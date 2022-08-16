Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области

Цветущие лотосы в дельте Волги, сайгаки в степи, поющие барханы и уникальные розовые озера, буддистские хурулы и столица Золотой Орды — кажется, невозможно объединить всё это в одном путешествии, но
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мы это сделали.

Присоединяйтесь к нашему экотуру в Калмыкию и Астраханскую область — Вас ждет множество удивительных мест. Этот тур понравится любителям экотуризма и отлично подойдет для семейного путешествия. С середины июля до середины сентября в дельте Волги цветут лотосы.

Вы увидите целые «поля» этих необыкновенно красивых цветов, которые считаются символом чистоты в буддизме.

5
3 отзыва
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

«Цветок Будды»
«Цветок Будды»
Так в России называют лотос, и Вы сможете в полной мере насладиться невероятной красотой и ароматом этого цветка
Столица Золотой Орды
Столица Золотой Орды
Погуляете по древнему городу Сарай-Бату, реконструированному специально для съемок фильма «Орда»
Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Посетите один из самых больших буддийских храмов Европы – Золотую обитель Будды Шакьямуни
Национальный колорит
Национальный колорит
Познакомитесь с калмыцкой культурой, примете участие в традиционных мастер-классах и попробуете блюда национальной кухни
Вершина Богдо
Вершина Богдо
Подниметесь на одну из самых древних гор Астраханского ханства, с которой открывается великолепный вид на уникальное соленое озеро
Мемориальный комплекс
Мемориальный комплекс
Побываете на Мамаевом кургане, увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»

Встреча в аэропорту Элисты.

Можно добраться утренним рейсом в Волгоград (прибытие в 08:40), и трансфером за доп. плату добраться до г. Элиста.

Едем на обед в кафе.

Заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.

Элиста – один из крупнейших центров буддизма в России.

Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии – Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.

Вам расскажут легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.

Важно: маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.

Протяженность: 100 км.

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»
2 день

Соленые озера, «Черные земли» и пос. Адык

Утром вы позавтракаете в гостинице и отправитесь далее в путешествие по Калмыкии.

Маршрут будет проходить по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи.

Погибая, рачки оседают на дно и перерабатываются грязевой микрофлорой.

Соленая грязь – рапа – в этом озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом сероводорода, может применяться для лечения различных кожный заболеваний и производства косметических средств.

В древние времена по берегам озер были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямной, катакомбной, сарматской и скифской культур.

На природе нас ждет обед-пикник после которого вы сможете поучаствовать в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.

Далее поедем к границе заповедника «Черные земли», где, если повезет, будем наблюдать сайгаков.

После мы поедем в поселок Адык на этническую программу.

Посетим калмыцкую юрту — традиционное жилище кочевника.

На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.

Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.

После едем на туристическую базу, расположенную в дельте реки Волга, заселяемся там и отдыхаем.

Протяженность маршрута: 450 км.

Соленые озера, «Черные земли» и пос. АдыкСоленые озера, «Черные земли» и пос. АдыкСоленые озера, «Черные земли» и пос. АдыкСоленые озера, «Черные земли» и пос. Адык
3 день

Поездка по дельте Волги

Утром нас ждет завтрак и отправляемся в поездку по дельте Волги, во время которой будет уникальная возможность любоваться встречающимися по дороге птицами, цветущими лотосами, вы узнаете о разнообразной флоре и фауне.

После прогулки мы пообедаем и будет свободное время для отдыха, по желанию можно порыбачить или погулять, наслаждаясь красотами дельты реки Волги.

Далее возвращаемся на базу и ужинаем.

Протяженность: 100 км.

Поездка по дельте ВолгиПоездка по дельте ВолгиПоездка по дельте Волги
4 день

Астрахань, Сарай-Бату

Рано утром завтрак, собираем вещи и отправляемся в г. Астрахань по живописной дороге мимо проточных ильменей, расположенных вдоль реки Бахтемир.

Далее нас ждет прогулка по территории Астраханского кремля – одной из главных и исторических достопримечательностей.

Это уникальный образец военно-инженерного искусства второй половины 16 в., памятник федерального значения.

Мы пообедаем и поедем в столицу Золотой Орды – Сарай-Бату, который был основан в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.

К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.

Кирпич с развалин города был использован при строительстве Астраханского кремля.

Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).

Вечером мы приедем в Ахтубинск и заселимся в гостинице.

После ужина прогуляетесь по бульвару вдоль реки Ахтуба.

Протяженность: 450 км.

Астрахань, Сарай-БатуАстрахань, Сарай-БатуАстрахань, Сарай-Бату
5 день

Соленое озеро Баскунчак и гора Большое Богдо

Завтрак.

После которого мы едем на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, чтобы увидеть его главные достопримечательности: уникальное соленое озеро Баскунчак и гору Большое Богдо.

Озеро Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород.

Питание озера происходит главным образом за счет источников.

Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, принося в озеро до 900 000 тонн солей в год.

