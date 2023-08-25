Для тех, кто желает погрузиться в атмосферу Байкала, предлагается групповая экскурсия "Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала".
Это небольшое, но насыщенное путешествие от мыса Любви до "Черепахи" позволит насладиться восхитительными
Это небольшое, но насыщенное путешествие от мыса Любви до "Черепахи" позволит насладиться восхитительными
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Восхитительные ландшафты
- 🏞 Уникальный каменный зоопарк
- 🏕 Погружение в бурятскую культуру
- 📸 Фотосессия в национальных костюмах
- 🍲 Дегустация блюд народов Байкала
Что можно увидеть
- Мыс Любви
- Черепаха
- Каменный зоопарк
- Бурятская юрта
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по берегу Байкала! Вас ждет получасовая пешая прогулка от мыса Любви до «Черепахи». Вы увидите мифический каменный зоопарк, в котором воплотилась вся сила природы. Вы насладитесь восхитительными ландшафтами, а также посетите настоящую бурятскую юрту и даже облачитесь в национальные костюмы народов Байкала, чтобы ощутить себя частью этой древней культуры. А еще вы сможете попробовать национальные блюда народов Байкала. Это будет небольшое, но все же весьма насыщенное знакомство с уникальным местным колоритом и природой. Вперед, Байкал вас ждет!
с 1 мая по 30 октября
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 000 ₽
|Детский (от 3 до 10 лет)
|2 400 ₽
|Детский (до 3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
25 авг 2023
Красивое живописное место, не все про него знают, людей мало, можно посидеть в тихой обстановке и понаслаждаться Байкалом.
В
Валентина
11 авг 2023
Очень красивое место. Каменный пляж-это сказочное место, и сильное по энергетике. 100% перезагрузка это точно.
О
Оксана
10 авг 2023
Пешая прогулка по берегу в сопровождении гида, традиции Бурят, настоящая юрта, все было замечательно
И
Инна
1 авг 2023
Байкал это само по себе уже 5 баллов, хочу вернуться туда снова. Мне очень понравилось. Посидеть на каменном пляже одно удовольствие и релакс. Спасибо за организацию такой экскурсии
И
Игорь
20 июля 2023
Очень красивое место, летом даже купались здесь. Нравится то, что меньше народа, чем с Иркутской стороны Байкала. Вода прозрачная, есть выход к Большой Байкальской тропе.
К
Ксения
13 июля 2023
Байкал конечно самое красивое место! Очень впечатляет. Спасибо за увлекательную и интересную пешую прогулку. Гиду Ольге отдельное спасибо за интересный рассказ!
О
Ольга
23 июня 2023
Отличное место для знакомства с Байкалом, с традициями местного населения. Никогда не была до этого на Байкале, поэтому с огромным удовольствием прогулялись с гидом по каменному пляжу, узнали много нового про традиции, побывали в настоящей юрте.
Л
Лена
23 июня 2023
Отдыхали с 21 по 28 июня 2023г. Практически скупили все ваши экскурсии)))) Побывали и на Ольхоне, и на Чивыркуйском заливе, интересная была экскурсия - прогулка по каменистому пляжу, узнали много нового о коренном населении, побывали в настоящей юрте. В итоге наш отдых запомнится надолго. Спасибо за организацию и за выбор различных услуг. Все на высоте. Нам всем понравилось.
Ю
Юлия
10 июня 2023
На каменистом пляже конечно не посидишь и не позагораешь, но нам понравилась прогулка, узнали много нового от гида Саши. Вода в Байкале была ледяная, потому что только начало лета, но чистая. Очень красиво.
А
Анна
2 июня 2023
Красиво…. В любое время суток. Были в начале июня – уже тепло. Пешая экскурсия нам понравилась, я еще не бывала в этих местах. Спасибо гиду Саше за интересный рассказ.
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