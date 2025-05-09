Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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Арзамас - город с литературным именем

Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Если думаете, что рассказы о литературе скучны, вам непременно нужно на экскурсию в Арзамас. Здесь проходили мимолетные визиты Пушкина, Толстого и Блудова. Ссылка Горького подарила миру знаменитую фразу «Человек -
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это звучит гордо!». Школьные годы Гайдара, проведенные в городе, предопределили его творчество.

Прогулка по историческим улицам Арзамаса позволит рассмотреть следы писателей и поэтов, услышать истории о знаменитых визитах и увидеть места, связанные с их жизнью и творчеством

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнайте о визитах Пушкина и Толстого
  • 🏛️ Посетите места, связанные с Горьким и Гайдаром
  • 🗺️ Прогулка по историческим улицам Арзамаса
  • 🎓 Узнайте больше о литературном наследии города
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов и интересов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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Лучшие месяцы для экскурсии в Арзамасе - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его историческим улицам приносят максимум удовольствия и пользы.
Сейчас август — это идеальное время.
Арзамас - город с литературным именем
Арзамас - город с литературным именем
Арзамас - город с литературным именем

Что можно увидеть

  • Мемориально-бытовой дом-музей Гайдара
  • Литературный музей Гайдара
  • Мемориальный музей М. Горького

Описание экскурсии

Великие литераторы в городе

По паутине столбовых трактов, пересекающихся в Арзамасе, через город проезжали многочисленные знаменитые писатели и поэты. На судьбе русской литературы сказались мимолетные визиты сюда А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Д. Н. Блудова. Трехмесячная ссылка Максима Горького в Арзамас подарила миру знаменитую фразу «Человек — это звучит гордо!». А школьные годы детского писателя Гайдара, проведенные в городе, предопределили его творчество на десятилетия вперёд (кстати, инициалы писателя я опустил неслучайно — и об этом на экскурсии).

Арзамасские истории и гайдаровские места

Вы разглядите «пушкинский след» на арзамасских мостовых, услышите рассказ о том, как вечером в город приехал граф, а наутро уехал философ и как жилось в арзамасской ссылке Горькому. Узнаете имя кавказского пленника и увидите место, где он родился. Отдельная часть нашей прогулки пройдёт по «гайдаровским» местам, а в качестве путеводителя, конечно, у нас будет знаменитая «Школа». Кстати, здание некогда реального училища, вдохновившего Гайдара на идею произведения, стоит в Арзамасе до сих пор. А еще вы увидите домик, в котором прошло детство писателя, и услышите много историй из его необычной биографии.

Организационные детали

Отличным дополнением к экскурсии станет посещение мемориально-бытового дома-музея Гайдара, Литературного музея Гайдара или мемориального музея М. Горького (до или после нашей экскурсии).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Дети до 8 лет800 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Пенсионеры1334 ₽
Школьники1334 ₽
Студенты1334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ступину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Арзамасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
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жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Tatiana
Были на экскурсии семьей с 5-ти летним ребенком. Все в восторге. Посмотрели на Арзамас новым взглядом. Узнали от Алексея много фактов и историй об известных людях, которые жили и останавливались
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в Арзамасе. Впечатлили дома 19 века, сохранившиеся до наших дней. Экскурсия была очень уютной и размеренной. Ни капли не устали. Даже ребенок запомнил много интересного об этом городе.
Благодарим Алексея за отличную прогулку по городу.

Были на экскурсии семьей с 5-ти летним ребенком. Все в восторге. Посмотрели на Арзамас новым взглядом.
Были на экскурсии семьей с 5-ти летним ребенком. Все в восторге. Посмотрели на Арзамас новым взглядом.
Были на экскурсии семьей с 5-ти летним ребенком. Все в восторге. Посмотрели на Арзамас новым взглядом.
Были на экскурсии семьей с 5-ти летним ребенком. Все в восторге. Посмотрели на Арзамас новым взглядом.
Были на экскурсии семьей с 5-ти летним ребенком. Все в восторге. Посмотрели на Арзамас новым взглядом.
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Р
Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление от его личности не оставит вас безучастными. Очень много воспоминаний
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из разных разделов русской литературы вдруг соединилось в единое понятие Арзамас, удивительно! Поспешили воспользоваться его советом и после экскурсии посетили музей Аркадия Гайдара, что стало само по себе отдельным событием! Будете ли проездом в Дивеево, Болдино, Муром или Нижний, обязательно сделайте остановку в Арзамасе для этой экскурсии. Думаю, эта экскурсия способна затмить впечатления от других экскурсий!

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О
Замечательная литературная экскурсия для большой группы профессиональных историков по Арзамасу! Большое спасибо Алексею за эрудицию, абсолютно свободное владение материалом, умение чувствовать аудиторию и отличное соблюдение времени - мы встраивали пешеходную
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экскурсию между посещениями домиков А. П. Гайдара и М. Горького, поэтому нам была важна чёткость. Особо хочу отметить, что литературная экскурсия почти не повторяет обзорную по Арзамасу, а очень удачно дополняет и расширяет представление о городе.

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О
Благодарим Алексея за увлекательную экскурсию! Всегда чувствовала, что Арзамас - настоящая жемчужина, хотела посетить и наконец-то раскрыла этот город-книгу благодаря Алексею. Энциклопедические знания, упакованные в интереснейшие повествования, захватили нашу разношерстную
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компанию и позволили несколько часов без устали гулять по Арзамасу. А еще я теперь вместе с младшим сыном с удовольствием и по новому перечитаю Гайдара, а сама - протоколы общества "Арзамас". Спасибо! Рекомендуем с удовольствием!

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Наталья
Алексей провел шикарную экскурсию, много интересного о писателях, их жизни и творчестве.
Хочу отметить хорошую подачу материала, правильную речь, внимательное отношение к просьбам экскурсанта. Спасибо!
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Е
Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
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