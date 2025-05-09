Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии в Арзамасе - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его историческим улицам приносят максимум удовольствия и пользы.

Если думаете, что рассказы о литературе скучны, вам непременно нужно на экскурсию в Арзамас. Здесь проходили мимолетные визиты Пушкина, Толстого и Блудова. Ссылка Горького подарила миру знаменитую фразу «Человек -

это звучит гордо!». Школьные годы Гайдара, проведенные в городе, предопределили его творчество. Прогулка по историческим улицам Арзамаса позволит рассмотреть следы писателей и поэтов, услышать истории о знаменитых визитах и увидеть места, связанные с их жизнью и творчеством

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Великие литераторы в городе

По паутине столбовых трактов, пересекающихся в Арзамасе, через город проезжали многочисленные знаменитые писатели и поэты. На судьбе русской литературы сказались мимолетные визиты сюда А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Д. Н. Блудова. Трехмесячная ссылка Максима Горького в Арзамас подарила миру знаменитую фразу «Человек — это звучит гордо!». А школьные годы детского писателя Гайдара, проведенные в городе, предопределили его творчество на десятилетия вперёд (кстати, инициалы писателя я опустил неслучайно — и об этом на экскурсии).

Арзамасские истории и гайдаровские места

Вы разглядите «пушкинский след» на арзамасских мостовых, услышите рассказ о том, как вечером в город приехал граф, а наутро уехал философ и как жилось в арзамасской ссылке Горькому. Узнаете имя кавказского пленника и увидите место, где он родился. Отдельная часть нашей прогулки пройдёт по «гайдаровским» местам, а в качестве путеводителя, конечно, у нас будет знаменитая «Школа». Кстати, здание некогда реального училища, вдохновившего Гайдара на идею произведения, стоит в Арзамасе до сих пор. А еще вы увидите домик, в котором прошло детство писателя, и услышите много историй из его необычной биографии.

Организационные детали

Отличным дополнением к экскурсии станет посещение мемориально-бытового дома-музея Гайдара, Литературного музея Гайдара или мемориального музея М. Горького (до или после нашей экскурсии).