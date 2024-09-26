Индивидуальная
до 1 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
«Смотровые площадки — вы сможете насладиться потрясающими видами на плато Ай-Петри, Чатыр-Даг, Роман-Кош, пещерные города Тепе-Кермен, Кыз-Кермен и Качи-Кальон»
Расписание: 9:00,13:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Отсюда видно и море, с другой стороны Ай-Петри»
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Закат на Ай-Петри: романтическое путешествие с видами на Ялту
Подарите себе и вашему значимому другому вечер, наполненный красотой и романтикой, на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Романтичный закат и потрясающие виды Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
23 800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья26 сентября 2024Хорошее приключение. Андрей все грамотно организовал. Задержек и простоя не было. Для понимания что из себя представляет город нужна именно эта экскурсия. Запаситесь водичкой, спортивной обувью и зарядом физических сил для многокилометрового спуска. Рекомендую.
- ЕЕкатерина30 августа 2024Всё понравилось. Спасибо большое Андрей за экскурсию
- ААльбина7 августа 2024От экскурсии остались самые лучшие впечатления. Андрей очень приятный парень, отличный водитель и интересный рассказчик. Всем рекомендую посетить Чуфут Кале с Андреем. Экскурсия составлена для максимального удобства путешественников.
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Ай-Петри»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бахчисарае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в апреле 2025
Сейчас в Бахчисарае в категории "Ай-Петри" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Бахчисарае на 2025 год по теме «Ай-Петри», 5 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь