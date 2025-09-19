И Ирина Арзамас уездный, уютный, исторический Дата посещения: 17 сентября 2025 Экскурсовод очень подходит к городу, или город к экскурсоводу. Размеренная, спокойная, интересная прогулка как будто со старым другом.

О Ольга Арзамас уездный, уютный, исторический Сегодня были на экскурсии по Арзамасу с Юлией. Очень понравилось! Экскурсавод рассказала много интересных фактов о известных личностях,провела по историческим местам,посетили храмы,рассказала об иконах в них.

2 часа пролетели незаметно.

Захотелось вернуться еще.

Е Елена Арзамас уездный, уютный, исторический Спасибо Юлии за проведённую экскурсию. Приятно слушать человека, влюбленного в свой город.

Увидеть старинные улочки, почувствовать атмосферу уездного города.

Очень рекомендую)

А Анна Арзамас уездный, уютный, исторический Спасибо огромное Юлие за замечательную прогулку и увлекательный рассказ о родном городе! Влюбились в Арзамас!)

В Владимир Арзамас уездный, уютный, исторический Профессионально, с глубоким знанием предмета, рекомендую!

Н Наталья Арзамас уездный, уютный, исторический Интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо Юлии! Рекомендуем!

С Сергей Арзамас уездный, уютный, исторический Экскурсия в целом понравилась. Удалось посмотреть архитектуру купеческих особняков, а также храмы и монастыри. Виды на них просто впечатляющие. Рассказ Юлии был интересным и понятным. Рекомендую.

С Светлана Арзамас уездный, уютный, исторический Было интересно и приятно погулять с Юлией по Арзамасу! Очень комфортно и интересно было всем частникам (я была с мамой 60+ лет и с дочкой 8 лет))

в владимир Арзамас уездный, уютный, исторический отлично,знающий,болеющий за свой город гид.

Е Екатерина Арзамас уездный, уютный, исторический В восторге от экскурсии! Очень крутой гид! Однозначно всем советую! Получилась отличная прогулка, масса информации, которая мне открыла глаза на наш город Арзамас по другому!

С Сергей Арзамас уездный, уютный, исторический Экскурсия понравилась. Гид хорошо знает историю города. Рассказ адаптируется под слушателей

Н Надя Арзамас уездный, уютный, исторический Все прошло очень увлекательно. Время пролетело очень быстро. Спасибо!

Л Лариса Арзамас уездный, уютный, исторический Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала про Арзамас современный и исторический.

И Ирина Арзамас уездный, уютный, исторический читать дальше связь с эпохой Ивана Грозного, долго потом бродили по роскошной Соборной площади, очень повезло с погодой. Юлия нам посоветовала интересные места, куда нужно обязательно заглянуть, и мы ей за это очень благодарны. В целом мы остались очень довольны. Спасибо большое! Нам очень понравилась прогулка-знакомство с Арзамасом в компании Юлии. В город она нас просто влюбила, мы узнали его историю, его

О Ольга Арзамас уездный, уютный, исторический Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Два часа прошли абсолютно незаметно. Юлия - прекрасный рассказчик и человек, который искренне переживает за город и его историческое наследие. При повторном посещении будем обязательно обращаться. Рекомендуем.

н наталья Арзамас уездный, уютный, исторический Очень легкая- интереснейшая экскурсия.



Давно не слышали такой подачи.



Юлю рекомендуем!!!



Было ещё важно то, что Юля могла подстроиться под наше время (приезд(ехали на машине издалека

Н Наталия Арзамас уездный, уютный, исторический Юлия - отличный гид!

Буду рекомендовать друзьям.

И Ирина Арзамас уездный, уютный, исторический Юлия - прекрасный рассказчик! Нам было очень интересно. Если бы не надо было уезжать-заказали бы у Юлии еще одну экскурсию по городу, но с другой тематикой. Арзамас уютный, сохранилось много исторических зданий🤩

О Ольга Арзамас уездный, уютный, исторический Очень насыщенная, комфортная и интересная экскурсия. Для первого знакомства с городом особенно подходит. Фантастическая красота в главном соборе, удивительные мозаики на стенах женского монастыря. Юлия очень вовлеченный экскурсовод, интересующийся историей города, его жизнью и персоналиями. От души рекомендуем.