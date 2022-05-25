Дорос - столица княжества Феодоро

Мы отправимся в древнюю столицу княжества Феодоро, расположенную на плато Мангуп-Кале

Мы отправимся в древнюю столицу княжества Феодоро, расположенную на плато Мангуп-Кале.

В этом месте столкнулись вечно враждующие цивилизации — восточные и западноевропейские христиане, мусульмане и иудеи.

Каждый новый «хозяин» Мангупа тщательно зачищал следы предыдущего, нам остались лишь развалины городищ.

Но даже этого хватает, чтобы понять размер и величие княжества Феодоро.
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро

Что вас ждет

Всего в часе езды от Севастополя находится древняя столица княжества Феодоро, расположенная на плато Мангуп-Кале.
В этом месте столкнулись вечно враждующие цивилизации — восточные и западноевропейские христиане, мусульмане и иудеи.
Каждый новый «хозяин» Мангупа тщательно зачищал следы пребывания предыдущего, и поэтому нам остались лишь развалины городищ.
Но даже этого хватает, чтобы понять размер и величие княжества Феодоро.
Мы увидим высеченную из огромных каменных блоков крепостную стену, которая полгода защищала город. Сразу за стеной кераимский некрополь с «рогатыми» надгробиями и непонятными надписями, напоминающими иудейскую письменность. Пройдя вторую линию защиты города, сразу увидим Большую базелику Мангупа, датируется VI в. н. э.
Выходим на огромное плато Мангуп-Кале и видим вокруг себя фантастической красоты горы! Древние люди умели выбирать место для проживания.
Погуляем по плато и увидим многочисленные остатки храмов, монастырские пещеры, тарапаны для производства вина, ванны для выделки кожи. Но главное — виды вокруг и воздух, пропитанный можжевельником.

Важно знать

Подъем на плато Мангуп-Кале — примерно один час.
Экскурсия не рекомендуется для путешественников с маленькими детьми, людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, дыхательной системой.

В стоимость экскурсии включено

  • транспорт,
  • услуги гида,
  • вода,
  • чай,
  • лёгкий перекус.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед в местных кафе — примерно 1000 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Вода
  • Чай
  • Лёгкий перекус
Что не входит
  • Обед в местных кафе — примерно 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Подъем на плато Мангуп-Кале — примерно один час.
  • Экскурсия не рекомендуется для путешественников с маленькими детьми, людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, дыхательной системой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Еще несколько похожих предложений в Бахчисарае

Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
4 часа
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
Мангуп-Кале - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, расположенный на плато горы-останца Баба-Даг
6 000 за 1-4 чел.
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
5 часов
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
В VI на высоте 532 метра над уровнем море, на скалистом плато появился пещерный город
25 мая
1 июня
8 июня
1 200 за 1 человека
Тайны Мангупа
6 часов
Индивидуальная
Надежда
Нет отзывов
Тайны Мангупа
Мангуп - крепость которую создала Природа, а Византийская империя откорректировала
6 000 за 1-15 чел.
Пещерный город Мангуп - наследник Византии
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
3 отзыва
Пещерный город Мангуп - наследник Византии
Исследовать цитадели и храмы древнего княжества Феодоро и насладиться видами крымских предгорий
21 мая
22 мая
24 мая
60005 400 за 1-10 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
4 часа
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Бахчисарай или «сад-дворец» - столица древнего Крымского ханства
26 мая
28 мая
2 июня
1 200 за 1 человека
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
4 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
16 отзывов
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Открыть зрелищные виды, погулять среди руин, узнать о древних народах и оценить аутентичную кухню
Сегодня
Завтра
21 мая
6 000 за 1-4 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства
4 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Алексей
5
95 отзывов
Джип-тур по столице Крымского ханства
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день
Сегодня
Завтра
21 мая
5 500 за 1-6 чел.
Древние сокровища горного Крыма
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
18 отзывов
Древние сокровища горного Крыма
Пещерный город Тепе-Кермен, Свято-Успенский монастырь, усыпальница Балта Тиймез и колодец Тик-Кую
22 мая
24 мая
25 мая
60005 400 за 1-10 чел.
Бахчисарай - дворец садов, или восточная сказка Европы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Хасан
4.4
23 отзыва
Бахчисарай - дворец садов, или восточная сказка Европы
Поразиться истории региона и полюбить меланхоличную задумчивость бывшей столицы Крымского ханства
Сегодня
21 мая
21 мая
5 500 за 1-4 чел.
Весь Бахчисарай за сегодня
3 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Эдем
4.9
35 отзывов
Весь Бахчисарай за сегодня
Средневековый Чуфут-Кале, монастырь в скале, головокружительные смотровые - путешествие на джипе
Сегодня
Завтра
21 мая
4 000 за 1-5 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
3 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Александр
Нет отзывов
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и автомобилях УАЗ
4 500 за 1 человека
Пещерный город Качи Кальон
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
22 отзыва
Пещерный город Качи Кальон
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
Завтра
Завтра
21 мая
60005 400 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бахчисарае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бахчисарае
ХОРОШО
🧭
ТАМ