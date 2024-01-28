1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 января 2024Были с дочкой 27 января 2024 г. на экскурсии с гидом Василием. Очень рекомендуем и экскурсию, и гида. Остались очень довольны. Впечатления от экскурсии только самые положительные.
- ССветлана2 октября 2023Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
- ННаталья1 сентября 2023Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
- ССветлана29 августа 2023Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
- ЕЕлена22 июля 2023Сибирская Швейцария: однодневный тур в БурятиюНесмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.
- ММария6 февраля 2023Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.
- ООльга24 января 2023Сибирская Швейцария: однодневный тур в БурятиюВсё что было заявлено в программе тура выполнено. Замечательный гид Сергей знаток своего дела и просто фокусник. У минерального источника
- ИИванов5 мая 2022Сибирская Швейцария: однодневный тур в БурятиюОчень понравилась экскурсия. Было очень интересно. Побывали во многих местах Аршана. Больше всего запомнился поход на водопад. По дороге делали много остановок в очень интересных местах.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Хребет Хамар-Дабан»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Хребет Хамар-Дабан" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 13 800. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2024 год по теме «Хребет Хамар-Дабан», 54 ⭐ отзыва, цены от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август