Предлагается оценить красоту байкальской природы во время водной прогулки на корабле.
Участники посетят местность «Каменная Черепаха» и бухту Безымянная, а также увидят необычные достопримечательности, созданные самой природой, - от скал в
Участники посетят местность «Каменная Черепаха» и бухту Безымянная, а также увидят необычные достопримечательности, созданные самой природой, - от скал в
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Водная прогулка на корабле
- 🌲 Виды на бескрайнюю тайгу
- 🐢 Скалы в форме животных
- 🏖 Песчаные дюны и берег
- 💧 Целебный источник
Что можно увидеть
- Каменная Черепаха
- Бухта Безымянная
- Скалы в форме животных
- Песчаные дюны
- Ходульные деревья
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Местность «Каменная Черепаха»
- Бухта Безымянная
Описание экскурсии
Приглашаем на водную прогулку на корабле с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная. Во время путешествия вы увидите невероятные достопримечательности, созданные самой природой, — скалы в виде разных животных, песчаные дюны, ходульные деревья, и, конечно, фантастические виды на озеро Байкал, песчаный берег и бескрайнюю тайгу. Также у вас будет возможность попробовать воду из целебного источника.
с 1 мая по 30 октября. По заявкам
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 000 ₽
|Детский (от 3 до 10 лет)
|3 200 ₽
|Детский (до 3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местность «Каменная Черепаха»
- Бухта Безымянная
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка на корабле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября. По заявкам
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную обувь с фиксированной пяткой, ветровку, солнечные очки, бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 сен 2023
Мой тур на Байкал получился очень насыщенный, интересный и запоминающийся. Понравилась экскурсия «Байкальский мираж». С погодой нам повезло, на Байкале было очень тепло.
К
Кристина
25 авг 2023
На Байкале были волны, но мы не побоялись и пошли в путешествие. Спасибо капитану, что сделал наше путешествие безопасным, чувствуется профессионализм. Мы получили массу положительных эмоций
В
Виктор
14 авг 2023
На мой взгляд,для первого знакомства с Байкалом это самый оптимальный вариант. Ездили семьей,все остались в восторге и от природы,и от организации прогулки на корабле. Капитану респект
А
Антон
10 авг 2023
Всё очень понравилось, увидели все, что хотели. Классный отдых получился благодаря вашей турфирме. Приедем обязательно еще.
м
михаил
23 июля 2023
Интересный и хорошо организованная водная прогулка. Спасибо капитану за профессионализм.
и
инга
15 июля 2023
Была на Байкале в июле 2023 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в сказку! Рекомендую всем!
М
Марина
1 июля 2023
Байкал потрясающий! Очень рада, что выбрали путешествие через вашу компанию, обязательно приеду еще!
А
Алла
24 июня 2023
Долго выбирая, куда поехать, остановила свой выбор на Байкале. Ни разу не пожалела! Очень тепло встретили, местные люди такие очень добрые, душевные, об этом точно нельзя не сказать. Очень понравилась прогулка на корабле по Байкалу
И
Ира
3 июня 2023
От всей души благодарю организаторов тура за отличную прогулку на корабле по Байкалу!
Д
Дарья
30 мая 2023
Тур просто отличный, организация на высоте. Впечатлений масса, не передать словами.
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