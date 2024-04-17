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Авторский тур
12 дней
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Начало: Г. Иркутск
«Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Начало: Россия, Иркутск
«Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и энергетикой»
3 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
«Застывшие волны Байкала – наплески на скалах, мощи и сила Байкала, застывшая великолепным пейзажем»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 37 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Аршан
Начало: Россия, Иркутск
«Здесь настолько богатая природа, что с ее почвы бьют целебные минеральные источники»
27 июля в 10:00
31 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ММаргарита13 марта 2024Нам попался самый лучший гид Гульнара, которая не только интересно рассказывала, но и старалась показать нам как можно больше, была
- ЯЯна2 марта 2024Тур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав один раз-больше не отпустит! А когда ещё и складывается в один пазл 3 составляющие: группа+ гид+ организация тура- это многого стоит!
- ННадежда27 февраля 2024Тур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! Раз в жизни надо обязательно побывать зимой на Байкале, незабываемые впечатления!
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ЭЭвелина23 февраля 2024Осенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и ОльхонЕсли бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору,
- ММаргарита18 января 2024Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Природа и пейзажи»
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