После посещения озера нас ждет обед в кафе и едем на гору Богдо.

Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности.

Подножие которой лежит на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина – примерно на 150 выше.

С каждым годом гора Большое Богдо становится выше.

Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм.

Высота Большого Богдо над уровнем моря составляет 149,6 м, а над окружающей местностью и того больше.

Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры.

В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем.

Вечером мы заселимся на туристическую базу, разместимся и поужинаем.

Протяженность маршрута: 300 км.

Соленое озеро Баскунчак и гора Большое БогдоСоленое озеро Баскунчак и гора Большое БогдоСоленое озеро Баскунчак и гора Большое БогдоСоленое озеро Баскунчак и гора Большое Богдо
6 день

Волгоград

Утром после завтрака мы поедем в Волгоград.

Там посетим знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы.

После нас ждет посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и обед в кафе.

Программа заканчивается ориентировочно в 14:00.

Далее едем в аэропорт к рейсу вылета.

Важно: маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.

ВолгоградВолгоградВолгоград

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и туристических базах по пути следования.

Стоимость тура на 1 человека – 61 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по программе – 15 000 руб. /чел.

Детям до 10 лет доступна скидка 3000 руб.

Первая ночь – гостиница в Элисте.

Во 2-й и 3-й день – туристическая база в дельте реки Волга.

В 4-й день – в гостинице в Ахтубинске.

В 5-й день тура – парк-отель в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области.

Гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса.

Варианты проживания

Гостиница «Марко Поло»

1 ночь

Уютный отель «Марко Поло» расположен в Элисте. К услугам постояльцев комфортабельное размещение с удобствами, бесплатный Wi-Fi и автостоянка.

Все категории оснащены эргономичной мебелью и техникой. Среди прочих удобств постельное белье, полотенца и средства личной гигиены. Ванная комната с душем и туалетом находится в номере.

Каждое утро готовят и сервируют завтраки. В другое время дня по заказу готовят различные блюда за дополнительную стоимость.

Отель «Марко Поло» имеет отличное местонахождение и пользуется популярностью у приезжих гостей. В окрестностях популярны пешие и велосипедные прогулки, так же можно арендовать велосипед. По запросу предоставляют услуги трансфера.

Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»

Гостиница «Белый лотос»

1 ночь

Гостеприимная гостиница «Белый лотос» предлагает гостям удобное размещение в центре города Элиста. К вашим услугам стоянка на территории, сауна, бильярд, бассейн, тенисный корт, поле для мини-футбола. Вы получите неограниченный доступ к беспроводному Wi-Fi от гостиницы.

Вы будете приятно удивлены номерами, роскошно оформленными под старину и обставленными классической мебелью. Имеются сейфы для ценных вещей и документов, мини-бар в каждом номере, телевизор, кондиционер. В ванной комнате вы найдете фен, удобные и мягкие халаты, тапочки и прочие приятные мелочи.

Можно выбрать завтрак из нескольких вариантов под ваши предпочтения, который вам доставят напрямую в номер. На территории гостиницы работает ресторан с превосходной кухней и разнообразным меню.

Рядом с вами будут находиться Золотые ворота Алтн-Босх, вы сможете посетить Музей Изобразительных Искусств, Золотую Обитель будды и другие достопримечательности. До аэропорта 8,7 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.

Гостиница «Белый лотос»Гостиница «Белый лотос»Гостиница «Белый лотос»Гостиница «Белый лотос»Гостиница «Белый лотос»Гостиница «Белый лотос»Гостиница «Белый лотос»

Туристическая база «Русская усадьба»

2 ночи

Благоустроенные номера в деревянных домиках с двумя раздельными кроватями, кондиционером, мини-холодильник. На первом этаже кухня и санузел. На территории базы есть кафе, русская баня, оборудованный пляж, спортивные площадки.

Туристическая база "Русская усадьба" приглашает всех желающих провести незабываемые выходные в одном из лучших загородных комплексов Астраханской области. Вас ждут комфортабельные коттеджи, многообразие развлечений и хорошая рыбалка. Здесь Вы отдохнете, наберетесь сил и энергией и насладитесь местными красотами.

Для проживания гостей база подготовила уютные двухэтажные срубы, выполненные в стиле деревянного зодчества. В каждом коттедже есть спальни, удобная кухня и современные ванные комнаты. Летом здесь работают кондиционеры, а зимой всех согревает отопление.

В качестве развлечений усадьба предлагает своим гостям рыбалку с возможностью аренды снаряжения и лодок. А если Вы не любите сидеть с удочкой, то просто отправляйтесь прогуляться и насладитесь живописными ландшафтами региона. Также на территории комплекса есть настоящая русская баня с выходом к реке.

Для самых маленьких отдыхающих устраивают детские мероприятия. Для любителей активного отдыха обустроены спортивные площадки.

