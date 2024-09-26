Экскурсии на гору Ай-Петри из Бахчисарая

Найдено 3 экскурсии в категории «Ай-Петри» в Бахчисарае, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Джип-тур по столице Крымского ханства
Джиппинг
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
«Смотровые площадки — вы сможете насладиться потрясающими видами на плато Ай-Петри, Чатыр-Даг, Роман-Кош, пещерные города Тепе-Кермен, Кыз-Кермен и Качи-Кальон»
Расписание: 9:00,13:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Пещерный монастырь Качи-Кальон
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Отсюда видно и море, с другой стороны Ай-Петри»
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Закат на Ай-Петри: романтическое путешествие с видами на Ялту
Подарите себе и вашему значимому другому вечер, наполненный красотой и романтикой, на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Романтичный закат и потрясающие виды Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
23 800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    26 сентября 2024
    Джип-тур по столице Крымского ханства
    Хорошее приключение. Андрей все грамотно организовал. Задержек и простоя не было. Для понимания что из себя представляет город нужна именно эта экскурсия. Запаситесь водичкой, спортивной обувью и зарядом физических сил для многокилометрового спуска. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    30 августа 2024
    Джип-тур по столице Крымского ханства
    Всё понравилось. Спасибо большое Андрей за экскурсию
  • А
    Альбина
    7 августа 2024
    Джип-тур по столице Крымского ханства
    От экскурсии остались самые лучшие впечатления. Андрей очень приятный парень, отличный водитель и интересный рассказчик. Всем рекомендую посетить Чуфут Кале с Андреем. Экскурсия составлена для максимального удобства путешественников.

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Ай-Петри»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по столице Крымского ханства
  2. Пещерный монастырь Качи-Кальон
  3. Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Какие места ещё посмотреть в Бахчисарае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Долина Привидений
  2. Чуфут-Кале
  3. Пещерный город Эски-Кермен
  4. Тепе-Кермен
  5. Ай-Петри
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в апреле 2025
Сейчас в Бахчисарае в категории "Ай-Петри" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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