Уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Арзамаса и Дивеева, а также открыть для себя промышленную историю Выксы
Этот маршрут подарит незабываемые впечатления от посещения Арзамаса, где вы узнаете о визите Екатерины II и размышлениях Пушкина. В Дивееве откроется необычная история монастыря, основанного, по преданию, Богородицей.
В усадьбе Баташевых, под Муромом, вы узнаете о русской промышленной истории и конкуренции с Демидовыми. После экскурсии удобно продолжить путь в Муром или по трассе М-12 в Москву или Казань
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Что можно увидеть
Арзамас
Дивеевский монастырь
Усадьба Баташевых
Описание экскурсии
Я разработал этот маршрут для тех, кто хочет почувствовать живую ткань времени и по-настоящему увидеть глубинку России. Вот его ключевые точки:
Арзамас — классическая русская провинция
Я познакомлю вас с яркими арзамасцами и знаменитостями, бывавшими здесь. Вы узнаете, зачем приезжала в Арзамас императрица Екатерина II, о чём размышлял в этих местах Пушкин и какие воспоминания оставил Лев Толстой.
Дивеево — четвёртый удел Богородицы
Расскажу необычную историю этой обители, которая, по преданию, была основана по указанию самой Богородицы. Обязательно побываем у мощей Серафима Саровского. И при желании сможем посетить один или несколько святых источников.
Выкса, или Малый Урал
В районе старинной усадьбы Баташевых вы откроете для себя ещё одну малоизвестную грань русской промышленной истории. Здесь рождались диковинные изделия из металла, а конкуренцию самим Демидовым составляли предприимчивые горнозаводчики из Выксы. Мы заглянем в самые любопытные уголки этого места и поговорим о людях, чьими руками создавалось инженерное и художественное наследие региона.
После осмотра усадьбы мы с вами попрощаемся — я вернусь в Арзамас своим ходом, а вы сможете продолжить путь в Муром, Москву или Казань по трассе М-12.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида)
Для посещения Дивеевского монастыря женщинам необходимо быть в юбках и платке (зимой — в длинном пальто и шапке), мужчинам — в брюках или джинсах (шорты исключены!)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Арзамасе
Провёл экскурсии для 3751 туриста
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными читать дальше
жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.