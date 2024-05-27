1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Волшебный закат на Байкале: экскурсия на корабле
Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Байкал и термальный источник Энхалука
Откройте для себя тайны Байкала и исцеляющую силу термальных источников Энхалука в уникальном индивидуальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в село Горячинск: Улан-Удэ - Горячинск
Путешествуйте с комфортом из Улан-Удэ до села Горячинск с нашим профессиональным водителем
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 06:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Танцующая богиня Янжима и озеро Байкал: сакральное путешествие в Бурятии
Погрузитесь в мир древних традиций и культуры, посетив священную богиню Янжима и величественное озеро Байкал в однодневной экскурсии
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
24 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Присоединяйтесь к празднику начала навигации на Байкале
15 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Начало сезона водных путешествий на Байкале
Начало: Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!
- ППетр3 мая 2024Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать
- ММария11 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонВсе понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ММарина4 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонПрекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- ЕЕлена11 октября 2023Спасибо за экскурсию! Мы прогуливаясь по тропам и медитировали на камнях. Особенно впечатлила возможность посетить дацан и узнать больше о буддийской культуре.
- ЕЕвгений10 октября 2023Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.
- ККристина30 сентября 2023Отличная программа экскурсии! Мы не только насладились красотой природы, но и погрузились в историю местности, посетив Сувинский замок и узнав о его тайнах. Это был день полный впечатлений и новых знаний.
- УУльяна23 сентября 2023Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Улан-Удэ»
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