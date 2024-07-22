8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в атмосферу православной старины, посетив Дивеево и Арзамас. Откройте для себя уникальные храмы и монастыри, сохранившие дух времени
14 янв в 07:00
18 янв в 07:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас православный
Осмотреть соборы и монастыри, узнать об их святынях и истории
Начало: По договоренности
13 янв в 08:00
14 янв в 08:00
5340₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 июля 2024Наверно каждый русский человек хочет увидеть Дивеево своими глазами. Захотели это и мы. А по пути из Нижнего Новгорода заехать
- ЖЖанна21 мая 2024Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные эмоции и отлично проведенное время и заботу!
- ТТатьяна30 октября 2023Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь нудную информацию, причем в
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Благовещенский собор»
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