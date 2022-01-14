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Селитренное городище

Исследовать развалины Сарай Бату пытались уже в XVIII столетии. Но лишь в 50-е годы XX века археологи Г. А. Федоров-Давыдов и А. П. Смирнов убедили научное сообщество в том, что золотоордынские памятники необходимо серьезно изучать. В 1965 году экспедиция добралась до Селитренного городища, и археологические раскопки здесь продолжаются по сей день. В числе находок — гончарные и стеклодельные мастерские, следы косторезных мастерских и мастерских по обработке полудрагоценных камней. Были раскопаны дворцы золотоордынских аристократов, большая мечеть и общественная баня. Ну и, конечно же, десятки домов, принадлежавших простым гражданам.

Как создавали Сарай Бату

В 2010 году в Харабалинском районе Астраханской области вырос целый «город». Для фильма Андрея Прошкина «Орда» возвели масштабные декорации золотоордынской столицы Сарай Бату. Декорации строились очень скрупулезно, по старинным технологиям, воссоздавались все детали и декоративные элементы. «Город» состоит из нескольких улиц, здесь есть дворец хана, главные резные ворота, лавочки торговцев и городская площадь. Рабочие даже повторили систему водопроводов, которая существовала в Золотой Орде: к большому колесу были привязаны кувшины, они наполнялись речной водой по мере движения колеса.

Золотоордынская столица

Когда съёмки закончились, было решено не сносить декорации, а превратить в культурно-развлекательный центр! Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай Бату, город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе. Уже через год он превратился в полноценный популярный комплекс, куда приезжают туристы со всей страны. Экскурсоводы проводят гостей по улицам древнего города, рассказывают историю Золотой Орды и Богохранимого Дворца. В местных ресторанах готовят национальные монгольские блюда, а по праздникам проводят военно-исторические реконструкции и концерты.

Мечты барханов

25 Августа 2018 года на территории культурно-исторического комплекса «Сарай Бату» состоялось незабываемое событие — первый фестиваль искусств Мечты барханов. Этот фестиваль — новая концепция известного в прошлом музыкального фестиваля Золотая орда, который берёт своё начало с 2011 года.

Программа включала в себя три основных события:

Историческая реконструкция Бунчук Батыя

Скульптуры из песка

Музыкальная программа Золотая орда

С тех пор фестиваль стал ежегодный и традиционно проходит во второй половине августа. Множество туристов приезжает в Астрахань в августе не только для того, чтобы насладиться цветением лотосов и спелостью арбузов, но и попасть на фестиваль.

Дополнительные услуги

На территории городка есть камера пыток и лучно-арбалетный тир. Опытные воины средневековья были отличными стрелками и умели управляться как с луком, так и арбалетом! Вы сможете проверить свои силы в этом военном искусстве. На территории комплекса работает кафе, где можно отведать прекрасной шурпы, плова или шашлыка. Также вы сможете покататься на настоящих кораблях пустыни — верблюдах.

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