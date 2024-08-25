Пещерный монастырь Шулдан – экскурсии в Бахчисарае

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещерный монастырь Шулдан» в Бахчисарае, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тайны Мангупа
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны Мангупа: индивидуальная экскурсия по древней крепости
Откройте для себя Мангуп - уникальную крепость, созданную природой и откорректированную Византийской империей. Узнайте её тайны и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Качи-Кальон и Бисерный храм
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
На квадроциклах
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Дорос - столица княжества Феодоро
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дорос - древняя столица княжества Феодоро в Бахчисарае
Погрузитесь в историю княжества Феодоро, исследуя развалины на плато Мангуп-Кале. Впечатляющие виды и уникальные артефакты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 990 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    25 августа 2024
    Тайны Мангупа
    Надежда прекрасный гид. Расскажет вам детали и подробности о которых на прочитаешь ни где. Увлекательные экскурсии и подробные рассказы с
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    документальным подтверждением, секретные тропы, скрытые проходы в пещеры и много ещё всего. Наша экскурсия затянулась, вместо 6, 9 часов и это было прекрасно. Однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Очень интересная экскурсия. Надежда легко дала много информации и провела нас по всему маршруту. Дети 12лет и взрослые остались под впечатлением от увиденного. Особенно поразил Бисерный храм.
  • В
    Виктор
    12 августа 2024
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Всё очень понравилось, было интересно и взрослым и ребёнку. Интересный рассказ, захватывающий маршрут и прекрасные виды.
  • Г
    Гунько
    21 июня 2024
    Тайны Мангупа
    Хочу большую благодарность выразить экскурсоводу Надежде!!! Спасибо, Надежда, за огромный и увлекательный багаж увлекательной и полезной информации. Мы очень рады, что на экскурсию попали именно к вам!!!
  • M
    Mrfon138
    29 августа 2022
    Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
    Всем рекомендую Получили моря впечатлений
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    "Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
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    городов, проводила по непроходимым тропам и делала наши приключения самыми увлекательными и незабываемыми. Мы, нашей большой компанией, с детьми от 6 до 14 лет, покорили Качи-Кальон, Тапи-Кермен, добрались до ванны молодости в Большом каньоне и даже дальше, посетили зоопарк, парк Викингов… В общем набрались прекрасных впечатлений от наших путешествий! В следующий раз приедем исследовать новые места, надеюсь, с гуру крыма - Надеждой"

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Пещерный монастырь Шулдан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тайны Мангупа
  2. Качи-Кальон и Бисерный храм
  3. Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
  4. Дорос - столица княжества Феодоро
Какие места ещё посмотреть в Бахчисарае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Чуфут-Кале
  2. Пещерный город Эски-Кермен
  3. Тепе-Кермен
  4. Ай-Петри
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в апреле 2025
Сейчас в Бахчисарае в категории "Пещерный монастырь Шулдан" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 10 990. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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