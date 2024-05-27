Улан-Удэ – экскурсии на Байкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Улан-Удэ» на Байкале, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
Групповая
3 часа
11 отзывов
Волшебный закат на Байкале: экскурсия на корабле
Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3 500 за человека
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальный тур: Байкал и термальный источник Энхалука
Откройте для себя тайны Байкала и исцеляющую силу термальных источников Энхалука в уникальном индивидуальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Трансфер в село Горячинск
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер в село Горячинск: Улан-Удэ - Горячинск
Путешествуйте с комфортом из Улан-Удэ до села Горячинск с нашим профессиональным водителем
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 06:00
9 000 за всё до 4 чел.
Вокруг Баргузинской долины
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за человека
Танцующая богиня - к лику Янжимы с посещением озера Байкал
Индивидуальная
14 часов
Танцующая богиня Янжима и озеро Байкал: сакральное путешествие в Бурятии
Погрузитесь в мир древних традиций и культуры, посетив священную богиню Янжима и величественное озеро Байкал в однодневной экскурсии
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
24 800 за всё до 4 чел.
День открытия навигации на Байкале
Групповая
8 часов
Присоединяйтесь к празднику начала навигации на Байкале
15 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Начало сезона водных путешествий на Байкале
Начало: Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
15 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
    Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!
  • П
    Петр
    3 мая 2024
    Трансфер в село Горячинск
    Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Прекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
    читать дальше

    водители. +++ Свободное время то что я люблю - мало информации от гида - человеческий фактор, который к сожалению от организаторов не зависит - то что были в группе так называемые VIP, которых кормили ужином еще, а остальные 30 человек ждали их в автобусе несмотря на позднее время. В целом экскурсия очень понравилась

  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • Е
    Елена
    11 октября 2023
    Вокруг Баргузинской долины
    Спасибо за экскурсию! Мы прогуливаясь по тропам и медитировали на камнях. Особенно впечатлила возможность посетить дацан и узнать больше о буддийской культуре.
  • Е
    Евгений
    10 октября 2023
    Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
    Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.
  • К
    Кристина
    30 сентября 2023
    Вокруг Баргузинской долины
    Отличная программа экскурсии! Мы не только насладились красотой природы, но и погрузились в историю местности, посетив Сувинский замок и узнав о его тайнах. Это был день полный впечатлений и новых знаний.
  • У
    Ульяна
    23 сентября 2023
    Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
    Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Улан-Удэ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
  2. Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
  3. Трансфер в село Горячинск
  4. Вокруг Баргузинской долины
  5. Танцующая богиня - к лику Янжимы с посещением озера Байкал
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Улан-Удэ" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 24 800. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий на Байкале на 2024 год по теме «Улан-Удэ», 25 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам