Ежедневно с июля по август

Что вас ожидает:

Священный лотос

Лотос — священный цветок буддизма удивляет учёных всего мира, его листья и лепестки всегда остаются чистыми. Цветок служит символом духа, возвысившегося над чувственным миром, так как он сохраняет свой незапятнанно белый цветок, появляясь из илистой воды. Цветы лотоса изумительно красивы и всегда обращены к солнцу.

Чистота и красота — вот то, что делает его священным. Уникальное место, где произрастают эти священные у буддистов цветы, находится в дельте Волги — месте, где река распадается на сотни мелких протоков и речушек, количество которых достигает 500! Лотосы на Волге в Астрахани растут прямо в воде: находясь здесь, появляется ощущение, будто ты находишься в безбрежном море лотосов.

Прогулка на бударках

После прибытия на одну из баз Астрахани вы ознакомитесь с местностью, получите подробный инструктаж от егерей, при необходимости переоденетесь и отправитесь на моторных лодочках или бударках непосредственно на лотосовые поля. По дороге вас ждёт красота великолепной астраханской природы, свежий ветер и море положительных эмоций!

Существуют разные гипотезы появления лотоса на Каспии. Одни исследователи полагают, что цветок сохранился здесь как реликтовое растение с третичного периода. По мнению других, лотос был завезен в эти места странствующими купцами или монахами-буддистами. Высказывалось даже мнение, что лотос занесли на Каспий перелётные птицы.

Долина цветущего лотоса

Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток. Вы сможете полноценно насладиться общением со священным цветком лотоса, сфотографироваться с ним и даже загадать желание. Лотос источает тонкий, едва уловимый и удивительно приятный аромат свежести и свободы. Одна из древних легенд гласит: «Если загадать желание, вдыхая аромат лотоса, то оно непременно исполнится. » Цветущие лотосы продолжают оставаться одной из самых любимых достопримечательностей астраханцев и гостей города.

Обед

Настоящая астраханская уха из рыбы частиковых пород. Рыбацкая уха! Ни в одном городе мира вы не попробуете такую вкуснятину! Также вы сможете отведать жареную рыбу или сочные астраханские рыбные котлеты. Всё это подаётся с отварной картошечкой, свежими овощами и ароматным чаем и под стопочку!

Отдых на базе

После обеда вы сможете провести время на базе в свое удовольствие: позагорать, искупаться в реке или бассейне, поиграть в настольные или подвижные игры или просто погулять по речному бережку. Дети смогут поиграть на оборудованных площадках. Желающие могут воспользоваться мангалом, чтобы приготовить свои блюда на углях. Общение с уникальной астраханской природой и вид цветущих лотосов доставит вам ни с чем несравнимое удовольствие!

Важная информация: