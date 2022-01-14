Сарай Бату - Золотоордынское царство

В 120 километрах от Астрахани на территории села Селитренное располагается музейный археологический комплекс Селитренное

Индивидуально
для 2 чел.
В 120 километрах от Астрахани на территории села Селитренное располагается музейный археологический комплекс Селитренное городище.

Когда-то здесь процветала столица Золотой Орды, город Сарай Бату.

Прошлое величие Золотой Орды воссоздают современные декорации города Сарай Бату.

И до сих пор не верится, что на этих огромных степных просторах располагался огромный золотоордынский город, поражавший путешественников своими размерами и богатством, которое сейчас погребено под землей, у нас под ногами…
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Сарай Бату - Золотоордынское царство
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Что вас ожидает:

    Селитренное городище
    Исследовать развалины Сарай Бату пытались уже в XVIII столетии. Но лишь в 50-е годы XX века археологи Г. А. Федоров-Давыдов и А. П. Смирнов убедили научное сообщество в том, что золотоордынские памятники необходимо серьезно изучать. В 1965 году экспедиция добралась до Селитренного городища, и археологические раскопки здесь продолжаются по сей день. В числе находок — гончарные и стеклодельные мастерские, следы косторезных мастерских и мастерских по обработке полудрагоценных камней. Были раскопаны дворцы золотоордынских аристократов, большая мечеть и общественная баня. Ну и, конечно же, десятки домов, принадлежавших простым гражданам.

    Как создавали Сарай Бату

    В 2010 году в Харабалинском районе Астраханской области вырос целый «город». Для фильма Андрея Прошкина «Орда» возвели масштабные декорации золотоордынской столицы Сарай Бату. Декорации строились очень скрупулезно, по старинным технологиям, воссоздавались все детали и декоративные элементы. «Город» состоит из нескольких улиц, здесь есть дворец хана, главные резные ворота, лавочки торговцев и городская площадь. Рабочие даже повторили систему водопроводов, которая существовала в Золотой Орде: к большому колесу были привязаны кувшины, они наполнялись речной водой по мере движения колеса.

    Золотоордынская столица

    Когда съёмки закончились, было решено не сносить декорации, а превратить в культурно-развлекательный центр! Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай Бату, город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе. Уже через год он превратился в полноценный популярный комплекс, куда приезжают туристы со всей страны. Экскурсоводы проводят гостей по улицам древнего города, рассказывают историю Золотой Орды и Богохранимого Дворца. В местных ресторанах готовят национальные монгольские блюда, а по праздникам проводят военно-исторические реконструкции и концерты.

    Мечты барханов

    25 Августа 2018 года на территории культурно-исторического комплекса «Сарай Бату» состоялось незабываемое событие — первый фестиваль искусств Мечты барханов. Этот фестиваль — новая концепция известного в прошлом музыкального фестиваля Золотая орда, который берёт своё начало с 2011 года.

    Программа включала в себя три основных события:

    • Историческая реконструкция Бунчук Батыя
    • Скульптуры из песка
    • Музыкальная программа Золотая орда
    • С тех пор фестиваль стал ежегодный и традиционно проходит во второй половине августа. Множество туристов приезжает в Астрахань в августе не только для того, чтобы насладиться цветением лотосов и спелостью арбузов, но и попасть на фестиваль.
    Дополнительные услуги
    На территории городка есть камера пыток и лучно-арбалетный тир. Опытные воины средневековья были отличными стрелками и умели управляться как с луком, так и арбалетом! Вы сможете проверить свои силы в этом военном искусстве. На территории комплекса работает кафе, где можно отведать прекрасной шурпы, плова или шашлыка. Также вы сможете покататься на настоящих кораблях пустыни — верблюдах.

    Важная информация:

    • Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа);
    • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии;
    • Возьмите с собой головной убор, питьевую воду, легкий перекус в дорогу;
    • Расположение — Харабалинский район. Расстояние от Астрахани — 140 км. Время в пути в одну сторону — 2 часа.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    • трансфер на комфортабельном автомобиле
    • входные билеты в городок-декорацию
    • обед.
    Что не входит
    • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    • за дополнительную плату можно посетить музей в юрте Ставка хана, камеру пыток, площадку песчаных фигур, пострелять из лука или покататься на верблюде (150-200 руб. /чел. за услугу).
    Место начала и завершения?
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии
    • В летнее время года возьмите с собой головной убор и питьевую воду
    • Расположение — Володаровский район. Расстояние от Астрахани — 60 км. Время в пути в одну сторону — 1 час 30 минут.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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