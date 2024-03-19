1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии
Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
- ННаталья8 марта 2024Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!
- ССветлана19 февраля 2024Хочу поделиться восторгом от увлекательной экскурсии на северный остров Ольхон! Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой природы и удивительными историями
- ИИрина11 февраля 2024Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
- ННаталия21 января 2024Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Ездили в северную часть острова-прекрасно, красота невероятная! Пожалели, что без экскурсовода, но это на будущее) однако прекрасный у нас был
- ООльга16 августа 2023Сибирская сказка на южном побережье озера БайкалЭкскурсия прошла на отлично. По дороге Елена рассказывала обо всех достопримечательностях. А на обратном пути завезла на чудесный пляж с розовым песком. Рекомендую!
- ДДарья9 августа 2023Невероятный день на Ольхоне в мини-группеЭкскурсия понравилась! Маршрут очень живописный❤️ Александр много рассказывал, ответил на все вопросы, успевал шутить и вести буханку по ольхонским горочкам. Спасибо!
- ААнастасия29 июля 2023Невероятный день на Ольхоне в мини-группеВсе нормально, красиво накрыли стол и вкусно накормили. Времени хватало на осмотр, 8 раз остановились, 2 раза купались.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «От вашего отеля»
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