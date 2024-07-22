Экскурсии в Благовещенский собор

Найдено 3 экскурсии в категории «Благовещенский собор» в Арзамасе, цены от 5340 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
На машине
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в атмосферу православной старины, посетив Дивеево и Арзамас. Откройте для себя уникальные храмы и монастыри, сохранившие дух времени
14 янв в 07:00
18 янв в 07:00
20 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5800 за всё до 5 чел.
Арзамас православный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас православный
Осмотреть соборы и монастыри, узнать об их святынях и истории
Начало: По договоренности
13 янв в 08:00
14 янв в 08:00
5340 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Наверно каждый русский человек хочет увидеть Дивеево своими глазами. Захотели это и мы. А по пути из Нижнего Новгорода заехать
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    в Арзамас - это же здОрово. Почитав отзывы, решили отправиться на экскурсию с Алексеем и "попали в точку". Всю дорогу Алексей погружал нас в историю края (но НЕ "грузил")))) Всестороннее знание истории, интересное повествование превратили длинный путь в увлекательное путешествие. Маленький провинциальный Арзамас поразил количеством величественных храмов и их историей. А Дивеево - это место силы для всех православных. Поездка заняла весь день, но усталости не было. Огромное спасибо за это Алексею и нашему водителю Ивану. Весь обратный путь делились воспоминаниями о наших ранних путешествиях. Запомнили рекомендации Алексей на будущие поездки. Если получится вернуться в Нижний Новгород, однозначно попросим Алексея провести нам очередную экскурсию. Не упускайте и вы возможность познакомиться с ним. Яркие воспоминания будут обеспечены.

  • Ж
    Жанна
    21 мая 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные эмоции и отлично проведенное время и заботу!
    Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивныеПрекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2023
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь нудную информацию, причем в
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    это же время не перегружен какими-то ненужными фактами, датами, деталями. Важным было возможность гибкого изменения программы в зависимости от условий - погоды, очередей, доступности объектов посещения. Отдельное спасибо за включение Храма, который не входил в экскурсию и очень качественный подбор транспорта и водителя: чистота, безопасность и пунктуальность на высшем уровне! Если вы хотите посетить Дивеево и выбираете с кем поехать, данная экскурсия откроет для вас возможности посетить все важные объекты этого путешествия, а также подстроить программу под себя

    Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Благовещенский собор»

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Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в январе 2025
Сейчас в Арзамасе в категории "Благовещенский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 5340 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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