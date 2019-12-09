3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!»

Алексей
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Алексей – ваш гид
Бывший когда-то языческой столицей эрзян, затерявшейся среди дремучих муромских лесов, при Иване Грозном Арзамас превратился в миссионерский центр Руси и сплошную выставку достижений церковной архитектуры.

Путь укоренения веры был не так прост.

Вы узнаете, как это происходило, увидите главные святыни города, многие из которых по праву считаются шедеврами православного зодчества, и познакомитесь поближе с городом с гордым именем Арзамас и жителями, оставившими след в его истории.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Соборная площадь
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Божий городок
Божий городок

Что вас ожидает

От язычества к христианству
Я коротко расскажу о том, кто населял этот край до того, как он перестал быть языческим, и как «приняли» здесь христианство. В Арзамасе православная вера попала на благодатную почву, и город быстро оброс монастырями и храмами, причём какими! Реставраторы отмечают, что, по сравнению с архитектурой Арзамаса, даже многие московские церкви выглядят несколько провинциально. Мордовская «твердь» становится духовным и экономическим центром близлежащих земель за каких-нибудь сто лет, и Арзамас приобретает облик легендарного Китеж-града, обласканного купечеством и прочими горожанами, щедрыми на строительство приходских храмов в камне.

Шедевры русского зодчества
Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри. В тёплое время года окажетесь в Воскресенском соборе, который можно сравнить лишь с петербургскими храмами Стасова, где уникальная роспись и резьба иконостаса оставят неизгладимое впечатление. В церкви Живоносного источника услышите про главную арзамасскую святыню — Крест Господень, который сюда переносят зимой. Побываете в мужском Спасском, женском Никольском монастырях с чудотворными иконами и увидите подворье некогда самого крупного приходского храмового комплекса дореволюционного Арзамаса — Серафимо-Дивеевского монастыря.

Люди Арзамаса
И ведь не только благолепием храмов да монастырей славен Арзамас! У памятника патриарху Сергию Страгородскому я расскажу о том, как он оказался главой Русской Православной Церкви в сложнейший для неё период. И мы обязательно поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории Арзамаса и заботившихся о его украшении: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, жертвовавших посильную копейку на строительство храмов и благотворительность.

Организационные детали

Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса (до или после нашей экскурсии).

Божий городок
Божий городок
Божий городок
Божий городок
Божий городок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Соборная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 декабря 2019
Экскурсия, которую провел Алексей в Арзамасе, оказалась очень интересной и познавательной. Материал излагался доступно и в то же время профессионально, содержал важную информацию, сочетал в себе исторические факты и легенды, что делало его живым и увлекательным, . Структура экскурсии была логичной и хронологически последовательной. Сам экскурсовод - человек увлеченный, обаятельный, тактичный. Сложилось полное впечатление, что Арзамас Божий городок.
26 августа 2019
Больше всего удивляет, когда от мало знакомого места не ждешь ничего особенного, а оно вдруг трогает до глубины души. Так случилось в Арзамасе на экскурсии "Божий городок". Атмосфера, история, судьбы людей переплетенные с очень непростой жизнью страны. Всем советую побывать и увидеть своими глазами.этот затерявшийся в дали город, который раньше был в центре многих событий.
7 ноября 2018
Алексей - прекрасный экскурсовод и приятный, воспитанный и очень тактичный человек!

Даже и не думала, что город Арзамас меня так заинтересует. Но рассказ Алексея и грамотно продуманная экскурсия перевернула моё мнение)

Отдельное спасибо за то, что курировать нашу встречу Алексей начал задолго до дня экскурсии: рассказал о том, как добраться до места встречи, подсказал об акциях на Билеты до Дивеево, перенёс встречу на час раньше, чтобы после поезда я не мёрзла в пустом городе. В конце подарил сувенир магнитик. От прогулки получила познавательное удовольствие!!!

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