Е Елена Арзамас-городок - от Москвы уголок Замечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетели незаметно. Очень уютный, красивый городок, в который хочется возвращаться. Алексей, спасибо за трогательные стихи.

А Анастасия Арзамас-городок - от Москвы уголок Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.

Т Татьяна Божий городок Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.

Е Елизавета Арзамас - город с литературным именем Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!

А Анастасия Арзамас - город с литературным именем На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!

О Ольга Божий городок читать дальше предмету. А сам Алексей не только благожелательный, но и терпеливый человек, способный выдержать 2 с половиной часа экскурсии на суровом морозе. Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого и неравнодушного отношения к

Н Надежда Божий городок Алексей - потрясающий гид, потрясающий рассказчик! Получили невероятное удовольствие от его программы! Готовы были ходить еще и ходить, гулять и гулять, слушать и слушать!!!! Спасибо огромное!

Е Евгений Арзамас-городок - от Москвы уголок Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию