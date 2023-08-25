Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала

Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Для тех, кто желает погрузиться в атмосферу Байкала, предлагается групповая экскурсия "Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала".

Это небольшое, но насыщенное путешествие от мыса Любви до "Черепахи" позволит насладиться восхитительными
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ландшафтами и увидеть мифический каменный зоопарк.

В программе также посещение бурятской юрты, где можно облачиться в национальные костюмы для фотосессии и попробовать блюда народов Байкала. Эта экскурсия - отличная возможность познакомиться с уникальной природой и культурой региона. Байкал ждет вас

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Восхитительные ландшафты
  2. 🏞 Уникальный каменный зоопарк
  3. 🏕 Погружение в бурятскую культуру
  4. 📸 Фотосессия в национальных костюмах
  5. 🍲 Дегустация блюд народов Байкала

Что можно увидеть

  • Мыс Любви
  • Черепаха
  • Каменный зоопарк
  • Бурятская юрта
Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по берегу Байкала! Вас ждет получасовая пешая прогулка от мыса Любви до «Черепахи». Вы увидите мифический каменный зоопарк, в котором воплотилась вся сила природы. Вы насладитесь восхитительными ландшафтами, а также посетите настоящую бурятскую юрту и даже облачитесь в национальные костюмы народов Байкала, чтобы ощутить себя частью этой древней культуры. А еще вы сможете попробовать национальные блюда народов Байкала. Это будет небольшое, но все же весьма насыщенное знакомство с уникальным местным колоритом и природой. Вперед, Байкал вас ждет!

с 1 мая по 30 октября

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 000 ₽
Детский (от 3 до 10 лет)2 400 ₽
Детский (до 3 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
О
25 авг 2023
Красивое живописное место, не все про него знают, людей мало, можно посидеть в тихой обстановке и понаслаждаться Байкалом.
В
11 авг 2023
Очень красивое место. Каменный пляж-это сказочное место, и сильное по энергетике. 100% перезагрузка это точно.
О
10 авг 2023
Пешая прогулка по берегу в сопровождении гида, традиции Бурят, настоящая юрта, все было замечательно
И
1 авг 2023
Байкал это само по себе уже 5 баллов, хочу вернуться туда снова. Мне очень понравилось. Посидеть на каменном пляже одно удовольствие и релакс. Спасибо за организацию такой экскурсии
И
20 июля 2023
Очень красивое место, летом даже купались здесь. Нравится то, что меньше народа, чем с Иркутской стороны Байкала. Вода прозрачная, есть выход к Большой Байкальской тропе.
К
13 июля 2023
Байкал конечно самое красивое место! Очень впечатляет. Спасибо за увлекательную и интересную пешую прогулку. Гиду Ольге отдельное спасибо за интересный рассказ!
О
23 июня 2023
Отличное место для знакомства с Байкалом, с традициями местного населения. Никогда не была до этого на Байкале, поэтому с огромным удовольствием прогулялись с гидом по каменному пляжу, узнали много нового про традиции, побывали в настоящей юрте.
Л
23 июня 2023
Отдыхали с 21 по 28 июня 2023г. Практически скупили все ваши экскурсии)))) Побывали и на Ольхоне, и на Чивыркуйском заливе, интересная была экскурсия - прогулка по каменистому пляжу, узнали много нового о коренном населении, побывали в настоящей юрте. В итоге наш отдых запомнится надолго. Спасибо за организацию и за выбор различных услуг. Все на высоте. Нам всем понравилось.
Ю
10 июня 2023
На каменистом пляже конечно не посидишь и не позагораешь, но нам понравилась прогулка, узнали много нового от гида Саши. Вода в Байкале была ледяная, потому что только начало лета, но чистая. Очень красиво.
А
2 июня 2023
Красиво…. В любое время суток. Были в начале июня – уже тепло. Пешая экскурсия нам понравилась, я еще не бывала в этих местах. Спасибо гиду Саше за интересный рассказ.

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