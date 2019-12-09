3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От язычества к христианству

Я коротко расскажу о том, кто населял этот край до того, как он перестал быть языческим, и как «приняли» здесь христианство. В Арзамасе православная вера попала на благодатную почву, и город быстро оброс монастырями и храмами, причём какими! Реставраторы отмечают, что, по сравнению с архитектурой Арзамаса, даже многие московские церкви выглядят несколько провинциально. Мордовская «твердь» становится духовным и экономическим центром близлежащих земель за каких-нибудь сто лет, и Арзамас приобретает облик легендарного Китеж-града, обласканного купечеством и прочими горожанами, щедрыми на строительство приходских храмов в камне.

Шедевры русского зодчества

Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри. В тёплое время года окажетесь в Воскресенском соборе, который можно сравнить лишь с петербургскими храмами Стасова, где уникальная роспись и резьба иконостаса оставят неизгладимое впечатление. В церкви Живоносного источника услышите про главную арзамасскую святыню — Крест Господень, который сюда переносят зимой. Побываете в мужском Спасском, женском Никольском монастырях с чудотворными иконами и увидите подворье некогда самого крупного приходского храмового комплекса дореволюционного Арзамаса — Серафимо-Дивеевского монастыря.

Люди Арзамаса

И ведь не только благолепием храмов да монастырей славен Арзамас! У памятника патриарху Сергию Страгородскому я расскажу о том, как он оказался главой Русской Православной Церкви в сложнейший для неё период. И мы обязательно поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории Арзамаса и заботившихся о его украшении: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, жертвовавших посильную копейку на строительство храмов и благотворительность.