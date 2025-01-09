3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
5800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Узнать об истории развития города и его духовной жизни
Завтра в 11:00
5 фев в 14:00
4500₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас православный
Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Начало: По договоренности
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
5340₽ за всё до 8 чел.
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- ВВарвара9 января 2025Бронировали экскурсию в рождественские каникулы. Гид Алексей - мастер своего дела! Увлекательно было как для взрослых, так и для детей
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Самое главное»
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