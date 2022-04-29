Вас ждёт экскурсии на самые большие плантации лаванды в Европе — агрофирма «Тургеневка». Фотосет среди бескрайних лавандовых полей и знакомство с местными достопримечательностями — причудливыми скалами, дикими лавандовыми плантациями, Бахчисарай с птичьего полета… Если захотите, займемся сбором лечебных трав (чайные сборы).

Также при желании можно полетать на самолётах сверхлёгкой авиации или искупаться в горных озерах.

Гибкость маршрута

Время проведения экскурсии и объекты которые смотрим зависит от Вас! Я готова делиться своей любовью к Крыму хоть с утра до вечера — у нас есть что показать и рассказать. Доступность для всех (малые, старые, больные — можно всем) — перемещаемся на транспорте.

При желании ходим чуть пешком, или можно УАЗ взять, чтобы больше посмотреть, или даже самолёт (входные билеты, транспортные расходы оплачиваются отдельно).

Национальные, колоритные блюда ждут вас в Бахчисарае, или на дому у крымских татар — что намного душевнее, приятнее, и атмосфернее (только Вы — гость и шейх в доме горных аулов местных аксакалов). Оплата отдельно, но доступно, все с душой и любовью для Вас.

Важно знать: