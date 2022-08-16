Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»
Встреча в аэропорту Элисты.
Можно добраться утренним рейсом в Волгоград (прибытие в 08:40), и трансфером за доп. плату добраться до г. Элиста.
Едем на обед в кафе.
Заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.
Элиста – один из крупнейших центров буддизма в России.
Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии – Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «кюрде» с 75 миллионами мантр.
Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.
После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей.
Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.
Вам расскажут легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.
Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.
Важно: маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.
Протяженность: 100 км.
Соленые озера, «Черные земли» и пос. Адык
Утром вы позавтракаете в гостинице и отправитесь далее в путешествие по Калмыкии.
Маршрут будет проходить по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи.
Погибая, рачки оседают на дно и перерабатываются грязевой микрофлорой.
Соленая грязь – рапа – в этом озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом сероводорода, может применяться для лечения различных кожный заболеваний и производства косметических средств.
В древние времена по берегам озер были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямной, катакомбной, сарматской и скифской культур.
На природе нас ждет обед-пикник после которого вы сможете поучаствовать в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.
Далее поедем к границе заповедника «Черные земли», где, если повезет, будем наблюдать сайгаков.
После мы поедем в поселок Адык на этническую программу.
Посетим калмыцкую юрту — традиционное жилище кочевника.
На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.
Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.
После едем на туристическую базу, расположенную в дельте реки Волга, заселяемся там и отдыхаем.
Протяженность маршрута: 450 км.
Поездка по дельте Волги
Утром нас ждет завтрак и отправляемся в поездку по дельте Волги, во время которой будет уникальная возможность любоваться встречающимися по дороге птицами, цветущими лотосами, вы узнаете о разнообразной флоре и фауне.
После прогулки мы пообедаем и будет свободное время для отдыха, по желанию можно порыбачить или погулять, наслаждаясь красотами дельты реки Волги.
Далее возвращаемся на базу и ужинаем.
Протяженность: 100 км.
Астрахань, Сарай-Бату
Рано утром завтрак, собираем вещи и отправляемся в г. Астрахань по живописной дороге мимо проточных ильменей, расположенных вдоль реки Бахтемир.
Далее нас ждет прогулка по территории Астраханского кремля – одной из главных и исторических достопримечательностей.
Это уникальный образец военно-инженерного искусства второй половины 16 в., памятник федерального значения.
Мы пообедаем и поедем в столицу Золотой Орды – Сарай-Бату, который был основан в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.
К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.
Кирпич с развалин города был использован при строительстве Астраханского кремля.
Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).
Вечером мы приедем в Ахтубинск и заселимся в гостинице.
После ужина прогуляетесь по бульвару вдоль реки Ахтуба.
Протяженность: 450 км.
Соленое озеро Баскунчак и гора Большое Богдо
Завтрак.
После которого мы едем на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, чтобы увидеть его главные достопримечательности: уникальное соленое озеро Баскунчак и гору Большое Богдо.
Озеро Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород.
Питание озера происходит главным образом за счет источников.
Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, принося в озеро до 900 000 тонн солей в год.
После посещения озера нас ждет обед в кафе и едем на гору Богдо.
Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности.
Подножие которой лежит на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина – примерно на 150 выше.
С каждым годом гора Большое Богдо становится выше.
Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм.
Высота Большого Богдо над уровнем моря составляет 149,6 м, а над окружающей местностью и того больше.
Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры.
В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем.
Вечером мы заселимся на туристическую базу, разместимся и поужинаем.
Протяженность маршрута: 300 км.
Волгоград
Утром после завтрака мы поедем в Волгоград.
Там посетим знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы.
После нас ждет посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и обед в кафе.
Программа заканчивается ориентировочно в 14:00.
Далее едем в аэропорт к рейсу вылета.
Важно: маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и туристических базах по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека – 61 000 руб.
Доплата за одноместное размещение по программе – 15 000 руб. /чел.
Детям до 10 лет доступна скидка 3000 руб.
Первая ночь – гостиница в Элисте.
Во 2-й и 3-й день – туристическая база в дельте реки Волга.
В 4-й день – в гостинице в Ахтубинске.
В 5-й день тура – парк-отель в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области.
Гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса.
Варианты проживания
Гостиница «Марко Поло»
Уютный отель «Марко Поло» расположен в Элисте. К услугам постояльцев комфортабельное размещение с удобствами, бесплатный Wi-Fi и автостоянка.
Все категории оснащены эргономичной мебелью и техникой. Среди прочих удобств постельное белье, полотенца и средства личной гигиены. Ванная комната с душем и туалетом находится в номере.
Каждое утро готовят и сервируют завтраки. В другое время дня по заказу готовят различные блюда за дополнительную стоимость.
Отель «Марко Поло» имеет отличное местонахождение и пользуется популярностью у приезжих гостей. В окрестностях популярны пешие и велосипедные прогулки, так же можно арендовать велосипед. По запросу предоставляют услуги трансфера.
Гостиница «Белый лотос»
Гостеприимная гостиница «Белый лотос» предлагает гостям удобное размещение в центре города Элиста. К вашим услугам стоянка на территории, сауна, бильярд, бассейн, тенисный корт, поле для мини-футбола. Вы получите неограниченный доступ к беспроводному Wi-Fi от гостиницы.
Вы будете приятно удивлены номерами, роскошно оформленными под старину и обставленными классической мебелью. Имеются сейфы для ценных вещей и документов, мини-бар в каждом номере, телевизор, кондиционер. В ванной комнате вы найдете фен, удобные и мягкие халаты, тапочки и прочие приятные мелочи.
Можно выбрать завтрак из нескольких вариантов под ваши предпочтения, который вам доставят напрямую в номер. На территории гостиницы работает ресторан с превосходной кухней и разнообразным меню.
Рядом с вами будут находиться Золотые ворота Алтн-Босх, вы сможете посетить Музей Изобразительных Искусств, Золотую Обитель будды и другие достопримечательности. До аэропорта 8,7 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.
Туристическая база «Русская усадьба»
Благоустроенные номера в деревянных домиках с двумя раздельными кроватями, кондиционером, мини-холодильник. На первом этаже кухня и санузел. На территории базы есть кафе, русская баня, оборудованный пляж, спортивные площадки.
Туристическая база "Русская усадьба" приглашает всех желающих провести незабываемые выходные в одном из лучших загородных комплексов Астраханской области. Вас ждут комфортабельные коттеджи, многообразие развлечений и хорошая рыбалка. Здесь Вы отдохнете, наберетесь сил и энергией и насладитесь местными красотами.
Для проживания гостей база подготовила уютные двухэтажные срубы, выполненные в стиле деревянного зодчества. В каждом коттедже есть спальни, удобная кухня и современные ванные комнаты. Летом здесь работают кондиционеры, а зимой всех согревает отопление.
В качестве развлечений усадьба предлагает своим гостям рыбалку с возможностью аренды снаряжения и лодок. А если Вы не любите сидеть с удочкой, то просто отправляйтесь прогуляться и насладитесь живописными ландшафтами региона. Также на территории комплекса есть настоящая русская баня с выходом к реке.
Для самых маленьких отдыхающих устраивают детские мероприятия. Для любителей активного отдыха обустроены спортивные площадки.
Гостиница «Яуза»
В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.
Гостиница «Яуза» находится в Ахтубинске.
Номера представлены от одноместного до апартаментов разной степени комфортности. В каждом собственная ванная с косметическими принадлежностями. Из удобств бесплатный Интернет, прачечная. Скоротать свое время гости могут играя настольный теннис, бильярд, или отдохнуть в сауне и хаммаме.
На территории работает ресторан, где есть специальное диетическое меню. Имеется возможность заказать завтрак или продукты в номер. А также есть барбекю зона. В некоторых комнатах обустроена мини-кухня.
Расстояние до аэропорта — 145 км, до ж/д вокзала — 1.5 км. Рядом парковочные места для авто посетителей. Можно заняться рыбалкой у реки Ахтуба.
Парк-отель «Пересвет»
Стандартный двухместный номер: в вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).
Парк-отель "Пересвет" находится недалеко от поселка Средняя Ахтуба. Со всех сторон он окружен живописной природой.
Номерной фонд содержит 35 номеров, укомплектованных постельным бельем и душевой. В нескольких имеется кухня с посудомоечной машиной. В составе удобств — чайник и холодильник. Ряд номеров имеет выход на террасу и балкон.
Для питания предлагается широкий выбор в ресторане, возможность заказать продукты доставкой или посетить бар. Есть условия для организации барбекю.
Гости развлекутся настольными играми, бильярдом, рыбной ловлей или пешими прогулками. Активный отдых обеспечивается в виде вело и водного спорта. Имеется крытый бассейн и сауна, где можно основательно расслабиться. Для любителей книг предоставляется библиотека. Насладиться пением и музыкой можно в караоке. За детьми также организован присмотр, в том числе специальные телеканалы и игровая комната. Деловым людям будет удобно взаимодействовать в конференц или банкетном зале.
В 19 км от парк-отеля находится Волгоград. Рядом расположен храм, два памятника и выставочный зал. В 10 км размещается ж/д вокзал, расстояние до аэропорта примерно составляет 32 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных стандартных номерах
- Питание (кроме ужина в 4 день)
- Трансфер от аэропорта г. Элисты и до аэропорта г. Волгограда в день окончания тура
- Все экскурсии по программе, сопровождение гида
- Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
- Катание на верблюдах
- Входные билеты, подношения
- Экологические сборы
- Мастер-классы и экскурсии по программе
- Страховка
- Этническая программа в п. Адык
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и из г. Волограда
- Трансфер из аэропорта г. Волгограда в г. Элисту - от 1500 руб
- Рыбалка, услуги егеря и рыболовные снасти
- Ужин в 4 день
- Одноместное размещение по программе - 15 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- брюки ветро-влагозащитные;
- футболку с длинными рукавами;
- легкие ботинки или кроссовки;
- куртку ветро-влагозащитную с капюшоном;
- личную аптечку;
- крем от насекомых;
- головной убор;
- средства личной гигиены;
- бинокль (желательно для наблюдения за птицами и сайгаками).
В Калмыкии климат резко континентальный. Дневные температуры летом могут достигать +35°С, а ночью опускаться до +18°С. Также возможны порывистые ветра. Поэтому берите дополнительно теплую запасную одежду.
Мы попадем внутрь храма? Там можно фотографировать?
Мы обязательно побываем внутри храма и скорее всего, попадем на службу монахов. Фотографировать снаружи можно и нужно), внутри, к сожалению, нельзя.
На верблюдах не опасно кататься?
Нет не опасно. С вами проведут инструктаж и только после него вы будете кататься и фотографироваться
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 руб.