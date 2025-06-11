читать дальше

в Арзамас - это же здОрово. Почитав отзывы, решили отправиться на экскурсию с Алексеем и "попали в точку". Всю дорогу Алексей погружал нас в историю края (но НЕ "грузил")))) Всестороннее знание истории, интересное повествование превратили длинный путь в увлекательное путешествие. Маленький провинциальный Арзамас поразил количеством величественных храмов и их историей. А Дивеево - это место силы для всех православных. Поездка заняла весь день, но усталости не было. Огромное спасибо за это Алексею и нашему водителю Ивану. Весь обратный путь делились воспоминаниями о наших ранних путешествиях. Запомнили рекомендации Алексей на будущие поездки. Если получится вернуться в Нижний Новгород, однозначно попросим Алексея провести нам очередную экскурсию. Не упускайте и вы возможность познакомиться с ним. Яркие воспоминания будут обеспечены.