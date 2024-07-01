1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен в Бахчисарае: путешествие во времени в старую крепость
Посетите уникальное историческое место в Бахчисарае, где каждый камень дышит историей древней крепости Эски-Кермен
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Для смелых исследователей, готовых отпустить контроль и отправиться на поиски приключений. Маршрут сложится прямо в дороге, обещая незабываемые эмоции
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «От вашего отеля»
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