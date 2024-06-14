Экскурсии выходного дня в Арзамасе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Арзамасе, цены от 4 670 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Божий городок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Божий городок: индивидуальная экскурсия по Арзамасу
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
от 4 670 за всё до 10 чел.
Арзамас-городок - от Москвы уголок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Арзамас-городок - от Москвы уголок: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Арзамас с его великолепными храмами и историческими зданиями. Узнайте больше о богатой истории города и его культурном наследии
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
от 6 000 за всё до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
от 4 670 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Замечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетели незаметно. Очень уютный, красивый городок, в который хочется возвращаться. Алексей, спасибо за трогательные стихи.
    Замечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетели
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
    Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которыеСпасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которыеСпасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которыеСпасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которыеСпасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые
  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2024
    Божий городок
    Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.
  • Е
    Елизавета
    5 апреля 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
  • А
    Анастасия
    10 января 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
  • О
    Ольга
    11 декабря 2023
    Божий городок
    Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого и неравнодушного отношения к
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    предмету. А сам Алексей не только благожелательный, но и терпеливый человек, способный выдержать 2 с половиной часа экскурсии на суровом морозе.

    Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого
  • Н
    Надежда
    7 ноября 2023
    Божий городок
    Алексей - потрясающий гид, потрясающий рассказчик! Получили невероятное удовольствие от его программы! Готовы были ходить еще и ходить, гулять и гулять, слушать и слушать!!!! Спасибо огромное!
  • Е
    Евгений
    30 октября 2023
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию
  • Р
    Рамеев
    23 августа 2023
    Арзамас - город с литературным именем
    Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
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    от его личности не оставит вас безучастными. Очень много воспоминаний из разных разделов русской литературы вдруг соединилось в единое понятие Арзамас, удивительно! Поспешили воспользоваться его советом и после экскурсии посетили музей Аркадия Гайдара, что стало само по себе отдельным событием! Будете ли проездом в Дивеево, Болдино, Муром или Нижний, обязательно сделайте остановку в Арзамасе для этой экскурсии. Думаю, эта экскурсия способна затмить впечатления от других экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в июле 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 670 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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