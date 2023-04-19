Трансфер в село Горячинск

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Ответы на вопросы
Предлагаем вам услуги нашего трансфера из Улан-Удэ до Горячинска. Вам будет обеспечен комфортный переезд в течение двух часов с остановками по требованию.

За рулем находится профессиональный водитель, аккуратность которого гарантировано оставит вам приятные впечатления от поездки.
Трансфер в село Горячинск
Трансфер в село Горячинск
Трансфер в село Горячинск
Трансфер в село Горячинск
Трансфер в село Горячинск
Трансфер в село Горячинск
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Живописный трансферОказываем индивидуальный трансфер из Улан-Удэ до села Горячинск. Наш комфортабельный автомобиль и профессиональный водитель обеспечат вам максимально приятную дорогу со всеми удобствами. Встреча гостей: в аэропорту, на ж/д вокзале, на автовокзале, либо можем забрать вас из отеля или по адресу, где вы остановились в городе. Также можно заказать обратный трансфер из села Горячинск до Улан-Удэ.
По пути вы увидите сибирскую тайгу и горные массивы, долины рек, песчано-галечные пляжи озера Байкал, маяк и набережную в особой экономической зоне «Байкальская гавань». По пути возможны остановки по требованию.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Улан-Удэ — Горячинск
Что не входит
  • Поездка-трансфер в Горячинск не включает в себя услуги гида-экскурсовода и посещение различных достопримечательностей, находящихся по маршруту (Услуги гида-экскурсовода — 5000 рублей).
  • Ожидание — 1 час/500 рублей
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Важная информация:
  • Курение, приём пищи и распитие спиртных напитков в автомобиле запрещено.
  • Водитель может отказать в перевозке пассажиров в сильном алкогольном опьянении, либо потребовать дополнительную плату за подобную услугу.
  • Расчет с водителем производится сразу после посадки в автомобиль
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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