1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Познакомиться с городом через необычную тему на авторской экскурсии и захотеть сюда вернуться
Начало: На Соборной площади
13 июня в 08:00
16 июня в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арзамас уездный, уютный, исторический
Понять, что город славится не только церквями, и полюбоваться деревянной резьбой
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Божий городок
Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история - на обзорной прогулке
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арзамас - город с литературным именем
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! 2 часа пролетели незаметно. Юлия действительно очень хороший экскурсовод
- ССергей3 июня 2024Очень увлекательно, познавательно интересно. Кирилл Молодец!!!
- ИИрина2 июня 202428.05.2024 г. были на 2-х часовой пешей экскурсии "Арзамас уездный, уютный, исторический". Получили огромное удовольствие! В Арзамасе были впервые. И Юля открыла нам
- ЕЕлена1 июня 20241 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи мы буквально влюбились в
- ГГалина30 мая 2024Кирилл провел замечательную экскурсию. Хорошая, грамотная речь. Нам повезло, что первое знакомство с городом прошло в компании Кирилла, думаю, что многие захотят вернуться.
- ЕЕвгений27 мая 2024Спасибо Юле Колесниковой за замечательную экскурсию! Арзамас нас покорил!
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
- ТТатьяна28 апреля 2024Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.
- ЕЕлизавета5 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
- ААнастасия10 января 2024На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
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