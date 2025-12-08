Проведите 20 часов в астраханской степи с рыбалкой, прогулкой на судне, ужином из национальных блюд и ночлегом в автодоме. Программа завершается экскурсией по историческому комплексу Сарай-Бату и завтраком.
Описание экскурсии
Погружение в культуру Астраханской степи
Это 20-часовое путешествие предлагает полное погружение в атмосферу астраханской степи с её уникальными традициями и природой. Программа проходит на территории кемпинга в культурно-историческом комплексе «Сарай-Бату».
Степное приключение
Профессиональный гид расскажет о культуре, традициях и природе Астраханской области, о том, как степь стала домом для разных народов и как формировались их обычаи. Маршрут начинается с трансфера на комфортабельных автомобилях к живописным местам для рыбалки.
Рыбалка и водная прогулка
Астраханские водоемы известны разнообразием рыбы, что делает рыбалку особенно интересной. После рыбалки вас ждет прогулка на судне, во время которой можно наблюдать степные пейзажи с воды.
Вечер в степи
После активной программы гостей ждет ужин из национальных блюд кочевых народов, приготовленных по традиционным рецептам. Для желающих доступна стрельба из лука — активность, позволяющая почувствовать связь с древними традициями степных народов.
Ночь под звездами и утро в историческом комплексе
Ночь проходит в комфортабельном автодоме со всеми удобствами. Утром подается континентальный завтрак из натуральных продуктов, после которого проводится экскурсия по комплексу «Сарай-Бату» с рассказом о его истории и значении.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водоемы Астраханской области
- Судно для прогулки по реке
- Кемпинг «Сарай-Бату»
- Комплекс «Сарай-Бату»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание
- Питание
- Прогулочное судно
- Рыбалка
- Тир
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Астрахани
Похожие экскурсии из Астрахани
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: Рядом с Кремлем
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 15:00
10 дек в 09:30
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханская земля начинается с кремля
Откройте для себя величие Астраханского кремля, где история встречается с архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в его стенах
Начало: В кремле
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.