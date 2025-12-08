Погружение в культуру Астраханской степи

Это 20-часовое путешествие предлагает полное погружение в атмосферу астраханской степи с её уникальными традициями и природой. Программа проходит на территории кемпинга в культурно-историческом комплексе «Сарай-Бату».

Степное приключение

Профессиональный гид расскажет о культуре, традициях и природе Астраханской области, о том, как степь стала домом для разных народов и как формировались их обычаи. Маршрут начинается с трансфера на комфортабельных автомобилях к живописным местам для рыбалки.

Рыбалка и водная прогулка

Астраханские водоемы известны разнообразием рыбы, что делает рыбалку особенно интересной. После рыбалки вас ждет прогулка на судне, во время которой можно наблюдать степные пейзажи с воды.

Вечер в степи

После активной программы гостей ждет ужин из национальных блюд кочевых народов, приготовленных по традиционным рецептам. Для желающих доступна стрельба из лука — активность, позволяющая почувствовать связь с древними традициями степных народов.

Ночь под звездами и утро в историческом комплексе

Ночь проходит в комфортабельном автодоме со всеми удобствами. Утром подается континентальный завтрак из натуральных продуктов, после которого проводится экскурсия по комплексу «Сарай-Бату» с рассказом о его истории и значении.