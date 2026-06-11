С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в дельте Волги. Сейчас в дельте Волги самые большие лотосовые поля в мире.
И это именно то, ради чего сотни туристов едут в
И это именно то, ради чего сотни туристов едут в
Описание экскурсииСвященный цветок Дельты Волги Лотос считается священным цветком буддизма и поражает своей красотой и чистотой. В Дельте Волги, где река распадается на сотни протоков и островов, находятся знаменитые лотосовые поля. Во время путешествия вы увидите бескрайние заросли цветущих лотосов и узнаете интересные версии их появления в этих местах. Прогулка по водным просторам После инструктажа на базе отдыха вы отправитесь на моторных лодках или бударках к лотосовым полям. Маршрут проходит через живописные протоки, дикие острова и настоящие «водные джунгли», где можно насладиться природой, сделать красивые фотографии и почувствовать атмосферу этого уникального уголка Астраханской области. Обед и отдых на базе После прогулки вас ждёт обед с блюдами из астраханской рыбы, а затем свободное время для отдыха. Можно искупаться, позагорать, прогуляться по берегу, провести время на территории базы или просто насладиться красотой окружающей природы и видом цветущих лотосов. Важная информация:
- С собой рекомендуем взять: головной убор, полотенце, купальный костюм, питьевую воду. Если вы едете с детьми, возьмите с собой небольшой перекус;
- Обязательно возьмите с собой паспорт, поскольку дельта Волги — это пограничная зона.
Ежедневно, с июля по август
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Трансфер на лодках в дельту Волги
- Обед на базе отдыха
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида (5000 рублей на группу)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с июля по август
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С собой рекомендуем взять: головной убор, полотенце, купальный костюм, питьевую воду. Если вы едете с детьми, возьмите с собой небольшой перекус
- Обязательно возьмите с собой паспорт, поскольку дельта Волги - это пограничная зона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спасибо огромное за волшебный день на лотосовых полях. Трансфер, размещение, программа. Всё на высшем уровне! Спасибо огромное! Мы в восторге! Муж в восторге от видов дельти. И от базы. Спасибо егерям. Спасибо всему персоналу и гиду особенно!
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И
Большое спасибо за организованные для нас экскурсии. Гид профессионален, было очень интересно. У нас остались только положительные впечатления и теплые воспоминания!
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К
Хотим высказать в сотый раз огромное спасибо за безупречную организацию тура. Понравилось абсолютно все: продуманный маршрут, великолепный гид Инна, профессиональные водители! Ваша команда трудится на славу! Желаем всем вам процветания и благополучия!
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Т
Все комфортно, приятно Встретили, покормили, экскурсию провели.
Место хорошее. Отдельно спасибо нашему капитану ❤️ Процветания вам.
Место хорошее. Отдельно спасибо нашему капитану ❤️ Процветания вам.
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Д
Были на лотосах. Впечатления грандиозные. Приятно удивили сервис на базе и мастерство егерей. Спасибо большое!
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А
1Отличная чистая машина и аккуратный водитель.
2. На турбазе встретила девушка, все объяснила, и показала.
3. напоили чаем с вкусной свежей булочкой.
4. Очень живописная красивая водная дорога. Поле лотосов впечатлило.
5. купание на
2. На турбазе встретила девушка, все объяснила, и показала.
3. напоили чаем с вкусной свежей булочкой.
4. Очень живописная красивая водная дорога. Поле лотосов впечатлило.
5. купание на
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