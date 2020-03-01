Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Великие литераторы в городе

По паутине столбовых трактов, пересекающихся в Арзамасе, через город проезжали многочисленные знаменитые писатели и поэты. На судьбе русской литературы сказались мимолетные визиты сюда А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Д.Н. Блудова. Трехмесячная ссылка Максима Горького в Арзамас подарила миру знаменитую фразу «Человек — это звучит гордо!». А школьные годы детского писателя Гайдара, проведенные в городе, предопределили его творчество на десятилетия вперёд (кстати, инициалы писателя я опустил неслучайно — и об этом на экскурсии).

Арзамасские истории и гайдаровские места

Вы разглядите «пушкинский след» на арзамасских мостовых, услышите рассказ о том, как вечером в город приехал граф, а наутро уехал философ и как жилось в арзамасской ссылке Горькому. Узнаете имя кавказского пленника и увидите место, где он родился. Отдельная часть нашей прогулки пройдёт по «гайдаровским» местам, а в качестве путеводителя, конечно, у нас будет знаменитая «Школа». Кстати, здание некогда реального училища, вдохновившего Гайдара на идею произведения, стоит в Арзамасе до сих пор. А еще вы увидите домик, в котором прошло детство писателя, и услышите много историй из его необычной биографии.