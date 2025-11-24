Ежедневно с июля по август

Каспийская роза: Лотосовые поля

С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в дельте Волги

С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в дельте Волги.

Сейчас в дельте Волги самые большие лотосовые поля в мире.

И это именно то, ради чего сотни туристов едут в Астрахань в июле и августе! Мы посетим одну из баз отдыха Астраханской области и на лодках-бударках поедем на поля цветущего лотоса.

Во время путешествия вы увидите пернатых обитателей дельты, полюбуетесь красотой астраханской природы.

Но самым ярким впечатлением для вас станет вид роскошных лотосовых полей — великолепного зрелища.

Вас подвезут в самое живописное место, где вы сможете сфотографироваться, искупаться и вдоволь налюбоваться красотами цветущего лотоса!
Каспийская роза: Лотосовые поля
Каспийская роза: Лотосовые поля
Каспийская роза: Лотосовые поля
Каспийская роза: Лотосовые поля
Каспийская роза: Лотосовые поля
Каспийская роза: Лотосовые поля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Священный лотос
    Лотос — священный цветок буддизма удивляет учёных всего мира, его листья и лепестки всегда остаются чистыми. Цветок служит символом духа, возвысившегося над чувственным миром, так как он сохраняет свой незапятнанно белый цветок, появляясь из илистой воды. Цветы лотоса изумительно красивы и всегда обращены к солнцу.
    Чистота и красота — вот то, что делает его священным. Уникальное место, где произрастают эти священные у буддистов цветы, находится в дельте Волги — месте, где река распадается на сотни мелких протоков и речушек, количество которых достигает 500! Лотосы на Волге в Астрахани растут прямо в воде: находясь здесь, появляется ощущение, будто ты находишься в безбрежном море лотосов.

    Прогулка на бударках

    После прибытия на одну из баз Астрахани вы ознакомитесь с местностью, получите подробный инструктаж от егерей, при необходимости переоденетесь и отправитесь на моторных лодочках или бударках непосредственно на лотосовые поля. По дороге вас ждёт красота великолепной астраханской природы, свежий ветер и море положительных эмоций!
    Существуют разные гипотезы появления лотоса на Каспии. Одни исследователи полагают, что цветок сохранился здесь как реликтовое растение с третичного периода. По мнению других, лотос был завезен в эти места странствующими купцами или монахами-буддистами. Высказывалось даже мнение, что лотос занесли на Каспий перелётные птицы.

    Долина цветущего лотоса

    Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток. Вы сможете полноценно насладиться общением со священным цветком лотоса, сфотографироваться с ним и даже загадать желание. Лотос источает тонкий, едва уловимый и удивительно приятный аромат свежести и свободы. Одна из древних легенд гласит: «Если загадать желание, вдыхая аромат лотоса, то оно непременно исполнится. » Цветущие лотосы продолжают оставаться одной из самых любимых достопримечательностей астраханцев и гостей города.

    Обед

    Настоящая астраханская уха из рыбы частиковых пород. Рыбацкая уха! Ни в одном городе мира вы не попробуете такую вкуснятину! Также вы сможете отведать жареную рыбу или сочные астраханские рыбные котлеты. Всё это подаётся с отварной картошечкой, свежими овощами и ароматным чаем и под стопочку!

    Отдых на базе

    После обеда вы сможете провести время на базе в свое удовольствие: позагорать, искупаться в реке или бассейне, поиграть в настольные или подвижные игры или просто погулять по речному бережку. Дети смогут поиграть на оборудованных площадках. Желающие могут воспользоваться мангалом, чтобы приготовить свои блюда на углях. Общение с уникальной астраханской природой и вид цветущих лотосов доставит вам ни с чем несравнимое удовольствие!

    Важная информация:

    • Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа);
    • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии;
    • С собой рекомендуем взять: головной убор, полотенце, купальный костюм, питьевую воду. Если вы едете с детьми, возьмите с собой небольшой перекус;
    • Обязательно возьмите с собой паспорт, поскольку дельта Волги — это пограничная зона.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • трансфер на комфортабельном автомобиле
    • трансфер на лодках в дельту Волги
    • обед на базе отдыха.
    Что не входит?
    • личные расходы
    Место начала и завершения?
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с июля по август
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с июля по август

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