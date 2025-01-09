Увидеть самое главное в Арзамасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Арзамасе, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
5800 за всё до 5 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Узнать об истории развития города и его духовной жизни
Завтра в 11:00
5 фев в 14:00
4500 за всё до 8 чел.
Арзамас православный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас православный
Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Начало: По договоренности
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
5340 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    9 января 2025
    Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
    Бронировали экскурсию в рождественские каникулы. Гид Алексей - мастер своего дела! Увлекательно было как для взрослых, так и для детей
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    (6 и 8 лет). Интересная подача материала, творческий подход, все остались в восторге. Алексей подстроился под наши пожелания, взаимодействовал с детками, дал рекомендации для индивидуальных посещений. После экскурсии сложилось очень приятное впечатление о городе! Благодарим за новые знания и уделенное нам внимание и время! Обязательно к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Самое главное»

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  1. Воскресенский собор
  2. Благовещенский собор
  3. Самое главное
  4. Здание ратуши
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в феврале 2025
Сейчас в Арзамасе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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