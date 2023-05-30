Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Групповой тур в Астрахани

Жемчужины южных степей

5
3 отзыва
В этом туре мы посетим 3 региона юга России: Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области.

Познакомимся с кочевой культурой и буддистскими святынями, а также с уникальной флорой и фауной заповедников «Черные земли» и Богдинско-Баскунчакский.

Покатаемся на верблюдах, понаблюдаем за птицами на озере Маныч-Гудило, посетим традиционные мастер-классы и продегустируем национальную кухню.
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Ближайшие даты:
14
мая
4
июн
10
сен
8
окт

Что вас ожидает:

Увлекательные мастер-классы
Увлекательные мастер-классы
Научитесь приготовлению настоящего калмыцкого чая, постреляете из лука и прокатитесь на настоящем верблюде
Наблюдение за птицами
Наблюдение за птицами
Понаблюдаете за миграцией диких птиц, которые во время перелета отдыхают на озерах
Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Посетите легендарную Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней
Памятник «Одинокий тополь»
Памятник «Одинокий тополь»
Послушаете красивую легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней
Розовые озера
Розовые озера
Прогуляетесь по берегам удивительных соленых Меклетинских озер
Знаменитый мемориальный комплекс
Знаменитый мемориальный комплекс
Побываете на Мамаевом кургане, увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калмыкию

Встреча в аэропорту Элисты (в связи с закрытием аэропортов на юге россии, рекомендуем добраться утренним рейсом в Волгоград (прибытие в 08.40), и трансфером добраться до г. Элиста, трансфер оплачивается самостоятельно).

Обед в кафе.

Заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.

Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии — Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.

Вам расскажут легенду об этом месте и вы узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.

Прибытие в КалмыкиюПрибытие в КалмыкиюПрибытие в КалмыкиюПрибытие в КалмыкиюПрибытие в Калмыкию
2 день

Озеро Маныч-Гудило

После завтрака мы едем на экскурсию к местам скопления диких птиц вдоль Кумо-Манычской впадины или к озеру Маныч-Гудило для знакомства с его уникальной флорой и бёрдвотчинга (продолжительность – 4 часа).

Здесь, на обдуваемых степными ветрами островах, обитают пеликаны, бакланы, цапли, каравайки и множество других птиц.

Далее нас ждет пикник на природе в степи и едем на стоянку «верблюжий остров», где будем кататься на верблюдах.

После мы поедем в Сити-Чесс – шахматный городок на обзорную экскурсию, посетим там сувенирный магазин и музей кочевых народов, где вы постреляете из лука, узнаете как готовится калмыцкий чай «Джомба» и сможете познакомиться с «Тодо бичиг» – старокалмыцкой вертикальной письменностью.

Здесь же, вы сможете примерить калмыцкие национальные костюмы и сделать фото.

Вечером мы поужинаем и поедем в гостиницу.

Протяженность маршрута — 150 км.

Озеро Маныч-ГудилоОзеро Маныч-ГудилоОзеро Маныч-ГудилоОзеро Маныч-ГудилоОзеро Маныч-ГудилоОзеро Маныч-Гудило
3 день

Розовое озеро и заповедник «Черные земли»

Утром вы позавтракаете в гостинице и отправитесь далее в путешествие по Калмыкии.

Маршрут будет проходить по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи.

Соленая грязь – рапа – в этом озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом сероводорода, может применяться для лечения различных кожных заболеваний и производства косметических средств.

На природе нас ждет обед-пикник после которого вы сможете поучаствовать в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.

Далее поедем к границе заповедника «Черные земли», где, если повезет, будем наблюдать сайгаков (в период с апреля до конца мая вероятность увидеть сайгаков в степи очень мала по причине их ухода вглубь заповедника, поэтому в майском заезде вместо экскурсии в заповедник вы посетите поселок Утта, который признан самых жарким местом в России).

После мы поедем в поселок Адык на этническую программу.

Посетим калмыцкую юрту – традиционное жилище кочевника.

На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.

Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.

После едем в Астрахань, где заселимся в гостиницу и отдохнем.

Протяженность маршрута 450 км.

Розовое озеро и заповедник «Черные земли»Розовое озеро и заповедник «Черные земли»Розовое озеро и заповедник «Черные земли»Розовое озеро и заповедник «Черные земли»Розовое озеро и заповедник «Черные земли»
4 день

Астраханский кремль, Сарай-Бату

Завтрак в гостинице и далее прогулка по территории Астраханского кремля – одной из главных и исторических достопримечательностей.

Это уникальный образец военно-инженерного искусства второй половины 16 в., памятник федерального значения.

После мы поедем в столицу Золотой Орды – Сарай-Бату, который был основан в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.

К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды. Кирпич с развалин города был использован при строительстве Астраханского кремля.

Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).

Вечером мы приедем в Ахтубинск и заселимся в гостинице.

Будет возможность прогуляться по бульвару вдоль реки Ахтуба.

Протяженность маршрута 315 км.

