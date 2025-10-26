Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке

читать дальше уменьшить Байкале. Прогулялись по пляжу, увидели каменную черепаху и льва, искупались в Байкале, посетили горячий источник. Это был один из лучших дней проведенных в Бурятии! Рекомендую!

Это была великолепная экскурсия! Гид Туяна большой профессионал своего дела, и приятный человек. Мы услышали много интересных фактов, легенд о