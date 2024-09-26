И Илья

Хорошее приключение. Андрей все грамотно организовал. Задержек и простоя не было. Для понимания что из себя представляет город нужна именно эта экскурсия. Запаситесь водичкой, спортивной обувью и зарядом физических сил для многокилометрового спуска. Рекомендую.