После встречи в аэропорту Элисты мы едем на обед в кафе.
После заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.
Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.
Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии — Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.
Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.
После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей.
Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.
Вам расскажут легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.
Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.
После завтрака мы едем на экскурсию к местам скопления диких птиц вдоль Кумо-Манычской впадины или к озеру Маныч – Гудило для знакомства с его уникальной флорой и бёрдвотчинга (продолжительность – 4 часа).
Здесь, на обдуваемых степными ветрами островах, обитают пеликаны, бакланы, цапли, каравайки и множество других птиц.
Далее нас ждет пикник на природе в степи и едем на стоянку «верблюжий остров», где будем кататься на верблюдах.
После мы поедем в Сити-Чесс – шахматный городок на обзорную экскурсию, посетим там сувенирный магазин и музей кочевых народов, где вы постреляете из лука, узнаете как готовится калмыцкий чай «Джомба» и сможете познакомиться с «Тодо бичиг» – старокалмыцкой вертикальной письменностью.
Здесь же, вы сможете примерить калмыцкие национальные костюмы и сделать фото.
Вечером мы поужинаем и поедем в гостиницу.
Протяженность маршрута — 150 км.
Утром вы позавтракаете в гостинице и отправитесь далее в путешествие по Калмыкии.
Маршрут будет проходить по по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи.
Соленая грязь – рапа – в этом озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом сероводорода, может применяться для лечения различных кожных заболеваний и производства косметических средств.
На природе нас ждет обед-пикник после которого вы сможете поучаствовать в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.
Далее поедем к границе заповедника «Черные земли», где, если повезет, будем наблюдать сайгаков (в период с апреля до конца мая вероятность увидеть сайгаков в степи очень мала по причине их ухода вглубь заповедника, поэтому в майском заезде вместо экскурсии в заповедник вы посетите поселок Утта, который признан самых жарким местом в России).
После мы поедем в поселок Адык на этническую программу.
Посетим калмыцкую юрту – традиционное жилище кочевника.
На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.
Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.
После едем в Астрахань, где заселимся в гостиницу и отдохнем.
Протяженность маршрута 450 км.
Завтрак в гостинице и далее прогулка по территории Астраханского кремля – одной из главных и исторических достопримечательностей.
Это уникальный образец военно-инженерного искусства второй половины 16 в., памятник федерального значения.
После мы поедем в столицу Золотой Орды – Сарай-Бату, который был основан в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.
К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.
Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).
Вечером мы приедем в Ахтубинск и заселимся в гостинице.
Будет возможность прогуляться по бульвару вдоль реки Ахтуба.
Протяженность маршрута 315 км.
Завтрак.
После которого мы едем на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, чтобы увидеть его главные достопримечательности.
Озеро Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь
земли и прикрытой толщей осадочных пород.
Питание озера происходит главным образом за счет источников.
После посещения озера нас ждет обед в кафе и едем на гору Богдо.
Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности.
С каждым годом гора Большое Богдо становится выше.
Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм.
Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры.
В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем.
Заселение на туристическую базу, ужин.
Протяженность маршрута 300 км.
Утром после завтрака вас мы поедем в Волгоград.
Там посетим знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы.
После нас ждет посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и обед в кафе.
После которого едем в аэропорт к рейсу вылета.
Маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристической базе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-хместное
|1-номестное
|58 000
|73 000
Первые две ночи путешествия- гостиница в Элисте. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, круглосуточная стойка регистрации. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-гигиеническими принадлежностями.
В третий день г гостиница в г. Астрахани, размещение в стандартных двухместных номерах с удобствами. В вашем номере будут две раздельные кровати (при необходимости трансформируются в одну двуспальную), кондиционер, рабочий стол, телевизор с плоским экраном, Wi-Fi, холодильник и ванная комната с феном. На территории отеля есть тренажерный зал, ресторан и летняя терраса с открытым кинозалом.
В 4 день- гостинице в Ахтубинске. В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.
В 5 день тура стандартных двухместных номерах парк-отеля в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области. В вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 рублей.