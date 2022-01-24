Что вы можете увидеть 🤩

Панорамные виды Байкала и знаменитая КБЖД

Мы отправляемся из Иркутска по дороге, ведущей на границу с Монголией. Горный серпантин через хребет Хамар-Дабан заканчивается потрясающим панорамным видом на южную оконечность Байкала, посёлок Култук и мыс Шаманский. Если позволяет время года, здесь можно искупаться в Байкале. Через Култук проходит Транссиб и знаменитая КБЖД.

Из Култука поворачиваем в сторону Тункинской долины, совсем скоро впереди покажутся остроконечные вершины Восточного Саяна. На границе Республики Бурятия и Иркутской области мы делаем остановку у ступы Даши Гоман и въезжаем на территорию буддистской республики.

Одухотворяющая природа

Национальный парк «Тункинская долина» — чрезвычайно живописную местность, также известна как «Сибирская Швейцария». Мы проедем через бурятские деревни, степи, реки… часть дороги проходит вдоль берега реки Иркут, где была найдена одна из древнейших стоянок каменного века (35-50 тысяч лет назад).

И, наконец, мы въезжаем в старинный поселок Аршан (высота над уровнем моря 893 м), местные жители — представители трёх конфессий: православие, буддизм и шаманизм. Рядом находятся природные достопримечательности: жерло потухшего вулкана, «каменная река».

Местные блюда и минеральные источники

В одном из кафе Аршана мы пообедаем: это могут быть традиционные бурятские буузы, огромные жаренные чебуреки или традиционные блюда русской кухни. После сытного обеда нас ждёт небольшое путешествие по живописной тропе к источнику с минеральной водой (аршану) и к водопаду горной красавицы-реки Кынгырги.

На колоритном местном бурят-монгольском рынке можно приобрести товары из натуральной шерсти яка, верблюда, горных коз (кашемир), самобытные местные сувениры и поделки. Дополнить путешествие можно, посетив буддийский Хойморский дацан (монастырь) «Бодхидхарма» в Аршане, радиоастрофизическую обсерваторию «Бадары» и знаменитое курортное местечко «Жемчуг» с горячими радоновыми ваннами.

Поездку можно продолжить посещением деревни Ханх в Монголии. Это уже поездка на несколько дней. При себе нужно иметь с собой загранпаспорт, виза гражданам России не нужна. Цена и программа по запросу.

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