Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
«Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний»
25 авг в 10:00
27 авг в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Мозаика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Иркутск
«Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний»
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
101 500 ₽ за человека
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Иркутск
«Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний»
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
62 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Мифы и легенды»
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