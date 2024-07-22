Мои заказы

Свято-Николаевский монастырь – экскурсии в Арзамасе

Найдено 4 экскурсии в категории «Свято-Николаевский монастырь» в Арзамасе, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Пешая
2 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Старинный купеческий Арзамас
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽ за всё до 8 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в атмосферу православной старины, посетив Дивеево и Арзамас. Откройте для себя уникальные храмы и монастыри, сохранившие дух времени
14 дек в 07:00
19 дек в 07:00
22 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Наверно каждый русский человек хочет увидеть Дивеево своими глазами. Захотели это и мы. А по пути из Нижнего Новгорода заехать
    читать дальше

    в Арзамас - это же здОрово. Почитав отзывы, решили отправиться на экскурсию с Алексеем и "попали в точку". Всю дорогу Алексей погружал нас в историю края (но НЕ "грузил")))) Всестороннее знание истории, интересное повествование превратили длинный путь в увлекательное путешествие. Маленький провинциальный Арзамас поразил количеством величественных храмов и их историей. А Дивеево - это место силы для всех православных. Поездка заняла весь день, но усталости не было. Огромное спасибо за это Алексею и нашему водителю Ивану. Весь обратный путь делились воспоминаниями о наших ранних путешествиях. Запомнили рекомендации Алексей на будущие поездки. Если получится вернуться в Нижний Новгород, однозначно попросим Алексея провести нам очередную экскурсию. Не упускайте и вы возможность познакомиться с ним. Яркие воспоминания будут обеспечены.

  • Ж
    Жанна
    21 мая 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные эмоции и отлично проведенное время и заботу!
    Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивныеПрекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2023
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь нудную информацию, причем в
    читать дальше

    это же время не перегружен какими-то ненужными фактами, датами, деталями. Важным было возможность гибкого изменения программы в зависимости от условий - погоды, очередей, доступности объектов посещения. Отдельное спасибо за включение Храма, который не входил в экскурсию и очень качественный подбор транспорта и водителя: чистота, безопасность и пунктуальность на высшем уровне! Если вы хотите посетить Дивеево и выбираете с кем поехать, данная экскурсия откроет для вас возможности посетить все важные объекты этого путешествия, а также подстроить программу под себя

    Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь
  • А
    Анастасия
    24 сентября 2023
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Хочу выразить огромную благодарность Алексею за прекрасный день, проведенный в Арзамасе и Дивеево. Алексей очень позитивный, открытый, понятное изложение материала,
    читать дальше

    чувствуется индивидуальный подход к слушателю, уважение и большой опыт проведения экскурсий. Отдельное спасибо водителю Владимиру. Он совершил невозможное, чтобы я успела к поезду, отличное знание дорог и большой опыт вождения.

  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2023
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Все отлично! Спасибо Алексею!
  • Л
    Людмила
    30 августа 2023
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Добрый день! Хочу поблагодарить Алексея за великолепную экскурсию, за чудесное знакомство с этими невероятными местами! Материал, как и сама подача
    читать дальше

    информации, были очень интересными, запоминающимися, мы остались довольны! Если вы приедете на знакомство с этим удивительным местом в первый раз, как мы, рекомендую провести это время вместе с надежным экскурсоводом!

  • Е
    Елена
    19 октября 2021
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Однозначно рекомедуем экскурсию. Получили много впечатлений, удивительной информации, приятных эмоций. Алексей корректен, доброжелателен, любит и знает свой город.

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Свято-Николаевский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Арзамасе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
  2. Арзамас уездный, уютный, исторический
  3. Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
  4. По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Какие места ещё посмотреть в Арзамасе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Воскресенский собор
  2. Самое главное
  3. Благовещенский собор
  4. Свято-Николаевский монастырь
  5. Здание ратуши
  6. Дом-музей Гайдара
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в декабре 2025
Сейчас в Арзамасе в категории "Свято-Николаевский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 5334 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Арзамасе на 2025 год по теме «Свято-Николаевский монастырь», 221 ⭐ отзыв, цены от 5334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль