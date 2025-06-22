Аудиогид
Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков
Погуляйте по Арзамасу с аудиогидом, открывая для себя историю города. Вас ждут соборы, купеческие дома и детские воспоминания Гайдара
Начало: У Водонапорной башни
«Рождественская и Смоленская церкви»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас православный
Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Начало: По договорённости
«Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря с Храмом Рождества Христова, в котором находится уникальный фарфоровый иконостас»
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
5340 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Арзамаса - в Дивеево и Выксу
Уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Арзамаса и Дивеева, а также открыть для себя промышленную историю Выксы
«Для посещения Дивеевского монастыря женщинам необходимо быть в юбках и платке (зимой — в длинном пальто и шапке), мужчинам — в брюках или джинсах (шорты исключены»
13 сен в 08:30
20 сен в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
- ППьер22 июня 2025Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом)Дата посещения: 22 июня 2025Отличная экскурсия. Получил удовольствие. Приятный голос рассказывает интересную информацию о городе. Определено стоит своих денег
- ЮЮлия18 августа 2025Замечательная экскурсия. В своём темпе, не торопясь, с нужным для тебя временем для осмотра и отдыха. Спасибо! Прекрасно провела день в Арзамасе!
- ГГеоргий15 августа 2025Нам не удалось найти гида в Арзамасе, все были заняты. Поэтому купили аудиогид. Взяли с собой колонку и с ее помощью слушали. Маршрут интересный, познавательный. Нам очень понравилось в Архиве, приедем ещё!
- ССхабицкая12 августа 2025Экскурсия для одного молодого человека.
- ДДарья12 августа 2025Экскурсия с аудио гидом нам с ребёнком понравилась. Очень душевно звучит рассказ. Формат экскурсии через телеграмм-бот используем не первый раз
- ССалтыкова23 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Интересно было слушать и гулять, очень удобный формат. Приятный голос аудиогида. Классные локации. Советую 😻
- ААнатолий21 июля 2025Мы от многих друзей знали, что Арзамас интересный город. Однако Юлия, благодаря своим компетенциям в области истории, культуры и архитектуры,
- ЕЕвгения17 июля 2025Такая интересная идея, гуляешь спокойно в своем темпе, слушаешь рассказы о местах, которые видишь. Не надо подстраиваться ни под кого, мы с подругой в восторге! Маршрут очень классный
- ЕЕвгения17 июля 2025Кайфовый город. Несмотря на то, что маленький, я честно такого не ждала, но это просто нечто😍 особенно сейчас, когда все цветет, зелени много
- ДДенис21 июня 2025Рассказы очень интересные, но после окончания рассказа, автоматически переключается на старый рассказ, второе замечание, нет конкретного маршрута, чтобы вбить сразу
- ММаксим15 июня 2025Очень удобный формат в виде аудио-гида: идёшь в своем темпе, захотел - задержался, остановился и идёшь не в толпе - удобно фотографировать.
- ЛЛюдмила11 июня 2025Экскурсия понравилась! Шли в своём темпе, ни за кем не бежали)) очень интересный формат! Информация разнообразна и её достаточно для погружения 👍
Немного запутались с навигацией, было бы удобно (на наш взгляд))) если бы был указан адрес объекта.
Рекомендую!
- ММарина18 мая 2025Все замечательно, очень удобно что идешь в своем темпе, все можно хорошенько рассмотреть. Рассказ увлекательный, маршрут достаточный для прогулки и знакомства с городом. Спасибо
