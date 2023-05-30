Жемчужины южных степей
Познакомимся с кочевой культурой и буддистскими святынями, а также с уникальной флорой и фауной заповедников «Черные земли» и Богдинско-Баскунчакский.
Покатаемся на верблюдах, понаблюдаем за птицами на озере Маныч-Гудило, посетим традиционные мастер-классы и продегустируем национальную кухню.
мая
июн
сен
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калмыкию
Встреча в аэропорту Элисты (в связи с закрытием аэропортов на юге россии, рекомендуем добраться утренним рейсом в Волгоград (прибытие в 08.40), и трансфером добраться до г. Элиста, трансфер оплачивается самостоятельно).
Обед в кафе.
Заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.
Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.
Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии — Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.
Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.
После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей.
Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.
Вам расскажут легенду об этом месте и вы узнаете, почему оно стало буддийской святыней.
Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.
Озеро Маныч-Гудило
После завтрака мы едем на экскурсию к местам скопления диких птиц вдоль Кумо-Манычской впадины или к озеру Маныч-Гудило для знакомства с его уникальной флорой и бёрдвотчинга (продолжительность – 4 часа).
Здесь, на обдуваемых степными ветрами островах, обитают пеликаны, бакланы, цапли, каравайки и множество других птиц.
Далее нас ждет пикник на природе в степи и едем на стоянку «верблюжий остров», где будем кататься на верблюдах.
После мы поедем в Сити-Чесс – шахматный городок на обзорную экскурсию, посетим там сувенирный магазин и музей кочевых народов, где вы постреляете из лука, узнаете как готовится калмыцкий чай «Джомба» и сможете познакомиться с «Тодо бичиг» – старокалмыцкой вертикальной письменностью.
Здесь же, вы сможете примерить калмыцкие национальные костюмы и сделать фото.
Вечером мы поужинаем и поедем в гостиницу.
Протяженность маршрута — 150 км.
Розовое озеро и заповедник «Черные земли»
Утром вы позавтракаете в гостинице и отправитесь далее в путешествие по Калмыкии.
Маршрут будет проходить по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи.
Соленая грязь – рапа – в этом озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом сероводорода, может применяться для лечения различных кожных заболеваний и производства косметических средств.
На природе нас ждет обед-пикник после которого вы сможете поучаствовать в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.
Далее поедем к границе заповедника «Черные земли», где, если повезет, будем наблюдать сайгаков (в период с апреля до конца мая вероятность увидеть сайгаков в степи очень мала по причине их ухода вглубь заповедника, поэтому в майском заезде вместо экскурсии в заповедник вы посетите поселок Утта, который признан самых жарким местом в России).
После мы поедем в поселок Адык на этническую программу.
Посетим калмыцкую юрту – традиционное жилище кочевника.
На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.
Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.
После едем в Астрахань, где заселимся в гостиницу и отдохнем.
Протяженность маршрута 450 км.
Астраханский кремль, Сарай-Бату
Завтрак в гостинице и далее прогулка по территории Астраханского кремля – одной из главных и исторических достопримечательностей.
Это уникальный образец военно-инженерного искусства второй половины 16 в., памятник федерального значения.
После мы поедем в столицу Золотой Орды – Сарай-Бату, который был основан в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.
К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды. Кирпич с развалин города был использован при строительстве Астраханского кремля.
Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).
Вечером мы приедем в Ахтубинск и заселимся в гостинице.
Будет возможность прогуляться по бульвару вдоль реки Ахтуба.
Протяженность маршрута 315 км.
Гора Большое Богдо и озеро Баскунчак
Завтрак.
После которого мы едем на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, чтобы увидеть его главные достопримечательности.
Озеро Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород.
Питание озера происходит главным образом за счет источников.
После посещения озера нас ждет обед в кафе и едем на гору Богдо.
Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности.
С каждым годом гора Большое Богдо становится выше.
Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм.
Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры.
В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем.
Заселение на туристическую базу, ужин.
Протяженность маршрута 300 км.
Волгоград
Утром после завтрака мы поедем в Волгоград.
Там посетим знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы.
После нас ждет посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и обед в кафе.
После которого едем в аэропорт к рейсу вылета.
Маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристической базе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|59 000
|74 000
Скидка детям до 10 лет — 3000 руб.
Варианты проживания
Гостиница в Элисте
Первые две ночи путешествия гостиница в Элисте. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, круглосуточная стойка регистрации. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-гигиеническими принадлежностями.
Гостиница в Астрахани
В третий день гостиница в г. Астрахани, размещение в стандартных двухместных номерах с удобствами. В вашем номере будут две раздельные кровати (при необходимости трансформируются в одну двуспальную), кондиционер, рабочий стол, телевизор с плоским экраном, Wi-Fi, холодильник и ванная комната с феном. На территории отеля есть тренажерный зал, ресторан и летняя терраса с открытым кинозалом.
Гостиница в Ахтубинске
В 4-й день гостиница в Ахтубинске. В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.
Парк-отель в поселке Колхозная Ахтуба
В 5-й день тура стандартных двухместных номерах парк-отеля в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области. В вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных стандартных номерах
- Питание, указанное в программе (кроме ужина в 4-й день)
- Все экскурсии по программе
- Сопровождение гида
- Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
- Катание на верблюдах
- Входные билеты, подношения, экологические сборы
- Мастер-классы и экскурсии по программе
- Этническая программа в п. Адык
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно из г. Волгоград
- Трансфер от г. Волгограда до г. Элиста
- Питание, не указанное в программе (ужин в 4 день)
- Одноместное размещение по программе (доплата - 15 000 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- брюки ветро-влагозащитные;
- футболку с длинными рукавами;
- легкие ботинки или кроссовки;
- куртку ветро-влагозащитную с капюшоном;
- личную аптечку;
- крем от насекомых;
- средства личной гигиены;
- головной убор;
- бинокль (желательно для наблюдения за птицами и сайгаками).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 рублей.
Возможно ли изменение в программе?
Маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Но вам сюда, если нужно дружеское общение вперемешку с былями и небылицами и наслаждение здесь и сейчас.
Мало того, что сам по себе тур с кучей любопытных «фишек», так ещё и экспромт/импровизация случались:))) то фотоохота на жирненьких сусликов в Сарай Бату, то «цыганочка с выходом» на набережных Астрахани и Ахтубинска во спасение от комаров и мошки, то змеючка на тропинке, то ежик (правда, не ушастый).
Точечные гиды - прекрасны.
И невозможно не отметить нашего самого прекрасного «АлеХана» (он же - Алексей, он же - Лёша, он же - Алекс, он же - …).
Лёёёш, спасибо тебе преогромное за адекватную манеру вождения, в тч по степному бездорожью; за то, что слышал, а иногда и предвосхищал; за твое спокойствие, за твои «дааа» и «нееет», за поддержку совершенно любой атмосферы - помолчать/поговорить/посмеяться/попеть и отдельное спасибо за навеянное тобой состояние удовлетворенной расслабленности (на жаргоне - расслабон), которого нам так не хватает в бешеном ритме трудовых будней.
Уралан!!!