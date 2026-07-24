3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии «Божий городок» - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться красотой храмов и монастырей, а также посетить Воскресенский собор, который особенно впечатляет в тёплое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Воскресенский собор
Церковь Живоносного источника
Мужской Спасский монастырь
Женский Никольский монастырь
Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря
Описание экскурсии
От язычества к христианству
Я коротко расскажу о том, кто населял этот край до того, как он перестал быть языческим, и как «приняли» здесь христианство. В Арзамасе православная вера попала на благодатную почву, и город быстро оброс монастырями и храмами, причём какими! Реставраторы отмечают, что, по сравнению с архитектурой Арзамаса, даже многие московские церкви выглядят несколько провинциально. Мордовская «твердь» становится духовным и экономическим центром близлежащих земель за каких-нибудь сто лет, и Арзамас приобретает облик легендарного Китеж-града, обласканного купечеством и прочими горожанами, щедрыми на строительство приходских храмов в камне.
Шедевры русского зодчества
Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри. В тёплое время года окажетесь в Воскресенском соборе, который можно сравнить лишь с петербургскими храмами Стасова, где уникальная роспись и резьба иконостаса оставят неизгладимое впечатление. В церкви Живоносного источника услышите про главную арзамасскую святыню — Крест Господень, который сюда переносят зимой. Побываете в мужском Спасском, женском Никольском монастырях с чудотворными иконами и увидите подворье некогда самого крупного приходского храмового комплекса дореволюционного Арзамаса — Серафимо-Дивеевского монастыря.
Люди Арзамаса
И ведь не только благолепием храмов да монастырей славен Арзамас! У памятника патриарху Сергию Страгородскому я расскажу о том, как он оказался главой Русской Православной Церкви в сложнейший для неё период. И мы обязательно поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории Арзамаса и заботившихся о его украшении: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, жертвовавших посильную копейку на строительство храмов и благотворительность.
Организационные детали
Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса (до или после нашей экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1334 ₽
Дети до 8 лет
667 ₽
Дети до 3 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1067 ₽
Школьники
1067 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ступину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Арзамасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3944 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными читать дальшеуменьшить
жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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3
–
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–
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–
Татьяна
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Получили огромное удовольствие от задушевной, восхитительной и познавательной прогулки: Алексей - чуткий, отзывчивый, высокообразованный, светлый и душевный человек, прекрасный рассказчик и собеседник, а его программа читать дальшеуменьшить
выстроена так, что город, подобно розе, из закрытого бутона, постепенно вырастая и раскрываясь, в конце прогулки предстаёт пред тобою во всём своём величии и великолепии, в который не влюбиться просто не возможно - Ода Городу звучит торжественным финалом!!! Потрясены, восхищены, вдохновлены и влюблены! Рекомендую тем, кто хочет получить от экскурсии не столько поток информации (хотя и этого в избытке!), сколько "бальзам на душу" и "усладу для глаз"… Алексей - душа-человек, или человек-душа, как хотите 🤗 Обязательно вернёмся ещё - после такой "презентации" невозможно не вернуться! Огромное спасибо ему от всей нашей компании - здоровья и всех благ🙏
+2
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А
Анастасия
Спасибо за замечательное знакомство с городом! Большое впечатление произвел на нас Арзамас. Многое из рассказов я смогла структурировать и записать себе в заметки. Довелось увидеть удивительные иконы и удивительных людей. Приятно слушать гида, человека, любящего свое дело и свой край. Спасибо. Прошло около двух лет - помню вас до сих пор
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Ольга
Хорошая экскурсия! Узнали много нового! Например, к своему стыду не знала, кто такой Александр Васильевич Ступин. . Хотя его учеников конечно знала. Интересные рассказ, о знаменитых жителях Арзамаса, так любящих свой город и много сделавших для него)
+2
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М
Максим
Прекрасная прогулка живописного Арзамаса. Алексей знаток своего города, но отлично отвечал но вводные наши вопросы, которых было множество.
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Е
Евгений
Очень хорошая экскурсия, рекомендую Алексея
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О
Ольга
Всем рекомендую экскурсии с Алексеем. Чувствуется с каким трепетом и любовью он относится к Арзамасу. Вместо двух часов мы гуляли все три. Сначала Алексей провел обзорную экскурсию по городу, рассказал читать дальшеуменьшить
об удивительных жителях Арзамаса, начиная с 18 века. Показал те уголки города, куда сам никогда и не забредешь. Ну и конечно же мы не обошли своим вниманием восхитительные храмы города. Алексей рассказал нам про всех местных святых, где какие иконы и, что самое главное, дал нам возможность без какой-либо спешки осмотреть все храмы внутри. У Алексея прекрасная грамотная речь и отличное чувство юмора. Как будто приехали в гости к другу. Огромное спасибо! В следующий раз с удовольствием обратимся еще раз.