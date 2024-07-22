Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборСтаринный купеческий Арзамас
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в атмосферу православной старины, посетив Дивеево и Арзамас. Откройте для себя уникальные храмы и монастыри, сохранившие дух времени
14 дек в 07:00
19 дек в 07:00
22 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 июля 2024Наверно каждый русский человек хочет увидеть Дивеево своими глазами. Захотели это и мы. А по пути из Нижнего Новгорода заехать
- ЖЖанна21 мая 2024Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные эмоции и отлично проведенное время и заботу!
- ТТатьяна30 октября 2023Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь нудную информацию, причем в
- ААнастасия24 сентября 2023Хочу выразить огромную благодарность Алексею за прекрасный день, проведенный в Арзамасе и Дивеево. Алексей очень позитивный, открытый, понятное изложение материала,
- ТТатьяна21 сентября 2023Все отлично! Спасибо Алексею!
- ЛЛюдмила30 августа 2023Добрый день! Хочу поблагодарить Алексея за великолепную экскурсию, за чудесное знакомство с этими невероятными местами! Материал, как и сама подача
- ЕЕлена19 октября 2021Однозначно рекомедуем экскурсию. Получили много впечатлений, удивительной информации, приятных эмоций. Алексей корректен, доброжелателен, любит и знает свой город.
