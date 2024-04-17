А Ася Байкал и Саяны. Праздничный тур Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Байкал и Саяны. Праздничный тур Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

Г Галина Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

К Константин Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

М Маргарита Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана читать дальше активной, весёлой, с ней было очень комфортно. Тур шикарный, всё как хотели, кормили до отвала и очень вкусно 😋 комфортный транспорт, приятные водители. Нам попался самый лучший гид Гульнара, которая не только интересно рассказывала, но и старалась показать нам как можно больше, была

Я Яна Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана Тур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав один раз-больше не отпустит! А когда ещё и складывается в один пазл 3 составляющие: группа+ гид+ организация тура- это многого стоит!

Н Надежда Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана Тур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! Раз в жизни надо обязательно побывать зимой на Байкале, незабываемые впечатления!

А Анна Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!

Э Эвелина Осенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон читать дальше которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина. Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору,