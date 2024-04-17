Познавательные туры на природе в Аршане

Найдено 4 тура в категории «Природа и пейзажи» в Аршане, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Начало: Г. Иркутск
«Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 400 за человека
Байкал и Саяны. Праздничный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Начало: Россия, Иркутск
«Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и энергетикой»
3 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
«Застывшие волны Байкала – наплески на скалах, мощи и сила Байкала, застывшая великолепным пейзажем»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 37 950 за человека
Путешествие на Аршан
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Аршан
Начало: Россия, Иркутск
«Здесь настолько богатая природа, что с ее почвы бьют целебные минеральные источники»
27 июля в 10:00
31 июля в 10:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • М
    Маргарита
    13 марта 2024
    Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
    Нам попался самый лучший гид Гульнара, которая не только интересно рассказывала, но и старалась показать нам как можно больше, была
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    активной, весёлой, с ней было очень комфортно. Тур шикарный, всё как хотели, кормили до отвала и очень вкусно 😋 комфортный транспорт, приятные водители.

  • Я
    Яна
    2 марта 2024
    Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
    Тур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав один раз-больше не отпустит! А когда ещё и складывается в один пазл 3 составляющие: группа+ гид+ организация тура- это многого стоит!
    Тур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав один
  • Н
    Надежда
    27 февраля 2024
    Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
    Тур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! Раз в жизни надо обязательно побывать зимой на Байкале, незабываемые впечатления!
    Тур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! РазТур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! РазТур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! РазТур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! Раз
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • Э
    Эвелина
    23 февраля 2024
    Осенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
    Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору,
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    которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.

  • М
    Маргарита
    18 января 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота
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    гор. Льда. Несмотря на то, что на о. Ольхон было дико ветрено и холодно в это время, но даже это не испортило впечатлений! Приезжайте, не пожалеете, дедушка Байкал примет всех!

    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
  2. Байкал и Саяны. Праздничный тур
  3. Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
  4. Путешествие на Аршан
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  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Аршане в июне 2024
Сейчас в Аршане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 25 000 до 117 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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