Астраханский кремль, Сарай-БатуАстраханский кремль, Сарай-БатуАстраханский кремль, Сарай-БатуАстраханский кремль, Сарай-Бату
5 день

Гора Большое Богдо и озеро Баскунчак

Завтрак.

После которого мы едем на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, чтобы увидеть его главные достопримечательности.

Озеро Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород.

Питание озера происходит главным образом за счет источников.

После посещения озера нас ждет обед в кафе и едем на гору Богдо.

Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности.

С каждым годом гора Большое Богдо становится выше.

Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм.

Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры.

В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем.

Заселение на туристическую базу, ужин.

Протяженность маршрута 300 км.

Гора Большое Богдо и озеро БаскунчакГора Большое Богдо и озеро БаскунчакГора Большое Богдо и озеро БаскунчакГора Большое Богдо и озеро Баскунчак
6 день

Волгоград

Утром после завтрака мы поедем в Волгоград.

Там посетим знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы.

После нас ждет посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и обед в кафе.

После которого едем в аэропорт к рейсу вылета.

Маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.

ВолгоградВолгоград

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристической базе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
59 00074 000

Скидка детям до 10 лет — 3000 руб.

Варианты проживания

Гостиница в Элисте

2 ночи

Первые две ночи путешествия гостиница в Элисте. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, круглосуточная стойка регистрации. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-гигиеническими принадлежностями.

Гостиница в Астрахани

1 ночь

В третий день гостиница в г. Астрахани, размещение в стандартных двухместных номерах с удобствами. В вашем номере будут две раздельные кровати (при необходимости трансформируются в одну двуспальную), кондиционер, рабочий стол, телевизор с плоским экраном, Wi-Fi, холодильник и ванная комната с феном. На территории отеля есть тренажерный зал, ресторан и летняя терраса с открытым кинозалом.

Гостиница в Ахтубинске

1 ночь

В 4-й день гостиница в Ахтубинске. В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.

Парк-отель в поселке Колхозная Ахтуба

1 ночь

В 5-й день тура стандартных двухместных номерах парк-отеля в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области. В вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместных стандартных номерах
  • Питание, указанное в программе (кроме ужина в 4-й день)
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
  • Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
  • Катание на верблюдах
  • Входные билеты, подношения, экологические сборы
  • Мастер-классы и экскурсии по программе
  • Этническая программа в п. Адык
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно из г. Волгоград
  • Трансфер от г. Волгограда до г. Элиста
  • Питание, не указанное в программе (ужин в 4 день)
  • Одноместное размещение по программе (доплата - 15 000 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • брюки ветро-влагозащитные;
  • футболку с длинными рукавами;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • куртку ветро-влагозащитную с капюшоном;
  • личную аптечку;
  • крем от насекомых;
  • средства личной гигиены;
  • головной убор;
  • бинокль (желательно для наблюдения за птицами и сайгаками).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 рублей.

Возможно ли изменение в программе?

Маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
30 мая 2023
Ребят, кому нужен нескончаемый словесный поток гида с кучей информации, событий и дат, то вам НЕ сюда.
Но вам сюда, если нужно дружеское общение вперемешку с былями и небылицами и наслаждение здесь и сейчас.
Мало того, что сам по себе тур с кучей любопытных «фишек», так ещё и экспромт/импровизация случались:))) то фотоохота на жирненьких сусликов в Сарай Бату, то «цыганочка с выходом» на набережных Астрахани и Ахтубинска во спасение от комаров и мошки, то змеючка на тропинке, то ежик (правда, не ушастый).
Точечные гиды - прекрасны.
И невозможно не отметить нашего самого прекрасного «АлеХана» (он же - Алексей, он же - Лёша, он же - Алекс, он же - …).
Лёёёш, спасибо тебе преогромное за адекватную манеру вождения, в тч по степному бездорожью; за то, что слышал, а иногда и предвосхищал; за твое спокойствие, за твои «дааа» и «нееет», за поддержку совершенно любой атмосферы - помолчать/поговорить/посмеяться/попеть и отдельное спасибо за навеянное тобой состояние удовлетворенной расслабленности (на жаргоне - расслабон), которого нам так не хватает в бешеном ритме трудовых будней.
Уралан!!!
Т
8 июля 2022
Замечательный тур! Очень познавательный и очень интересный. Побывали в буддийском храме, купались в самом соленом озере России, катались на верблюдах, вдыхали запахи калмыцких степей и многое-многое другое. Все дни были очень насыщенными, скучать абсолютно было некогда. Надолго запомнится посещение "Музея кочевых народов" в Элисте - какие нам там пели песни на калмыцком языке, как много нам поведала гид Надежда об истории калмыцкого народа. Все можно было трогать, одевать любые костюмы, играть на любых инструментах. Дети были просто в восторге (и взрослые, конечно, тоже).
Н
4 июля 2022
Большое спасибо за роскошный отдых. Тур очень насыщенный и интересный. Гид Зурган выше всех похвал.

Тур входит в следующие категории Астрахани

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыНа микроавтобусеНа автобусе

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