В июле и августе природа Астрахани расцветает во всей красе. Цветение лотосов - это настоящее чудо, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
На комфортабельном крытом катере группа отправляется в
На комфортабельном крытом катере группа отправляется в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальное цветение лотосов
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🏊 Купание на диком пляже
- 🍉 Астраханский арбуз
- 👶 Бесплатно для детей до 3 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Лотосовые поля
- Центральная набережная
Описание экскурсии
Что вас ожидает
1. Мы отправимся в наше путешествие к лотосовому полю прямо с центральной набережной. Дорога до лотосов займёт 1 час. Отдалимся от городской суеты и шума, чтобы ощутить спокойствие и гармонию с природой
2. На наслаждение видами, ароматами цветов лотоса и купанием на диком пляже мы оставляем около 1,5 часов
3. А ещё вас ждёт астраханский арбуз от нашего капитана!
Организационные детали
- Дети до 3 лет — бесплатно
- С вами будет опытный капитан
- На борту есть спасательные жилеты и круги
- Фруктовый перекус входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 500 ₽
|Дети до 14 лет
|2 500 ₽
|Пенсионеры
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
НИКОЛАЙ — Организатор в Астрахани
Наша компания специализируется на водных прогулках по Волге. С 2020 года мы дарим жителям и гостям Астрахани лучший способ знакомства с нашим городом и природой. Почему мы? Большой выбор водныхЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астрахани
Похожие экскурсии из Астрахани
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Астрахани: от ухи до икряников
Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города
Начало: У Дворца бракосочетания
10 июля в 16:30
11 июля в 16:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
5 июля в 07:30
6 июля в 07:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
4 июля в 16:00
10 июля в 14:00
14 809₽ за всё до 2 чел.