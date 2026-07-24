3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии «Божий городок» - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться красотой храмов и монастырей, а также посетить Воскресенский собор, который особенно впечатляет в тёплое время года.

Арзамас, некогда языческая столица эрзян, при Иване Грозном стал миссионерским центром Руси.Экскурсия «Божий городок» познакомит вас с историей укоренения православной веры, покажет главные святыни города, многие из которых являются шедеврами

зодчества. Вы увидите Воскресенский собор, церковь Живоносного источника, мужской Спасский и женский Никольский монастыри, а также подворье Серафимо-Дивеевского монастыря. Узнаете о жителях Арзамаса, оставивших яркий след в его истории, и посетите музей Русского Патриаршества

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Описание экскурсии

От язычества к христианству

Я коротко расскажу о том, кто населял этот край до того, как он перестал быть языческим, и как «приняли» здесь христианство. В Арзамасе православная вера попала на благодатную почву, и город быстро оброс монастырями и храмами, причём какими! Реставраторы отмечают, что, по сравнению с архитектурой Арзамаса, даже многие московские церкви выглядят несколько провинциально. Мордовская «твердь» становится духовным и экономическим центром близлежащих земель за каких-нибудь сто лет, и Арзамас приобретает облик легендарного Китеж-града, обласканного купечеством и прочими горожанами, щедрыми на строительство приходских храмов в камне.

Шедевры русского зодчества

Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри. В тёплое время года окажетесь в Воскресенском соборе, который можно сравнить лишь с петербургскими храмами Стасова, где уникальная роспись и резьба иконостаса оставят неизгладимое впечатление. В церкви Живоносного источника услышите про главную арзамасскую святыню — Крест Господень, который сюда переносят зимой. Побываете в мужском Спасском, женском Никольском монастырях с чудотворными иконами и увидите подворье некогда самого крупного приходского храмового комплекса дореволюционного Арзамаса — Серафимо-Дивеевского монастыря.

Люди Арзамаса

И ведь не только благолепием храмов да монастырей славен Арзамас! У памятника патриарху Сергию Страгородскому я расскажу о том, как он оказался главой Русской Православной Церкви в сложнейший для неё период. И мы обязательно поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории Арзамаса и заботившихся о его украшении: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, жертвовавших посильную копейку на строительство храмов и благотворительность.

Организационные детали

Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса (до или после нашей экскурсии).