По святым местам: в Дивеево и Арзамас

Погрузитесь в атмосферу православной старины, посетив Дивеево и Арзамас. Откройте для себя уникальные храмы и монастыри, сохранившие дух времени
Путешествие по святым местам Арзамаса и Дивеево позволит окунуться в историю православия.

Посетители увидят Воскресенский собор, известный своими росписями и иконостасом, а также Спасский и Николаевский монастыри.

В Дивеево туристы смогут пройти по Святой Канавке и посетить Саровский монастырь, где подвизался Серафим Саровский.

Экскурсия включает посещение музея Русского Патриаршества и знакомство с историей арзамасских храмов и их создателей
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные православные святыни
  • 🕍 Историческая архитектура
  • 🗺️ Путешествие по знаковым местам
  • 📜 Легенды и предания
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По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Воскресенский собор
  • Спасский монастырь
  • Николаевский монастырь
  • Сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери

Описание экскурсии

Знакомство с Арзамасом

В старину город был похож на монастырь: в нем было около тридцати церквей и четыре монашеских обители. Церковная архитектура Арзамаса поразительна тем, что здесь возводились такие сооружения, перед которыми даже московские церкви этого же периода казались провинциальными. Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри, а также знаковые православные места. Мы поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории города и украсивших его: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, внесших посильную копейку на храмоздание и благотворительность. Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса.

Знаковые объекты города

  • Воскресенский собор — главная достопримечательность города. По общему облику и прекрасным пропорциям не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова. Уникальные росписи храма, построенного в честь победы русского оружия над Наполеоном, его масштаб и величие, позолоченный искусной резьбы иконостас и древнейшая в Арзамасе икона «Воскресение Христово» оставят неизгладимое впечатление. Здесь пребывает главная святыня арзамасской земли — животворящий Крест Господень (17 в.)
  • мужской Спасский монастырь — древнейшая обитель края, а также удивительно уютный женский Николаевский монастырь с чудотворными иконами
  • памятник арзамасцу и патриарху Сергию Страгородскому
  • огромный сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери в Выездном с сохранившимися интерьерами

Православное наследие Дивеево

Дивеевская обитель известна всему православному миру. Именно здесь, на некогда языческой земле, по преданию, сама Божия Матерь выбрала себе Четвёртый Удел. Рядом, в знаменитом Саровском монастыре, подвизался один из самых любимых в народе старцев, будущий православный святой Серафим Саровский — духовный покровитель Дивеева. Вы посетите Казанскую церковь, давшую начало Дивеевскому монастырю. На экскурсии я расскажу вам, почему Серафим говорил про нее: «такой будет храм, какого и нет подобного». В программе будет Троицкий собор, в котором покоятся мощи батюшки Серафима и Благовещенский собор, строительство которого предсказал старец. Также вы сможете пройти по Святой Канавке и побывать у источника матушки Александры, чтобы набрать воды и окунуться.

Организационные детали

  • Трансфер на Hyundai включён в стоимость
  • Экскурсия на автомобиле путешественников будет стоить 10000 руб.
  • Экскурсия в музей русского патриаршества оплачивается дополнительно: 80 руб. /чел. + 300 руб. за экскурсию
  • Экскурсия по территории Дивеевского монастыря проводится сотрудниками Паломнического центра и оплачивается дополнительно: 1000 руб. за группу
  • Важно! При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках (длинных платьях) с покрытой головой, мужчины — в брюках (или джинсах). Для омовения в источниках женщинам нужна сорочка, мужчинам — рубаха.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Марина
22 июл 2024
Наверно каждый русский человек хочет увидеть Дивеево своими глазами. Захотели это и мы. А по пути из Нижнего Новгорода заехать в Арзамас - это же здОрово. Почитав отзывы, решили отправиться
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на экскурсию с Алексеем и "попали в точку". Всю дорогу Алексей погружал нас в историю края (но НЕ "грузил")))) Всестороннее знание истории, интересное повествование превратили длинный путь в увлекательное путешествие. Маленький провинциальный Арзамас поразил количеством величественных храмов и их историей. А Дивеево - это место силы для всех православных. Поездка заняла весь день, но усталости не было. Огромное спасибо за это Алексею и нашему водителю Ивану. Весь обратный путь делились воспоминаниями о наших ранних путешествиях. Запомнили рекомендации Алексей на будущие поездки. Если получится вернуться в Нижний Новгород, однозначно попросим Алексея провести нам очередную экскурсию. Не упускайте и вы возможность познакомиться с ним. Яркие воспоминания будут обеспечены.

Жанна
21 мая 2024
Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные эмоции и отлично проведенное время и заботу!
Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивныеПрекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные
Т
30 окт 2023
Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь нудную информацию, причем в это же время не перегружен какими-то ненужными фактами, датами, деталями.
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Важным было возможность гибкого изменения программы в зависимости от условий - погоды, очередей, доступности объектов посещения. Отдельное спасибо за включение Храма, который не входил в экскурсию и очень качественный подбор транспорта и водителя: чистота, безопасность и пунктуальность на высшем уровне! Если вы хотите посетить Дивеево и выбираете с кем поехать, данная экскурсия откроет для вас возможности посетить все важные объекты этого путешествия, а также подстроить программу под себя

Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь
А
24 сен 2023
Хочу выразить огромную благодарность Алексею за прекрасный день, проведенный в Арзамасе и Дивеево. Алексей очень позитивный, открытый, понятное изложение материала, чувствуется индивидуальный подход к слушателю, уважение и большой опыт проведения экскурсий. Отдельное спасибо водителю Владимиру. Он совершил невозможное, чтобы я успела к поезду, отличное знание дорог и большой опыт вождения.
Татьяна
21 сен 2023
Все отлично! Спасибо Алексею!
Л
30 авг 2023
Добрый день! Хочу поблагодарить Алексея за великолепную экскурсию, за чудесное знакомство с этими невероятными местами! Материал, как и сама подача информации, были очень интересными, запоминающимися, мы остались довольны! Если вы приедете на знакомство с этим удивительным местом в первый раз, как мы, рекомендую провести это время вместе с надежным экскурсоводом!
Елена
19 окт 2021
Однозначно рекомедуем экскурсию. Получили много впечатлений, удивительной информации, приятных эмоций. Алексей корректен, доброжелателен, любит и знает свой город.

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