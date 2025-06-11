Этот маршрут подарит незабываемые впечатления от посещения Арзамаса, где вы узнаете о визите Екатерины II и размышлениях Пушкина. В Дивееве откроется необычная история монастыря, основанного, по преданию, Богородицей. В усадьбе Баташевых, под Муромом, вы узнаете о русской промышленной истории и конкуренции с Демидовыми. После экскурсии удобно продолжить путь в Муром или по трассе М-12 в Москву или Казань

Описание экскурсии

Я разработал этот маршрут для тех, кто хочет почувствовать живую ткань времени и по-настоящему увидеть глубинку России. Вот его ключевые точки:

Арзамас — классическая русская провинция

Я познакомлю вас с яркими арзамасцами и знаменитостями, бывавшими здесь. Вы узнаете, зачем приезжала в Арзамас императрица Екатерина II, о чём размышлял в этих местах Пушкин и какие воспоминания оставил Лев Толстой.

Дивеево — четвёртый удел Богородицы

Расскажу необычную историю этой обители, которая, по преданию, была основана по указанию самой Богородицы. Обязательно побываем у мощей Серафима Саровского. И при желании сможем посетить один или несколько святых источников.

Выкса, или Малый Урал

В районе старинной усадьбы Баташевых вы откроете для себя ещё одну малоизвестную грань русской промышленной истории. Здесь рождались диковинные изделия из металла, а конкуренцию самим Демидовым составляли предприимчивые горнозаводчики из Выксы. Мы заглянем в самые любопытные уголки этого места и поговорим о людях, чьими руками создавалось инженерное и художественное наследие региона.

После осмотра усадьбы мы с вами попрощаемся — я вернусь в Арзамас своим ходом, а вы сможете продолжить путь в Муром, Москву или Казань по трассе М-12.

Организационные детали