1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Божий городок: индивидуальная экскурсия по Арзамасу
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
от 4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арзамас-городок - от Москвы уголок: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Арзамас с его великолепными храмами и историческими зданиями. Узнайте больше о богатой истории города и его культурном наследии
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
от 4 670₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 июня 2024Замечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетели незаметно. Очень уютный, красивый городок, в который хочется возвращаться. Алексей, спасибо за трогательные стихи.
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
- ТТатьяна28 апреля 2024Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.
- ЕЕлизавета5 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
- ААнастасия10 января 2024На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
- ООльга11 декабря 2023Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого и неравнодушного отношения к
- ННадежда7 ноября 2023Алексей - потрясающий гид, потрясающий рассказчик! Получили невероятное удовольствие от его программы! Готовы были ходить еще и ходить, гулять и гулять, слушать и слушать!!!! Спасибо огромное!
- ЕЕвгений30 октября 2023Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию
- РРамеев23 августа 2023Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «На выходные»
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