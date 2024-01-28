Хребет Хамар-Дабан – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Хребет Хамар-Дабан» на Байкале, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познавательный день на Байкале
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 января 2024
    Озеро Байкал в шаговой доступности
    Были с дочкой 27 января 2024 г. на экскурсии с гидом Василием. Очень рекомендуем и экскурсию, и гида. Остались очень довольны. Впечатления от экскурсии только самые положительные.
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Познавательный день на Байкале
    Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
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    колоссальное количество фактов, легенд и сказаний. И это не было просто повествованием. Это практически всегда был диалог. Отвечая на наши вопросы, Наталья умело вплетала свои знания. Не спеша, она давала нам право выбора локаций, объясняя нюансы. Мы рекомендуем Наталью, как отличного эксперта своего дела!

  • С
    Светлана
    29 августа 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Несмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.
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    Очень хорошо знает свое дело, интересная подача информации. Познакомились с религией Бурятии, посетили несколько Дацанов, попили очень вкусную и полезную водичку в Аршане. Взобрались по тропе здоровья к водопаду, построили свой ОПО. В общем друзья, советую, хоть раз в жизни но съездить на Байкал. Это удивительное место, живое, одухотворяющее, лечебное, приключенческое.

  • М
    Мария
    6 февраля 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.
  • О
    Ольга
    24 января 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Всё что было заявлено в программе тура выполнено. Замечательный гид Сергей знаток своего дела и просто фокусник. У минерального источника
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    всем предложил разовые стаканчики (вода действительно оказалась очень вкусной, напоминает Нарзан, и несмотря на мороз теплой). По дороге к водопаду вынул из кармана семечки и показал "дрессированных" поползней. Всем, конечно, захотелось тоже захотелось их покормить. Ну и конечно много рассказывал об истории и современности Иркутска, Байкала, Аршана.

  • И
    Иванов
    5 мая 2022
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Очень понравилась экскурсия. Было очень интересно. Побывали во многих местах Аршана. Больше всего запомнился поход на водопад. По дороге делали много остановок в очень интересных местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Хребет Хамар-Дабан»

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Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Хребет Хамар-Дабан" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 13 800. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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