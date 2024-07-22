Посетители увидят Воскресенский собор, известный своими росписями и иконостасом, а также Спасский и Николаевский монастыри.
В Дивеево туристы смогут пройти по Святой Канавке и посетить Саровский монастырь, где подвизался Серафим Саровский.
Экскурсия включает посещение музея Русского Патриаршества и знакомство с историей арзамасских храмов и их создателей
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- 🕌 Уникальные православные святыни
- 🕍 Историческая архитектура
- 🗺️ Путешествие по знаковым местам
- 📜 Легенды и предания
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Что можно увидеть
- Воскресенский собор
- Спасский монастырь
- Николаевский монастырь
- Сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери
Описание экскурсии
Знакомство с Арзамасом
В старину город был похож на монастырь: в нем было около тридцати церквей и четыре монашеских обители. Церковная архитектура Арзамаса поразительна тем, что здесь возводились такие сооружения, перед которыми даже московские церкви этого же периода казались провинциальными. Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри, а также знаковые православные места. Мы поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории города и украсивших его: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, внесших посильную копейку на храмоздание и благотворительность. Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса.
Знаковые объекты города
- Воскресенский собор — главная достопримечательность города. По общему облику и прекрасным пропорциям не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова. Уникальные росписи храма, построенного в честь победы русского оружия над Наполеоном, его масштаб и величие, позолоченный искусной резьбы иконостас и древнейшая в Арзамасе икона «Воскресение Христово» оставят неизгладимое впечатление. Здесь пребывает главная святыня арзамасской земли — животворящий Крест Господень (17 в.)
- мужской Спасский монастырь — древнейшая обитель края, а также удивительно уютный женский Николаевский монастырь с чудотворными иконами
- памятник арзамасцу и патриарху Сергию Страгородскому
- огромный сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери в Выездном с сохранившимися интерьерами
Православное наследие Дивеево
Дивеевская обитель известна всему православному миру. Именно здесь, на некогда языческой земле, по преданию, сама Божия Матерь выбрала себе Четвёртый Удел. Рядом, в знаменитом Саровском монастыре, подвизался один из самых любимых в народе старцев, будущий православный святой Серафим Саровский — духовный покровитель Дивеева. Вы посетите Казанскую церковь, давшую начало Дивеевскому монастырю. На экскурсии я расскажу вам, почему Серафим говорил про нее: «такой будет храм, какого и нет подобного». В программе будет Троицкий собор, в котором покоятся мощи батюшки Серафима и Благовещенский собор, строительство которого предсказал старец. Также вы сможете пройти по Святой Канавке и побывать у источника матушки Александры, чтобы набрать воды и окунуться.
Организационные детали
- Трансфер на Hyundai включён в стоимость
- Экскурсия на автомобиле путешественников будет стоить 10000 руб.
- Экскурсия в музей русского патриаршества оплачивается дополнительно: 80 руб. /чел. + 300 руб. за экскурсию
- Экскурсия по территории Дивеевского монастыря проводится сотрудниками Паломнического центра и оплачивается дополнительно: 1000 руб. за группу
- Важно! При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках (длинных платьях) с покрытой головой, мужчины — в брюках (или джинсах). Для омовения в источниках женщинам нужна сорочка, мужчинам — рубаха.