За красотой - на лотосовые поля

Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
В июле и августе природа Астрахани расцветает во всей красе. Цветение лотосов - это настоящее чудо, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

На комфортабельном крытом катере группа отправляется в
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долину, чтобы оценить цветочное представление.

В укромном месте можно искупаться и попробовать местные фрукты и ягоды, включая знаменитый астраханский арбуз. Путешествие начинается с центральной набережной, и дорога до лотосов занимает около часа.

На наслаждение видами и ароматами цветов лотоса, а также купание на диком пляже отводится примерно полтора часа. Включены спасательные жилеты и круги, а также фруктовый перекус

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌸 Уникальное цветение лотосов
  2. 🚤 Комфортабельный катер
  3. 🏊 Купание на диком пляже
  4. 🍉 Астраханский арбуз
  5. 👶 Бесплатно для детей до 3 лет
За красотой - на лотосовые поля
За красотой - на лотосовые поля
За красотой - на лотосовые поля
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Лотосовые поля
  • Центральная набережная

Описание экскурсии

Что вас ожидает

1. Мы отправимся в наше путешествие к лотосовому полю прямо с центральной набережной. Дорога до лотосов займёт 1 час. Отдалимся от городской суеты и шума, чтобы ощутить спокойствие и гармонию с природой
2. На наслаждение видами, ароматами цветов лотоса и купанием на диком пляже мы оставляем около 1,5 часов
3. А ещё вас ждёт астраханский арбуз от нашего капитана!

Организационные детали

  • Дети до 3 лет — бесплатно
  • С вами будет опытный капитан
  • На борту есть спасательные жилеты и круги
  • Фруктовый перекус входит в стоимость

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 500 ₽
Дети до 14 лет2 500 ₽
Пенсионеры3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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