В 120 километрах от Астрахани на территории села Селитренное располагается музейный археологический комплекс Селитренное городище. Когда-то здесь процветала столица Золотой Орды, город Сарай-Бату. Прошлое величие Золотой Орды воссоздают современные декорации
Описание экскурсии
Селитренное городище Селитренное городище — один из важнейших археологических памятников Золотой Орды. С 1965 года здесь ведутся раскопки, в ходе которых были обнаружены дворцы золотоордынских аристократов, большая мечеть, общественная баня, ремесленные мастерские и жилые кварталы. Экскурсия познакомит вас с историей исследований и открытиями археологов. Город Сарай-Бату В 2010 году для съёмок фильма «Орда» в Астраханской области были построены масштабные декорации древней столицы Золотой Орды. Здесь воссоздали дворец хана, городские ворота, торговые лавки, площадь и даже систему водоснабжения, максимально точно передав атмосферу средневекового города. Погружение в эпоху Золотой Орды После завершения съёмок декорации превратились в культурно-развлекательный комплекс. Во время прогулки по улицам Сарай-Бату вы узнаете историю Золотой Орды и Богохранимого дворца. На территории комплекса также работают кафе, а желающие смогут посетить камеру пыток, пострелять в лучно-арбалетном тире или покататься на верблюдах. Важная информация:
Возьмите с собой головной убор, питьевую воду, легкий перекус в дорогу.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (комфортабельный автомобиль)
- Входные билеты в городок-декорацию
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Посещение Музея в юрте Ставка хана, камеры пыток, площадки песчаных фигур, стрельба из лука или катание на верблюде (150-200 руб. /чел. за услугу).
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой головной убор
- Питьевую воду
- Легкий перекус в дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо за организацию экскурсии!!! Всем детям нашего класса и нашему классному руководителю все очень понравилось!!! С каким восторгом они рассказывали о ремеслах ушедших в небытие. Рассказы и обстановка были очень интересны! Ну и конечно им понравились блины и чай из самовара!! И рассказ о самоваре!!))) Эмоции,эмоции их переполняли!! Еще раз спасибо!!
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М
Очень интересная познавательная экскурсия. Несмотря на то, что город -это реконструкция, она хорошо погружает в эпоху Орды. Отдельное спасибо экскурсоводу Елене-она настоящий профессионал, влюбленный в свое дело. Рассказала и историю Астрахани, пока ехали по городу, и экономическое, географическое положение региона, его особенности. Ну и, конечно, про эпоху Орды. Очень увлекательно! Рекомендую всем!
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О
Выражаю огромную благодарность за экскурсию в Сарай-Бату. Большое спасибо менеджерам за организацию, а также за то, что оперативно отвечают на возникшие вопросы, водителю за безопасный трансфер, отдельно хотелось бы поблагодарить экскурсовода Инну. Всё очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
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С
Огромная благодарность гиду Татьяне Григорьевне! Она не только погрузала нас в историю Золотой Орды, но и дала исчерпывающую информацию об Астрахани, ответила на все интересовавшие нас вопросы. Экскурсия прошла насыщенно, интересно и непринуждённо.
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М
Огромная благодарность гиду Татьяне Григорьевне! Она не только погрузала нас в историю Золотой Орды, но и дала исчерпывающую информацию об Астрахани, ответила на все интересовавшие нас вопросы. Экскурсия прошла насыщенно, интересно и непринуждённо.
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И
Выражаю Юлии благодарность от себя, детей и родителей за нашу поездку. За терпение и за то, как все было организовано! Дети под впечатлением, да и мы взрослые тоже. Гид отличный! Транспорт супер. Надеюсь, это наша не последняя поездка с этим гидом.
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