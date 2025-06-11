Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в атмосферу православной старины, посетив Дивеево и Арзамас. Откройте для себя уникальные храмы и монастыри, сохранившие дух времени
14 дек в 07:00
19 дек в 07:00
22 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Арзамаса - в Дивеево и Выксу
Уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Арзамаса и Дивеева, а также открыть для себя промышленную историю Выксы
14 дек в 08:30
19 дек в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий11 июня 2025Очень понравилось! Алексей подстраивался под наши предпочтения и корректировал программу. Закончили экскурсию даже позже, но все увидели, что хотели. Большое спасибо!
- ММарина22 июля 2024Наверно каждый русский человек хочет увидеть Дивеево своими глазами. Захотели это и мы. А по пути из Нижнего Новгорода заехать
- ЖЖанна21 мая 2024Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные эмоции и отлично проведенное время и заботу!
- ТТатьяна30 октября 2023Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь нудную информацию, причем в
- ААнастасия24 сентября 2023Хочу выразить огромную благодарность Алексею за прекрасный день, проведенный в Арзамасе и Дивеево. Алексей очень позитивный, открытый, понятное изложение материала,
- ТТатьяна21 сентября 2023Все отлично! Спасибо Алексею!
- ЛЛюдмила30 августа 2023Добрый день! Хочу поблагодарить Алексея за великолепную экскурсию, за чудесное знакомство с этими невероятными местами! Материал, как и сама подача
- ЕЕлена19 октября 2021Однозначно рекомедуем экскурсию. Получили много впечатлений, удивительной информации, приятных эмоций. Алексей корректен, доброжелателен, любит и знает свой город.
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Арзамасе
