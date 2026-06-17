Селитренное городище Селитренное городище — один из важнейших археологических памятников Золотой Орды. С 1965 года здесь ведутся раскопки, в ходе которых были обнаружены дворцы золотоордынских аристократов, большая мечеть, общественная баня, ремесленные мастерские и жилые кварталы. Экскурсия познакомит вас с историей исследований и открытиями археологов. Город Сарай-Бату В 2010 году для съёмок фильма «Орда» в Астраханской области были построены масштабные декорации древней столицы Золотой Орды. Здесь воссоздали дворец хана, городские ворота, торговые лавки, площадь и даже систему водоснабжения, максимально точно передав атмосферу средневекового города. Погружение в эпоху Золотой Орды После завершения съёмок декорации превратились в культурно-развлекательный комплекс. Во время прогулки по улицам Сарай-Бату вы узнаете историю Золотой Орды и Богохранимого дворца. На территории комплекса также работают кафе, а желающие смогут посетить камеру пыток, пострелять в лучно-арбалетном тире или покататься на верблюдах. Важная информация:

Возьмите с собой головной убор, питьевую воду, легкий перекус в дорогу.