Туристическая база «Русская усадьба»Туристическая база «Русская усадьба»Туристическая база «Русская усадьба»Туристическая база «Русская усадьба»Туристическая база «Русская усадьба»

Гостиница «Яуза»

1 ночь

В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.

Гостиница «Яуза» находится в Ахтубинске.

Номера представлены от одноместного до апартаментов разной степени комфортности. В каждом собственная ванная с косметическими принадлежностями. Из удобств бесплатный Интернет, прачечная. Скоротать свое время гости могут играя настольный теннис, бильярд, или отдохнуть в сауне и хаммаме.

На территории работает ресторан, где есть специальное диетическое меню. Имеется возможность заказать завтрак или продукты в номер. А также есть барбекю зона. В некоторых комнатах обустроена мини-кухня.

Расстояние до аэропорта — 145 км, до ж/д вокзала — 1.5 км. Рядом парковочные места для авто посетителей. Можно заняться рыбалкой у реки Ахтуба.

Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»Гостиница «Яуза»

Парк-отель «Пересвет»

1 ночь

Стандартный двухместный номер: в вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).

Парк-отель "Пересвет" находится недалеко от поселка Средняя Ахтуба. Со всех сторон он окружен живописной природой.

Номерной фонд содержит 35 номеров, укомплектованных постельным бельем и душевой. В нескольких имеется кухня с посудомоечной машиной. В составе удобств — чайник и холодильник. Ряд номеров имеет выход на террасу и балкон.

Для питания предлагается широкий выбор в ресторане, возможность заказать продукты доставкой или посетить бар. Есть условия для организации барбекю.

Гости развлекутся настольными играми, бильярдом, рыбной ловлей или пешими прогулками. Активный отдых обеспечивается в виде вело и водного спорта. Имеется крытый бассейн и сауна, где можно основательно расслабиться. Для любителей книг предоставляется библиотека. Насладиться пением и музыкой можно в караоке. За детьми также организован присмотр, в том числе специальные телеканалы и игровая комната. Деловым людям будет удобно взаимодействовать в конференц или банкетном зале.

В 19 км от парк-отеля находится Волгоград. Рядом расположен храм, два памятника и выставочный зал. В 10 км размещается ж/д вокзал, расстояние до аэропорта примерно составляет 32 км.

Парк-отель «Пересвет»Парк-отель «Пересвет»Парк-отель «Пересвет»Парк-отель «Пересвет»Парк-отель «Пересвет»Парк-отель «Пересвет»Парк-отель «Пересвет»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместных стандартных номерах
  • Питание (кроме ужина в 4 день)
  • Трансфер от аэропорта г. Элисты и до аэропорта г. Волгограда в день окончания тура
  • Все экскурсии по программе, сопровождение гида
  • Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
  • Катание на верблюдах
  • Входные билеты, подношения
  • Экологические сборы
  • Мастер-классы и экскурсии по программе
  • Страховка
  • Этническая программа в п. Адык
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и из г. Волограда
  • Трансфер из аэропорта г. Волгограда в г. Элисту - от 1500 руб
  • Рыбалка, услуги егеря и рыболовные снасти
  • Ужин в 4 день
  • Одноместное размещение по программе - 15 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • брюки ветро-влагозащитные;
  • футболку с длинными рукавами;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • куртку ветро-влагозащитную с капюшоном;
  • личную аптечку;
  • крем от насекомых;
  • головной убор;
  • средства личной гигиены;
  • бинокль (желательно для наблюдения за птицами и сайгаками).

В Калмыкии климат резко континентальный. Дневные температуры летом могут достигать +35°С, а ночью опускаться до +18°С. Также возможны порывистые ветра. Поэтому берите дополнительно теплую запасную одежду.

Мы попадем внутрь храма? Там можно фотографировать?

Мы обязательно побываем внутри храма и скорее всего, попадем на службу монахов. Фотографировать снаружи можно и нужно), внутри, к сожалению, нельзя.

На верблюдах не опасно кататься?

Нет не опасно. С вами проведут инструктаж и только после него вы будете кататься и фотографироваться

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 авг 2022
Тур динамичный, комфортный, очень все понравилось. Нас поразили, буквальном смысле, места где мы побывали: это колоритная Элиста со своими легендами, поющие барханы и соленые розовые озера, горящий родник и цветущие
читать дальше

лотосы, ради которых пришлось почти через всю страну перелетать. Это сказка… Древнейшие культуры - Астраханский Кремль, реконструкция Сарай Бату. Гора легенда Богдо и Баскунчак. Море эмоций, впечатлений. тур получился очень увлекательным, познавательным и главное интересным. Спасибо организаторам!

А
3 мая 2024
Все было четко по программе, никаких сбоев.
Все было четко по программе, никаких сбоев.Все было четко по программе, никаких сбоев.Все было четко по программе, никаких сбоев.
А
24 апр 2024
Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная
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культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!

Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти

Тур входит в следующие категории Астрахани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные турыНа микроавтобусе

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