🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке Начало: В районе Петровской набережной 8 970 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 230 отзывов Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке Начало: У скульптуры Дамы с собачкой 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 45 отзывов Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля 2 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 37 отзывов Астраханский Кремль: история и осады Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости Начало: У входа в кремль 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Гастрономическое путешествие по Астрахани: от ухи до икряников Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города Начало: У Дворца бракосочетания 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города Начало: У Триумфальной арки 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Авторская прогулка по Косе в Астрахани Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий Начало: У Триумфальной арки 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Популярное предложение Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое Начало: У входа в кремль 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные 6 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом Начало: У кремля 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 7 отзывов Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров Начало: В Братском саду 2 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Путешествие в прошлое: Сарай Бату и его история, ждущая вас в Астрахани Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Золотой Орды. Откройте для себя воссозданный Сарай Бату и окунитесь в атмосферу средневековья Начало: У вашего отеля в Астрахани 17 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 2 отзыва Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты Начало: В районе Петровской набережной 2 888 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка 14 809 ₽ за всё до 2 чел.

⛴ На теплоходе Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 9 часов Сарай Бату - Золотоордынское царство Посетите уникальный археологический комплекс Селитренное городище и окунитесь в атмосферу Золотой Орды, исследуя величие древнего города Сарай Бату Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности от 21 700 ₽ за всё до 2 чел.