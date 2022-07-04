Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур

Приглашаем Вас в самое увлекательное путешествие по Калмыкии

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в самое увлекательное путешествие по Калмыкии! На протяжении всего путешествия мы окунемся в культуру и быт современных кочевников.

Вы своими глазами увидите буддийскую республику, не похожую не на один город в России, в которой живут современные калмыки-кочевники. Тур состоится при наборе группы от 4-х человек.
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
27
сен
18
окт
1
ноя

Что вас ожидает 🤩

Вкусная интерактивная программа
Вкусная интерактивная программа
Примем участие в мастер-классе по приготовлению настоящего калмыцкого чая в степи, будем питаться натуральной едой кочевников.
Birdwatching
Birdwatching
Будем наблюдать миграцию диких птиц, это огромные массы птиц, которые во время перелета отдыхают на озерах.
Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Увидим Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней
Памятник «Одинокий тополь»
Памятник «Одинокий тополь»
Нам расскажут легенду об этом месте и мы узнаем, почему оно стало буддийской святыней.
Розовое озеро
Розовое озеро
Прогуляемся по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калмыкию

После встречи в аэропорту Элисты мы едем на обед в кафе.

После заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.

Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии — Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.

Вам расскажут легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.

2 день

Озеро Маныч - Гудило

После завтрака мы едем на экскурсию к местам скопления диких птиц вдоль Кумо-Манычской впадины или к озеру Маныч – Гудило для знакомства с его уникальной флорой и бёрдвотчинга (продолжительность – 4 часа).

Здесь, на обдуваемых степными ветрами островах, обитают пеликаны, бакланы, цапли, каравайки и множество других птиц.

Далее нас ждет пикник на природе в степи и едем на стоянку «верблюжий остров», где будем кататься на верблюдах.

После мы поедем в Сити-Чесс – шахматный городок на обзорную экскурсию, посетим там сувенирный магазин и музей кочевых народов, где вы постреляете из лука, узнаете как готовится калмыцкий чай «Джомба» и сможете познакомиться с «Тодо бичиг» – старокалмыцкой вертикальной письменностью.

Здесь же, вы сможете примерить калмыцкие национальные костюмы и сделать фото.

Вечером мы поужинаем и поедем в гостиницу.

Протяженность маршрута — 150 км.

3 день

Розовое озеро и «поющие» барханы

Утром вы позавтракаете в гостинице и отправитесь далее в путешествие по Калмыкии.

Маршрут будет проходить по по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи.

Соленая грязь – рапа – в этом озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом сероводорода, может применяться для лечения различных кожных заболеваний и производства косметических средств.

На природе нас ждет обед-пикник после которого вы сможете поучаствовать в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.

Далее поедем к границе заповедника «Черные земли», где, если повезет, будем наблюдать сайгаков (в период с апреля до конца мая вероятность увидеть сайгаков в степи очень мала по причине их ухода вглубь заповедника, поэтому в майском заезде вместо экскурсии в заповедник вы посетите поселок Утта, который признан самых жарким местом в России).

После мы поедем в поселок Адык на этническую программу.

Посетим калмыцкую юрту – традиционное жилище кочевника.

На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.

Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.

После едем в Астрахань, где заселимся в гостиницу и отдохнем.

Протяженность маршрута 450 км.

4 день

Астраханский кремль, Сарай-Бату

Завтрак в гостинице и далее прогулка по территории Астраханского кремля – одной из главных и исторических достопримечательностей.

Это уникальный образец военно-инженерного искусства второй половины 16 в., памятник федерального значения.

После мы поедем в столицу Золотой Орды – Сарай-Бату, который был основан в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.

К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.

Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).

Вечером мы приедем в Ахтубинск и заселимся в гостинице.

Будет возможность прогуляться по бульвару вдоль реки Ахтуба.

Протяженность маршрута 315 км.

5 день

Гора Богдо и озеро Баскунчак

Завтрак.

После которого мы едем на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, чтобы увидеть его главные достопримечательности.

Озеро Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь

земли и прикрытой толщей осадочных пород.

Питание озера происходит главным образом за счет источников.

После посещения озера нас ждет обед в кафе и едем на гору Богдо.

Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности.

С каждым годом гора Большое Богдо становится выше.

Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм.

Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры.

В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем.

Заселение на туристическую базу, ужин.

Протяженность маршрута 300 км.

6 день

Волгоград

Утром после завтрака вас мы поедем в Волгоград.

Там посетим знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы.

После нас ждет посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и обед в кафе.

После которого едем в аэропорт к рейсу вылета.

Маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристической базе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-хместное1-номестное
58 00073 000

Варианты проживания

Гостиница в Элисте

2 ночи

Первые две ночи путешествия- гостиница в Элисте. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, круглосуточная стойка регистрации. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-гигиеническими принадлежностями.

Гостиница в Астрахани

1 ночь

В третий день г гостиница в г. Астрахани, размещение в стандартных двухместных номерах с удобствами. В вашем номере будут две раздельные кровати (при необходимости трансформируются в одну двуспальную), кондиционер, рабочий стол, телевизор с плоским экраном, Wi-Fi, холодильник и ванная комната с феном. На территории отеля есть тренажерный зал, ресторан и летняя терраса с открытым кинозалом.

Гостиница в Ахтубинске

1 ночь

В 4 день- гостинице в Ахтубинске. В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.

Парк-отель в поселке Колхозная Ахтуба

1 ночь

В 5 день тура стандартных двухместных номерах парк-отеля в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области. В вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (кроме ужина в 4 день)
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
  • Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
  • Катание на верблюдах
  • Входные билеты, подношения, экологические сборы
  • Мастер-классы и экскурсии по программе
  • Этническая программа в п. Адык
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста и обратно из г. Волгоград
  • Питание, не указанное в программе (ужин в 4 день)
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • брюки ветро-влагозащитные;
  • футболку с длинными рукавами;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • куртку ветро-влагозащитную с капюшоном;
  • личную аптечку;
  • крем от насекомых;
  • средства личной гигиены;
  • головной убор;
  • бинокль (желательно для наблюдения за птицами и сайгаками).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
4 июля 2022
Большое спасибо за роскошный отдых. Тур очень насыщенный и интересный. Гид Зурган выше всех похвал.
Ю
17 ноя 2021
Замечательный тур по потрясающей Калмыкии станет настоящим открытием даже для опытного путешественника. В нем сменяют и дополняют друг друга самые разные впечатления: красота природы, погружение в культуру и историю, величие религии, гастрономические открытия и встречи с удивительными людьми. Понятно главное - Калмыкия прекрасна, здесь есть что посмотреть в любое время года.
О
8 ноя 2021
Мне безумно понравился тур! Путешествую довольно часто, в России видела много регионов, но Калмыкия среди всех посещенных субъектов, наверное, будет одной из любимых. Это не только буддистские религия и философия, открытые люди,
невероятные просторы. Природа республики ломает стереотипы о полупустыне, как скучном для посещения пространстве. Сюда хочется вернуться и посмотреть все сезоны года. Весной хочу посмотреть фестиваль тюльпанов, например.

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