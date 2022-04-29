Горная лаванда в Крыму

Сделайте невероятные фото в море лаванды, которое тянется от горизонта до горизонта

Индивидуальная
Сделайте невероятные фото в море лаванды, которое тянется от горизонта до горизонта.

Пролетите над полями на самолете.

Искупайтесь в горном озере.

И попробуйте еду в гостях у местных жителей.

Я предлагаю гибкую программу: подстроюсь под ваши желания и возможности.

Поэтому гарантирую: вам будет максимально удобно и интересно.
Горная лаванда в Крыму
Горная лаванда в Крыму
Горная лаванда в Крыму
Горная лаванда в Крыму
Горная лаванда в Крыму
Горная лаванда в Крыму
Горная лаванда в Крыму
Горная лаванда в Крыму
Горная лаванда в Крыму
Вас ждёт экскурсии на самые большие плантации лаванды в Европе — агрофирма «Тургеневка». Фотосет среди бескрайних лавандовых полей и знакомство с местными достопримечательностями — причудливыми скалами, дикими лавандовыми плантациями, Бахчисарай с птичьего полета… Если захотите, займемся сбором лечебных трав (чайные сборы).
Также при желании можно полетать на самолётах сверхлёгкой авиации или искупаться в горных озерах.

Гибкость маршрута

Время проведения экскурсии и объекты которые смотрим зависит от Вас! Я готова делиться своей любовью к Крыму хоть с утра до вечера — у нас есть что показать и рассказать. Доступность для всех (малые, старые, больные — можно всем) — перемещаемся на транспорте.
При желании ходим чуть пешком, или можно УАЗ взять, чтобы больше посмотреть, или даже самолёт (входные билеты, транспортные расходы оплачиваются отдельно).
Национальные, колоритные блюда ждут вас в Бахчисарае, или на дому у крымских татар — что намного душевнее, приятнее, и атмосфернее (только Вы — гость и шейх в доме горных аулов местных аксакалов). Оплата отдельно, но доступно, все с душой и любовью для Вас.

Важно знать:

  • Возьмите с собой купальники и головной убор.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

🎩Индивидуальные☀️На весь деньГоры

Еще несколько похожих предложений в Бахчисарае

Древние сокровища горного Крыма
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
Древние сокровища горного Крыма
Пещерный город Тепе-Кермен, Свято-Успенский монастырь, усыпальница Балта Тиймез и колодец Тик-Кую
60005 400 за 1-10 чел.
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
17 часов
Для красивых фото
Наталья
Нет отзывов
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Ночной фототур на поле лаванды в Тургеневке даст возможность
9 000 за 1-3 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
3 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Александр
Нет отзывов
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и автомобилях УАЗ
4 500 за 1 человека
«В сердце Крыма» - обзорная экскурсия Джип Тур
3 часа
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Эдем
5
1 отзыв
«В сердце Крыма» - обзорная экскурсия Джип Тур
Проехаться по впечатляющим местам старца Бахчисарая с чувством и душой - вот наш главный план на день
4 800 за 1-5 чел.
Мир Яви и Нави Качинской долины
7 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Мир Яви и Нави Качинской долины
Простой маршрут по легендарным местам, которое знающие люди относят к одному из энергетических центров Крыма
6 000 за 1-7 чел.
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
5 часов
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
В VI на высоте 532 метра над уровнем море, на скалистом плато появился пещерный город
1 200 за 1 человека
Крымский прованс
4 часа
Для красивых фото
Александра
Нет отзывов
Крымский прованс
Приглашаю вас на самою ароматную фото-прогулку
1 500 за 1 человека
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Погулять по горным тропам, посетить пещерный монастырь Челтер-Коба и увидеть руины древней крепости
8 000 за 1-6 чел.
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
4 часа
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
Мангуп-Кале - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, расположенный на плато горы-останца Баба-Даг
6 000 за 1-4 чел.
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая
4 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Иван
4.9
75 отзывов
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и загадочные сфинксы Каралезской долины за 1 день
5 500 за 1-6 чел.
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Дружеское путешествие к фантастическим панорамам, пещерным городам и неизведанным местам края
6 990 за 1-4 чел.
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
4
3 отзыва
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Впечатлиться ландшафтами заповедника, вдохнуть горного воздуха и услышать легенды этих мест
от 6 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Бахчисарае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бахчисарае
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