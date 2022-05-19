Время в пути от Севастополя до с. Баштановка – примерно 1 час. Дорога не покажется длинной-за окном красивейшие крымские пейзажи, а в салоне работает климат-контроль и безлимитный Wi-Fi. Вы увидите Качи-Кальон издалека – он похож на огромный «нос» корабля, нависающий над качинской долиной. По грунтовой, пыльной но очень колоритной дороге проедем до монастыря. Оставим автомобиль и пройдем на территорию- со всех сторон нас окружают постройки, искусно украшенные мозаикой. Даже монашеский гараж выглядит изумительно красиво. Желающие проходят в монастырскую лавку, где можно купить товары, сделанные монахами. Рядом – скит святой Анастасии Узорешительницы. Рассказывать как выглядит полностью отделанный бисером храм – неблагодарное дело. Это надо увидеть… Но поверьте, после этого вы будете возвращаться сюда снова и снова.

По несложной тропе поднимемся наверх, на плато. Здесь откроются фантастические виды на окружающие горы и качинскую долину. Отсюда видно и море, с другой стороны Ай-Петри. Воздух пропитанный можжевельником волшебен, и ваши лёгкие скажут вам спасибо!

Спустимся в пещерный город, который находится под нами. Увидим многочисленные винодельни, хранилища для зерна и вина, многочисленные культовые сооружения. Обязательно будем пить чай на крымских травах (или кофе) и наслаждаться видами.

Вы спуститесь вниз, а я в это время перегоню автомобиль вниз – Вам не придётся подниматься снова в гору. На обратном пути, по желанию, можно заехать в село Ходжа Сала- здесь много традиционных национальных кафе с вкуснейшими восточными угощениями…