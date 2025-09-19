Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
«Отправимся на прогулку по Гостиному ряду и улицам со старинными особняками, бывшими торговыми лавками и ремесленными мастерскими»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
«Откроете хроники города, истории улиц и живших здесь людей»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Начало: У памятника Ступину
«В городе «отметились» многие светила русской литературы, и вы пройдёте по историческим улицам Арзамаса, чтобы рассмотреть следы писателей и поэтов»
14 дек в 08:30
15 дек в 08:30
от 5734 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 сентября 2025Арзамас уездный, уютный, историческийДата посещения: 17 сентября 2025Экскурсовод очень подходит к городу, или город к экскурсоводу. Размеренная, спокойная, интересная прогулка как будто со старым другом.
- ООльга7 декабря 2025Сегодня были на экскурсии по Арзамасу с Юлией. Очень понравилось! Экскурсавод рассказала много интересных фактов о известных личностях,провела по историческим местам,посетили храмы,рассказала об иконах в них.
2 часа пролетели незаметно.
Захотелось вернуться еще.
- ЕЕлена28 ноября 2025Спасибо Юлии за проведённую экскурсию. Приятно слушать человека, влюбленного в свой город.
Увидеть старинные улочки, почувствовать атмосферу уездного города.
Очень рекомендую)
- ААнна11 ноября 2025Спасибо огромное Юлие за замечательную прогулку и увлекательный рассказ о родном городе! Влюбились в Арзамас!)
- ВВладимир10 ноября 2025Профессионально, с глубоким знанием предмета, рекомендую!
- ННаталья25 октября 2025Интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо Юлии! Рекомендуем!
- ССергей20 октября 2025Экскурсия в целом понравилась. Удалось посмотреть архитектуру купеческих особняков, а также храмы и монастыри. Виды на них просто впечатляющие. Рассказ Юлии был интересным и понятным. Рекомендую.
- ССветлана8 октября 2025Было интересно и приятно погулять с Юлией по Арзамасу! Очень комфортно и интересно было всем частникам (я была с мамой 60+ лет и с дочкой 8 лет))
- ввладимир8 октября 2025отлично,знающий,болеющий за свой город гид.
- ЕЕкатерина19 сентября 2025В восторге от экскурсии! Очень крутой гид! Однозначно всем советую! Получилась отличная прогулка, масса информации, которая мне открыла глаза на наш город Арзамас по другому!
- ССергей17 сентября 2025Экскурсия понравилась. Гид хорошо знает историю города. Рассказ адаптируется под слушателей
- ННадя17 сентября 2025Все прошло очень увлекательно. Время пролетело очень быстро. Спасибо!
- ЛЛариса15 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала про Арзамас современный и исторический.
- ИИрина12 сентября 2025Нам очень понравилась прогулка-знакомство с Арзамасом в компании Юлии. В город она нас просто влюбила, мы узнали его историю, его
- ООльга8 сентября 2025Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Два часа прошли абсолютно незаметно. Юлия - прекрасный рассказчик и человек, который искренне переживает за город и его историческое наследие. При повторном посещении будем обязательно обращаться. Рекомендуем.
- ннаталья5 сентября 2025Очень легкая- интереснейшая экскурсия.
Давно не слышали такой подачи.
Юлю рекомендуем!!!
Было ещё важно то, что Юля могла подстроиться под наше время (приезд(ехали на машине издалека
- ННаталия4 сентября 2025Юлия - отличный гид!
Буду рекомендовать друзьям.
- ИИрина26 августа 2025Юлия - прекрасный рассказчик! Нам было очень интересно. Если бы не надо было уезжать-заказали бы у Юлии еще одну экскурсию по городу, но с другой тематикой. Арзамас уютный, сохранилось много исторических зданий🤩
- ООльга19 августа 2025Очень насыщенная, комфортная и интересная экскурсия. Для первого знакомства с городом особенно подходит. Фантастическая красота в главном соборе, удивительные мозаики на стенах женского монастыря. Юлия очень вовлеченный экскурсовод, интересующийся историей города, его жизнью и персоналиями. От души рекомендуем.
- ТТатьяна18 августа 2025Всем путешественникам в Арзамас рекомендуем нашего экскурсовода Юлию. Вы услышите прекрасный рассказ человека, который обладает глубокими знаниями, любит и уважает
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Арзамасе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Арзамасе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в декабре 2025
Сейчас в Арзамасе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 5800. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Арзамаса. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод