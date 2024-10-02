Интересные экскурсии для школьного возраста на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Джиппинг
59 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
3 300 за человека
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
На автобусе
Джиппинг
30 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой: приключение ждет
Приглашаем на увлекательное путешествие по южной части Ольхона. Откройте для себя красоту озера Ялга, залива Нуры и острова Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 300 за человека
К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
3 отзыва
7 часов
Групповая
до 18 чел.
К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
Начало: Р.П. Листвянка, ул. Горького 4а (напротив школы)
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 октября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Водитель-экскурсовод во время каждой остановки рассказывал немного о месте. Ехали в числе первых (машин на маршруте было много), поэтому в
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    каждом месте оказывались раньше остальных и была возможность сделать шикарнейшие фото. Пообедали отличной ухой. Посетили невероятно красивые и живописные места. Поездкой остался более чем доволен, и с радостью порекомендую другим!

  • М
    Мария
    24 сентября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Увидели северную часть острова! Осень повезло с погодой. Путешествие на «буханках» - целое приключение. Особенно по лесной части маршрута. Из
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    минусов - скопление экскурсионных групп в одном месте в одно время. Надо немного распределять по временным интервалам. Очень вкусная уха на обед. И чай с чабрецом.

  • А
    Анастасия
    23 сентября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Байкал прекрасен 🫶
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Без опозданий, хороший водитель Пётр, красивый маршрут, вкусный обед. Снимаю звезду за информацию о местности, о местах, которые посетили.
  • Н
    Наталья
    13 июля 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Экскурсия по Южному Ольхону с Алексеем, прошла замечательно. Увидели столько красивых мест, от которых дух захватывает. А приготовленный для нас обед выше всех похвал!!!
  • В
    Вероника
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
  • Е
    Егор
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
  • А
    Анна
    18 февраля 2024
    К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
    Отличная экскурсия, отдельное спасибо гиду Кристине, рассказала много интересных историй, помогла вызвать такси. Погода была потрясающая, посмотрели разные виды льда. Экскурсией предусмотрен обед (гарнир,мяско,салат,чай кофе и кекс), взятая с собой закуска не понадобилась. Выпили воду из Байкала, сделали много фотографий.
  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Несмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.
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    Очень хорошо знает свое дело, интересная подача информации. Познакомились с религией Бурятии, посетили несколько Дацанов, попили очень вкусную и полезную водичку в Аршане. Взобрались по тропе здоровья к водопаду, построили свой ОПО. В общем друзья, советую, хоть раз в жизни но съездить на Байкал. Это удивительное место, живое, одухотворяющее, лечебное, приключенческое.

  • К
    Ксения
    25 марта 2023
    На коньках по Байкалу: тур из Улан-Удэ
    Великолепный гид,заряжающая энергий своих мест экскурсия! Спасибо огромной за незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Для школьников»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
  2. На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
  3. К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Тажеранские степи
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в октябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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