Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Бахчисарае, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 11 часов Поход на Чатыр-Даг: маршрут на Ангар-Бурун Путешествие на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун - это уникальная возможность насладиться красотой природы и горными пейзажами в любое время года Начало: Уточните после бронирования «е это все-таки треккинг с существенным набором высоты, но он доступен людям с любой физической подготовкой, главное — иметь желание подняться на вершину, об остальном позаботятся гиды» Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00 10 800 ₽ за всё до 3 чел. Индивидуальная 12 часов Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро Начало: По договоренности «Предлагаем вам однодневный тур на целый день, в котором вы увидите основные достопримечательности Зеленогорья: озеро Зеленое (оно же озеро Панагия), Арпатские водопады в урочище Панагия» Расписание: по договоренности 13 700 ₽ за всё до 3 чел. 🛣 Джиппинг Индивидуальная 3.5 часа Популярное предложение Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр «Вы познакомитесь с его историей и архитектурой» Расписание: 9:00,13:00 6 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Бахчисарая

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун) Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро Джип-тур по столице Крымского ханства В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в июне 2024 Сейчас в Бахчисарае в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 13 700.

Изучение достопримечательностей города Бахчисарая нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бахчисарае много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024