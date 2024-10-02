А Александр Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон читать дальше каждом месте оказывались раньше остальных и была возможность сделать шикарнейшие фото. Пообедали отличной ухой. Посетили невероятно красивые и живописные места. Поездкой остался более чем доволен, и с радостью порекомендую другим! Водитель-экскурсовод во время каждой остановки рассказывал немного о месте. Ехали в числе первых (машин на маршруте было много), поэтому в

М Мария Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон читать дальше минусов - скопление экскурсионных групп в одном месте в одно время. Надо немного распределять по временным интервалам. Очень вкусная уха на обед. И чай с чабрецом. Увидели северную часть острова! Осень повезло с погодой. Путешествие на «буханках» - целое приключение. Особенно по лесной части маршрута. Из

А Анастасия Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон Байкал прекрасен 🫶

Ю Юлия На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой Без опозданий, хороший водитель Пётр, красивый маршрут, вкусный обед. Снимаю звезду за информацию о местности, о местах, которые посетили.

Н Наталья На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой Экскурсия по Южному Ольхону с Алексеем, прошла замечательно. Увидели столько красивых мест, от которых дух захватывает. А приготовленный для нас обед выше всех похвал!!!

В Вероника В поисках нерп: приключения по берегам Байкала Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.

Е Егор В поисках нерп: приключения по берегам Байкала Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!

А Анна К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе Отличная экскурсия, отдельное спасибо гиду Кристине, рассказала много интересных историй, помогла вызвать такси. Погода была потрясающая, посмотрели разные виды льда. Экскурсией предусмотрен обед (гарнир,мяско,салат,чай кофе и кекс), взятая с собой закуска не понадобилась. Выпили воду из Байкала, сделали много фотографий.

Е Елена Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию читать дальше Очень хорошо знает свое дело, интересная подача информации. Познакомились с религией Бурятии, посетили несколько Дацанов, попили очень вкусную и полезную водичку в Аршане. Взобрались по тропе здоровья к водопаду, построили свой ОПО. В общем друзья, советую, хоть раз в жизни но съездить на Байкал. Это удивительное место, живое, одухотворяющее, лечебное, приключенческое. Несмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.