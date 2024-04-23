Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Байкалу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» на Байкале, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познавательный день на Байкале
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Что вас ждёт во время экскурсии на Байкал • прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток)»
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу
Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас
Начало: По договоренности
«Зимой прокатимся на собачьих упряжках, снегоходах, аэролодке, а летом — на кораблях и катамаранах»
Расписание: ежедневно с 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Кратковременная прогулка вдоль берега Листвянки на катере (летом) или хивусе (зимой
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
    читать дальше

    кухни! Так же в первый раз своими глазами увидели знаменитое во всём мире озеро Байкал, познакомились с её фауной и достопримечательностями, были на смотровой площадке, с высоты колеса обозрения созерцали просторы озера и горы его окружающие, виды невозможно передать словами и фото снимками. Так же кактались на катерах с воздушными подушками на самом озере, где сначала летали по льду Байкала, а потом и непосредственно по самой воде! Прекрасная пора на озере - это весна, где вы можете одновременно застать и лед и воду! Ну и конечно же во всех наших мероприятиях нас сопровождал очень опытный и профессиональный гид Татьяна, за что ей большое человеческое спасибо и благодарность, что всё объясняла и показывала! Очень хочется иметь такие поездки чаще и дольше! Всем рекомендую, и советую. Не дорого, доступно и очень удобно! Спасибо за прекрасное удовольствие, которое вы доставили нам Татьяна!!!

  • Г
    Галина
    14 марта 2024
    Визитная карточка Байкала - Листвянка
    Александр внимательный, заботливый, интересный рассказчик и очень аккуратный водитель. Спокойно и грамотно объяснил, что лучшее посмотреть в этой поездке. Байкал
    читать дальше

    - это восторг, красота, легенды, история. Александр большой профессионал и очень отзывчивый человек! Желаем ему успехов и удачи 365 дней в году!

  • М
    Мария
    11 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Прекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
    читать дальше

    водители. +++ Свободное время то что я люблю - мало информации от гида - человеческий фактор, который к сожалению от организаторов не зависит - то что были в группе так называемые VIP, которых кормили ужином еще, а остальные 30 человек ждали их в автобусе несмотря на позднее время. В целом экскурсия очень понравилась

  • А
    Алина
    28 февраля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
    читать дальше

    Черского) мы ждали одну компанию 40 минут!!!!! Потом сообщила, что мы не попадаем в Байкальский музей. Привезли к Байкалу. Дали свободное время. После, когда ехали в Тальцы, водитель ей кивнул мол, может остановиться у музея Байкальского, она махнула «езжай». Время встречи в автобусе на конечной точке она также не озвучила. Просто «ну после экскурсии - обратно». Так что сам маршрут и Листвянка прекрасны, а вот к гиду вопросы. Никакой заинтересованности, желания показать как можно больше туристам - нет + никакой информации. Еще вначале сказала «не буду грузить вас фактами»)))

  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • Н
    Наталья
    5 октября 2023
    Визитная карточка Байкала - Листвянка
    Добрый день! Мы ездили на экскурсию с Александром в Листвянку на один день. Посетили музей Тальцы. Конечно одного дня мало, по Тальцам можно ходить бесконечно. В восторге от всего. Спасибо большое.
  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Познавательный день на Байкале
    Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
    читать дальше

    колоссальное количество фактов, легенд и сказаний. И это не было просто повествованием. Это практически всегда был диалог. Отвечая на наши вопросы, Наталья умело вплетала свои знания. Не спеша, она давала нам право выбора локаций, объясняя нюансы. Мы рекомендуем Наталью, как отличного эксперта своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Познавательный день на Байкале
  2. Визитная карточка Байкала - Листвянка
  3. Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2024 год по теме «Зимние», 38 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам