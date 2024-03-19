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помогли мне по-другому взглянуть на город. Я волновалась перед своей, старой первой в жизни поездкой на Байкал, но Ксения чутко и уверенно провела меня по интересным достопримечательностям, с удовольствием обо всем подробно рассказала🤩👍 Особенный кайф - Ксения помогла исполнить мечту, провела к ровной площадке на ледяной глади озера, где мы с удовольствием покатались на коньках! (я брала свои). Так же с пониманием и участливо поснимала📸 Я жалею только об одном - что не забронировала себе экскурсию раньше, на начало путешествия 😮‍💨 приеду в следующий раз, исправлюсь!))