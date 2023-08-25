ландшафтами и увидеть мифический каменный зоопарк. В программе также посещение бурятской юрты, где можно облачиться в национальные костюмы для фотосессии и попробовать блюда народов Байкала. Эта экскурсия - отличная возможность познакомиться с уникальной природой и культурой региона. Байкал ждет вас

Описание экскурсии

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по берегу Байкала! Вас ждет получасовая пешая прогулка от мыса Любви до «Черепахи». Вы увидите мифический каменный зоопарк, в котором воплотилась вся сила природы. Вы насладитесь восхитительными ландшафтами, а также посетите настоящую бурятскую юрту и даже облачитесь в национальные костюмы народов Байкала, чтобы ощутить себя частью этой древней культуры. А еще вы сможете попробовать национальные блюда народов Байкала. Это будет небольшое, но все же весьма насыщенное знакомство с уникальным местным колоритом и природой. Вперед, Байкал вас ждет!