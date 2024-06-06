Экскурсии проходящие только летом в Арзамасе

Найдено 5 экскурсий в категории «Летние» в Арзамасе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Арзамас и его старинные профессии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Познакомиться с городом через необычную тему на авторской экскурсии и захотеть сюда вернуться
Начало: На Соборной площади
13 июня в 08:00
16 июня в 06:00
4 000 за всё до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Арзамас уездный, уютный, исторический
Понять, что город славится не только церквями, и полюбоваться деревянной резьбой
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.
Божий городок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Божий городок
Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670 за всё до 10 чел.
Арзамас-городок - от Москвы уголок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история - на обзорной прогулке
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Арзамас - город с литературным именем
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Спасибо огромное Кириллу за интересный раз о городе, его жителях, легендах, достопримечательностей. В Арзамас еще вернемся и уже наметили план передвижения и ждем от Кирилла новые интересные истории. Семья осталась довольная, привезем еще друзей. Рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Экскурсия очень понравилась! 2 часа пролетели незаметно. Юлия действительно очень хороший экскурсовод
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Очень увлекательно, познавательно интересно. Кирилл Молодец!!!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    28.05.2024 г. были на 2-х часовой пешей экскурсии "Арзамас уездный, уютный, исторический". Получили огромное удовольствие! В Арзамасе были впервые. И Юля открыла нам
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    его с такой любовью и так информативно, что мы тоже влюбились в этот красивый, милый, старинный русский городок! За два часа Юля показала и рассказала нам столько интересного об Арзамасе! Подсказала, где можно вкусно и недорого пообедать после нашей экскурсии. И это кафе "Русь", где приятно поразила и кухня, и высокий уровень обслуживания. Благодаря Юле мы узнали ещё об одном нашем замечательном старинном русском городе Арзамасе! Его уникальной архитектуре и самобытности! И гостеприимстве его жителей!

    28.05.2024 г. были на 2-х часовой пешей экскурсии "Арзамас уездный, уютный, исторический"28.05.2024 г. были на 2-х часовой пешей экскурсии "Арзамас уездный, уютный, исторический"
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи мы буквально влюбились в
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    этот город. Старинный центр небольшого русского города,отличный умный собеседник -чьо может быть лучше для хорошего летнего дня. Однозначно рекомендую. Очень интересно

    1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Спасибо Юле Колесниковой за замечательную экскурсию! Арзамас нас покорил!
    Спасибо Юле Колесниковой за замечательную экскурсию! Арзамас нас покорил!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2024
    Божий городок
    Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.
  • Е
    Елизавета
    5 апреля 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
  • А
    Анастасия
    10 января 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в июне 2024
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