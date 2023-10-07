Экскурсии в Аршан из Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Аршан» на Байкале, цены от 16 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200020 900 за всё до 2 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.
Аршан - красота Тункинской долины
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1800016 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сирина
    7 октября 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Спасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!
  • С
    Светлана
    16 августа 2023
    Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
    Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные
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    источники, Аршан,-всего не перечислишь! По пути встречались белки, бурундучки, суслики, поползни. Вячеслав - прекрасный водитель и гид. Чудесные виды, волшебный воздух. Очень рекомендую! Организаторы поездки- Марина и Вячеслав- интересные собеседники, внимательные и любящие свое дело люди

  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Экскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.
  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Несмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.
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    Очень хорошо знает свое дело, интересная подача информации. Познакомились с религией Бурятии, посетили несколько Дацанов, попили очень вкусную и полезную водичку в Аршане. Взобрались по тропе здоровья к водопаду, построили свой ОПО. В общем друзья, советую, хоть раз в жизни но съездить на Байкал. Это удивительное место, живое, одухотворяющее, лечебное, приключенческое.

  • О
    Ольга
    24 января 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Всё что было заявлено в программе тура выполнено. Замечательный гид Сергей знаток своего дела и просто фокусник. У минерального источника
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    всем предложил разовые стаканчики (вода действительно оказалась очень вкусной, напоминает Нарзан, и несмотря на мороз теплой). По дороге к водопаду вынул из кармана семечки и показал "дрессированных" поползней. Всем, конечно, захотелось тоже захотелось их покормить. Ну и конечно много рассказывал об истории и современности Иркутска, Байкала, Аршана.

  • С
    Сулус
    5 декабря 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Мы просто в восторге от проведенной экскурсии. Спасибо большое Ксении!!!
  • А
    Анастасия
    2 декабря 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Экскурсия оставила просто незабываемые ощущения! Безумно красивые виды! Гид Ксения - очень приятная девушка, которая рассказывала много интересных фактов о
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    здешних местах. Было очень комфортно путешествовать с гидом, как будто едешь со старой знакомой в маленькое путешествие! Экскурсия проходила на комфортном автомобиле, заезжали отведать вкусную бурятскую кухню. Благодарим очень за экскурсию и за эти впечатления!

  • А
    Алёна
    10 ноября 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Лучшая экскурсия с лучшим гидом Ксенией. Прилетела в Иркутск из Владивостока, по делам на четыре дня и очень хотелось провести
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    день для себя. Выбрав Тур на Аршан не пожалела не на минутку и выбрав себе индивидуальную экскурсию с Ксенией. Я влюбилась в Бурятию

  • И
    Иванов
    5 мая 2022
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Очень понравилась экскурсия. Было очень интересно. Побывали во многих местах Аршана. Больше всего запомнился поход на водопад. По дороге делали много остановок в очень интересных местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Аршан»

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Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Аршан" можно забронировать 3 экскурсии от 16 200 до 20 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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