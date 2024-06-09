1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг: маршрут на Ангар-Бурун
Путешествие на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун - это уникальная возможность насладиться красотой природы и горными пейзажами в любое время года
Начало: Уточните после бронирования
«е это все-таки треккинг с существенным набором высоты, но он доступен людям с любой физической подготовкой, главное — иметь желание подняться на вершину, об остальном позаботятся гиды»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение
Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
«Предлагаем вам однодневный тур на целый день, в котором вы увидите основные достопримечательности Зеленогорья: озеро Зеленое (оно же озеро Панагия), Арпатские водопады в урочище Панагия»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
«Вы познакомитесь с его историей и архитектурой»
Расписание: 9:00,13:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Обзорные»
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