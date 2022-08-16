1 день

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»

Встреча в аэропорту Элисты.

Можно добраться утренним рейсом в Волгоград (прибытие в 08:40), и трансфером за доп. плату добраться до г. Элиста.

Едем на обед в кафе.

Заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.

Элиста – один из крупнейших центров буддизма в России.

Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии – Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.

Вам расскажут легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.

Важно: маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.

Протяженность: 100 км.