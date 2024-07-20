В июле и августе природа Астрахани расцветает во всей красе. Цветение лотосов - это настоящее чудо, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.На комфортабельном крытом катере группа отправляется в

долину, чтобы оценить цветочное представление. В укромном месте можно искупаться и попробовать местные фрукты и ягоды, включая знаменитый астраханский арбуз. Путешествие начинается с центральной набережной, и дорога до лотосов занимает около часа. На наслаждение видами и ароматами цветов лотоса, а также купание на диком пляже отводится примерно полтора часа. Включены спасательные жилеты и круги, а также фруктовый перекус

Описание экскурсии

Что вас ожидает

1. Мы отправимся в наше путешествие к лотосовому полю прямо с центральной набережной. Дорога до лотосов займёт 1 час. Отдалимся от городской суеты и шума, чтобы ощутить спокойствие и гармонию с природой

2. На наслаждение видами, ароматами цветов лотоса и купанием на диком пляже мы оставляем около 1,5 часов

3. А ещё вас ждёт астраханский арбуз от нашего капитана!

Организационные детали