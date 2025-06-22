Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Арзамасу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Арзамасе, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом)
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Аудиогид
Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков
Погуляйте по Арзамасу с аудиогидом, открывая для себя историю города. Вас ждут соборы, купеческие дома и детские воспоминания Гайдара
Начало: У Водонапорной башни
«Рождественская и Смоленская церкви»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Арзамас православный
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас православный
Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Начало: По договорённости
«Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря с Храмом Рождества Христова, в котором находится уникальный фарфоровый иконостас»
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
5340 ₽ за всё до 8 чел.
Арзамас - Дивеево - Выкса (на вашем авто)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Арзамаса - в Дивеево и Выксу
Уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Арзамаса и Дивеева, а также открыть для себя промышленную историю Выксы
«Для посещения Дивеевского монастыря женщинам необходимо быть в юбках и платке (зимой — в длинном пальто и шапке), мужчинам — в брюках или джинсах (шорты исключены»
13 сен в 08:30
20 сен в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

