1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Что вас ждёт во время экскурсии на Байкал • прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток)»
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу
Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас
Начало: По договоренности
«Зимой прокатимся на собачьих упряжках, снегоходах, аэролодке, а летом — на кораблях и катамаранах»
Расписание: ежедневно с 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Кратковременная прогулка вдоль берега Листвянки на катере (летом) или хивусе (зимой)»
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий23 апреля 2024Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
- ГГалина14 марта 2024Александр внимательный, заботливый, интересный рассказчик и очень аккуратный водитель. Спокойно и грамотно объяснил, что лучшее посмотреть в этой поездке. Байкал
- ММария11 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонВсе понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ММарина4 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонПрекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
- ААлина28 февраля 2024Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- ННаталья5 октября 2023Добрый день! Мы ездили на экскурсию с Александром в Листвянку на один день. Посетили музей Тальцы. Конечно одного дня мало, по Тальцам можно ходить бесконечно. В восторге от всего. Спасибо большое.
- ССветлана13 сентября 2023Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степиВиды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
- ННаталья1 сентября 2023Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Зимние»
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