Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Арзамаса

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Арзамасе, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
«Отправимся на прогулку по Гостиному ряду и улицам со старинными особняками, бывшими торговыми лавками и ремесленными мастерскими»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Пешая
2 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
«Откроете хроники города, истории улиц и живших здесь людей»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Начало: У памятника Ступину
«В городе «отметились» многие светила русской литературы, и вы пройдёте по историческим улицам Арзамаса, чтобы рассмотреть следы писателей и поэтов»
14 дек в 08:30
15 дек в 08:30
от 5734 ₽ за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Дата посещения: 17 сентября 2025
    Экскурсовод очень подходит к городу, или город к экскурсоводу. Размеренная, спокойная, интересная прогулка как будто со старым другом.
  • О
    Ольга
    7 декабря 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Сегодня были на экскурсии по Арзамасу с Юлией. Очень понравилось! Экскурсавод рассказала много интересных фактов о известных личностях,провела по историческим местам,посетили храмы,рассказала об иконах в них.
    2 часа пролетели незаметно.
    Захотелось вернуться еще.
    Сегодня были на экскурсии по Арзамасу с Юлией. Очень понравилось! Экскурсавод рассказала много интересных фактов о
  • Е
    Елена
    28 ноября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Спасибо Юлии за проведённую экскурсию. Приятно слушать человека, влюбленного в свой город.
    Увидеть старинные улочки, почувствовать атмосферу уездного города.
    Очень рекомендую)
  • А
    Анна
    11 ноября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Спасибо огромное Юлие за замечательную прогулку и увлекательный рассказ о родном городе! Влюбились в Арзамас!)
  • В
    Владимир
    10 ноября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Профессионально, с глубоким знанием предмета, рекомендую!
  • Н
    Наталья
    25 октября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо Юлии! Рекомендуем!
    Интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо Юлии! Рекомендуем!
  • С
    Сергей
    20 октября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Экскурсия в целом понравилась. Удалось посмотреть архитектуру купеческих особняков, а также храмы и монастыри. Виды на них просто впечатляющие. Рассказ Юлии был интересным и понятным. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    8 октября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Было интересно и приятно погулять с Юлией по Арзамасу! Очень комфортно и интересно было всем частникам (я была с мамой 60+ лет и с дочкой 8 лет))
  • в
    владимир
    8 октября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    отлично,знающий,болеющий за свой город гид.
  • Е
    Екатерина
    19 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    В восторге от экскурсии! Очень крутой гид! Однозначно всем советую! Получилась отличная прогулка, масса информации, которая мне открыла глаза на наш город Арзамас по другому!
  • С
    Сергей
    17 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Экскурсия понравилась. Гид хорошо знает историю города. Рассказ адаптируется под слушателей
  • Н
    Надя
    17 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Все прошло очень увлекательно. Время пролетело очень быстро. Спасибо!
  • Л
    Лариса
    15 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала про Арзамас современный и исторический.
  • И
    Ирина
    12 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Нам очень понравилась прогулка-знакомство с Арзамасом в компании Юлии. В город она нас просто влюбила, мы узнали его историю, его
    связь с эпохой Ивана Грозного, долго потом бродили по роскошной Соборной площади, очень повезло с погодой. Юлия нам посоветовала интересные места, куда нужно обязательно заглянуть, и мы ей за это очень благодарны. В целом мы остались очень довольны. Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    8 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Два часа прошли абсолютно незаметно. Юлия - прекрасный рассказчик и человек, который искренне переживает за город и его историческое наследие. При повторном посещении будем обязательно обращаться. Рекомендуем.
    Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Два часа прошли абсолютно незаметно. Юлия - прекрасный рассказчик и человек, который искренне переживает за город и его историческое наследие. При повторном посещении будем обязательно обращаться. Рекомендуем.
  • н
    наталья
    5 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Очень легкая- интереснейшая экскурсия.

    Давно не слышали такой подачи.

    Юлю рекомендуем!!!

    Было ещё важно то, что Юля могла подстроиться под наше время (приезд(ехали на машине издалека
    Очень легкая- интереснейшая экскурсия
  • Н
    Наталия
    4 сентября 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Юлия - отличный гид!
    Буду рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    26 августа 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Юлия - прекрасный рассказчик! Нам было очень интересно. Если бы не надо было уезжать-заказали бы у Юлии еще одну экскурсию по городу, но с другой тематикой. Арзамас уютный, сохранилось много исторических зданий🤩
  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Очень насыщенная, комфортная и интересная экскурсия. Для первого знакомства с городом особенно подходит. Фантастическая красота в главном соборе, удивительные мозаики на стенах женского монастыря. Юлия очень вовлеченный экскурсовод, интересующийся историей города, его жизнью и персоналиями. От души рекомендуем.
    Очень насыщенная, комфортная и интересная экскурсия. Для первого знакомства с городом особенно подходит. Фантастическая красота в главном соборе, удивительные мозаики на стенах женского монастыря. Юлия очень вовлеченный экскурсовод, интересующийся историей города, его жизнью и персоналиями. От души рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Всем путешественникам в Арзамас рекомендуем нашего экскурсовода Юлию. Вы услышите прекрасный рассказ человека, который обладает глубокими знаниями, любит и уважает
    свой город. Мы многое узнали об истории, архитектуре и людях, которые построили и прославили Арзамас. Экскурсия очень комфортна и ориентирована на пожелания туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Улицы и переулки»

