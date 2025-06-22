П Пьер Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Дата посещения: 22 июня 2025 Отличная экскурсия. Получил удовольствие. Приятный голос рассказывает интересную информацию о городе. Определено стоит своих денег

Ю Юлия Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Замечательная экскурсия. В своём темпе, не торопясь, с нужным для тебя временем для осмотра и отдыха. Спасибо! Прекрасно провела день в Арзамасе!

Г Георгий Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Нам не удалось найти гида в Арзамасе, все были заняты. Поэтому купили аудиогид. Взяли с собой колонку и с ее помощью слушали. Маршрут интересный, познавательный. Нам очень понравилось в Архиве, приедем ещё!

С Схабицкая Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Экскурсия для одного молодого человека.

Д Дарья Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) читать дальше и снова "зашло"!)

Город Арзамас - замечательный город. Такой он уютный и атмосферный. Чуть бы нам побольше времени в нем побыть! Но надеемся приедем ещё и съедим фирменный крендель с луком, суп из гуся и др.)) Экскурсия с аудио гидом нам с ребёнком понравилась. Очень душевно звучит рассказ. Формат экскурсии через телеграмм-бот используем не первый раз

С Салтыкова Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Очень понравилась экскурсия. Интересно было слушать и гулять, очень удобный формат. Приятный голос аудиогида. Классные локации. Советую 😻

А Анатолий Арзамас православный читать дальше а главное, обаянию искренне любящего свой город специалиста, всего за три часа сделала из нас патриотов Арзамаса. Огромное ей спасибо. Уткины и Писаревы. Мы от многих друзей знали, что Арзамас интересный город. Однако Юлия, благодаря своим компетенциям в области истории, культуры и архитектуры,

Е Евгения Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Такая интересная идея, гуляешь спокойно в своем темпе, слушаешь рассказы о местах, которые видишь. Не надо подстраиваться ни под кого, мы с подругой в восторге! Маршрут очень классный

Е Евгения Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Кайфовый город. Несмотря на то, что маленький, я честно такого не ждала, но это просто нечто😍 особенно сейчас, когда все цветет, зелени много

Д Денис Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) читать дальше его и следовать ему, после каждого рассказа приходится смотреть новую локацию, где она находится, как до неё идти, что делает не удобным передвижением и делает рваной экскурсию Рассказы очень интересные, но после окончания рассказа, автоматически переключается на старый рассказ, второе замечание, нет конкретного маршрута, чтобы вбить сразу

М Максим Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Очень удобный формат в виде аудио-гида: идёшь в своем темпе, захотел - задержался, остановился и идёшь не в толпе - удобно фотографировать.

Л Людмила Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом) Экскурсия понравилась! Шли в своём темпе, ни за кем не бежали)) очень интересный формат! Информация разнообразна и её достаточно для погружения 👍

Немного запутались с навигацией, было бы удобно (на наш взгляд))) если бы был указан адрес объекта.

Рекомендую!