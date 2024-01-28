Индивидуальная

8 часов 15 отзывов

Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)

Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00