Экскурсии от вашего отеля на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
50 отзывов
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 300 за человека
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии
Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
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    пузырьками откопали. Уха вкусная. Анатолий очень интересно рассказывал и смешно шутил, атмосфера была приятная. Советую экскурсию. Из минусов - один туалет за всю 6-часовую экскурсию.

  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!
  • С
    Светлана
    19 февраля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Хочу поделиться восторгом от увлекательной экскурсии на северный остров Ольхон! Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой природы и удивительными историями
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    местных жителей. Поездка на Северный Ольхон стала для меня настоящим открытием: величественные виды озера Байкал, древние шаманские места, атмосфера уединения и спокойствия - все это оставило незабываемые впечатления. Организация экскурсии была на высшем уровне: профессиональный гид, комфортабельный транспорт, вкусные угощения и интересные маршруты. Я получила массу положительных эмоций и зарядилась энергией на долгое время. Спасибо организаторам за такой яркий опыт! Я с удовольствием рекомендую всем любителям путешествий посетить Северный Ольхон и окунуться в его удивительную атмосферу. С уважением, Светлана Мищихина

  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
  • Н
    Наталия
    21 января 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
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    помогли мне по-другому взглянуть на город. Я волновалась перед своей, старой первой в жизни поездкой на Байкал, но Ксения чутко и уверенно провела меня по интересным достопримечательностям, с удовольствием обо всем подробно рассказала🤩👍 Особенный кайф - Ксения помогла исполнить мечту, провела к ровной площадке на ледяной глади озера, где мы с удовольствием покатались на коньках! (я брала свои). Так же с пониманием и участливо поснимала📸 Я жалею только об одном - что не забронировала себе экскурсию раньше, на начало путешествия 😮‍💨 приеду в следующий раз, исправлюсь!))

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Ездили в северную часть острова-прекрасно, красота невероятная! Пожалели, что без экскурсовода, но это на будущее) однако прекрасный у нас был
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    водитель Леонид! Много интересной информации от него узнали, живет на острове, много знает- очень классный парень! Стол накрыл и так все душевно было! И компания хорошая подобралась. Отдельная благодарность организатору Галине, все подробно, оперативно, вежливо. Огромное спасибо за чудесный сентябрьский день😇

  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
    Экскурсия прошла на отлично. По дороге Елена рассказывала обо всех достопримечательностях. А на обратном пути завезла на чудесный пляж с розовым песком. Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    9 августа 2023
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Экскурсия понравилась! Маршрут очень живописный❤️ Александр много рассказывал, ответил на все вопросы, успевал шутить и вести буханку по ольхонским горочкам. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    29 июля 2023
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Все нормально, красиво накрыли стол и вкусно накормили. Времени хватало на осмотр, 8 раз остановились, 2 раза купались.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «От вашего отеля»

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  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Тункинская долина
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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