Предлагается оценить красоту байкальской природы во время водной прогулки на корабле.Участники посетят местность «Каменная Черепаха» и бухту Безымянная, а также увидят необычные достопримечательности, созданные самой природой, - от скал в

форме животных до ходульных деревьев. Путешествие включает фантастические виды на озеро Байкал, песчаный берег и бескрайнюю тайгу. Также будет возможность попробовать воду из целебного источника. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой Байкала и увидеть его уникальные ландшафты

Описание экскурсии

Приглашаем на водную прогулку на корабле с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная. Во время путешествия вы увидите невероятные достопримечательности, созданные самой природой, — скалы в виде разных животных, песчаные дюны, ходульные деревья, и, конечно, фантастические виды на озеро Байкал, песчаный берег и бескрайнюю тайгу. Также у вас будет возможность попробовать воду из целебного источника.