Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя

Алексей
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Алексей – ваш гид
Если вы думаете, что рассказы о литературе и ее творцах — писателях и поэтах — скучное занятие, вам непременно нужно на экскурсию в Арзамас.

Вспомните хотя бы знаменитое «Арзамасское общество безвестных людей», или просто — «Арзамас», где состоял Пушкин.

Или же современный нам одноименный просветительский проект.

Совпадение? Ничуть! В городе «отметились» многие светила русской литературы, и вы пройдёте по историческим улицам Арзамаса, чтобы рассмотреть следы писателей и поэтов.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Арзамас — город с литературным именем
Арзамас — город с литературным именем

Что вас ожидает

Великие литераторы в городе
По паутине столбовых трактов, пересекающихся в Арзамасе, через город проезжали многочисленные знаменитые писатели и поэты. На судьбе русской литературы сказались мимолетные визиты сюда А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Д.Н. Блудова. Трехмесячная ссылка Максима Горького в Арзамас подарила миру знаменитую фразу «Человек — это звучит гордо!». А школьные годы детского писателя Гайдара, проведенные в городе, предопределили его творчество на десятилетия вперёд (кстати, инициалы писателя я опустил неслучайно — и об этом на экскурсии).

Арзамасские истории и гайдаровские места
Вы разглядите «пушкинский след» на арзамасских мостовых, услышите рассказ о том, как вечером в город приехал граф, а наутро уехал философ и как жилось в арзамасской ссылке Горькому. Узнаете имя кавказского пленника и увидите место, где он родился. Отдельная часть нашей прогулки пройдёт по «гайдаровским» местам, а в качестве путеводителя, конечно, у нас будет знаменитая «Школа». Кстати, здание некогда реального училища, вдохновившего Гайдара на идею произведения, стоит в Арзамасе до сих пор. А еще вы увидите домик, в котором прошло детство писателя, и услышите много историй из его необычной биографии.

Организационные детали

Отличным дополнением к экскурсии станет посещение мемориально-бытового дома-музея Гайдара, Литературного музея Гайдара или мемориального музея М. Горького (до или после нашей экскурсии).

Арзамас — город с литературным именем
Арзамас — город с литературным именем
Арзамас — город с литературным именем
Арзамас — город с литературным именем
Арзамас — город с литературным именем
Арзамас — город с литературным именем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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