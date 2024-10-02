6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
3 300₽ за человека
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой: приключение ждет
Приглашаем на увлекательное путешествие по южной части Ольхона. Откройте для себя красоту озера Ялга, залива Нуры и острова Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 300₽ за человека
7 часов
Групповая
до 18 чел.
К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
Начало: Р.П. Листвянка, ул. Горького 4а (напротив школы)
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 октября 2024Водитель-экскурсовод во время каждой остановки рассказывал немного о месте. Ехали в числе первых (машин на маршруте было много), поэтому в
- ММария24 сентября 2024Увидели северную часть острова! Осень повезло с погодой. Путешествие на «буханках» - целое приключение. Особенно по лесной части маршрута. Из
- ААнастасия23 сентября 2024Байкал прекрасен 🫶
- ЮЮлия29 июля 2024Без опозданий, хороший водитель Пётр, красивый маршрут, вкусный обед. Снимаю звезду за информацию о местности, о местах, которые посетили.
- ННаталья13 июля 2024Экскурсия по Южному Ольхону с Алексеем, прошла замечательно. Увидели столько красивых мест, от которых дух захватывает. А приготовленный для нас обед выше всех похвал!!!
- ВВероника6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаСпасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
- ЕЕгор6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаИз Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
- ААнна18 февраля 2024Отличная экскурсия, отдельное спасибо гиду Кристине, рассказала много интересных историй, помогла вызвать такси. Погода была потрясающая, посмотрели разные виды льда. Экскурсией предусмотрен обед (гарнир,мяско,салат,чай кофе и кекс), взятая с собой закуска не понадобилась. Выпили воду из Байкала, сделали много фотографий.
- ЕЕлена22 июля 2023Сибирская Швейцария: однодневный тур в БурятиюНесмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.
- ККсения25 марта 2023На коньках по Байкалу: тур из Улан-УдэВеликолепный гид,заряжающая энергий своих мест экскурсия! Спасибо огромной за незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Для школьников»
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