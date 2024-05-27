Е Елена Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!

П Петр Трансфер в село Горячинск Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать

М Мария По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать

Г Галина Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта

М Марина По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон читать дальше водители. +++ Свободное время то что я люблю - мало информации от гида - человеческий фактор, который к сожалению от организаторов не зависит - то что были в группе так называемые VIP, которых кормили ужином еще, а остальные 30 человек ждали их в автобусе несмотря на позднее время. В целом экскурсия очень понравилась Прекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные

Е Елена Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍

Е Елена Вокруг Баргузинской долины Спасибо за экскурсию! Мы прогуливаясь по тропам и медитировали на камнях. Особенно впечатлила возможность посетить дацан и узнать больше о буддийской культуре.

Е Евгений Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.

К Кристина Вокруг Баргузинской долины Отличная программа экскурсии! Мы не только насладились красотой природы, но и погрузились в историю местности, посетив Сувинский замок и узнав о его тайнах. Это был день полный впечатлений и новых знаний.