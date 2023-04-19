Трансфер в горячий бассейн Ильинка

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Ответы на вопросы
Наш комфортабельный трансфер доставит вас в оздоровительный центр Ильинки.

Здесь находится удивительный термальный источник — горячий бассейн, целительные свойства которого способны улучшить состояние организма и являются отличной процедурой для профилактики многих недугов.

В центре также осуществляется масса дополнительных услуг, поэтому проведенное время будет не только полезно для вашего здоровья, но и послужит хорошим отдыхом.
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Целительные воды В 60 км. от Улан-Удэ в селе Ильинка работает оздоровительный центр с открытым горячим бассейном глубиной до 1,5 метра. Термальная вода из источника достигает +38 градусов и имеет особый состав веществ, который помогает людям в оздоровлении организма. Водные процедуры в бассейне под открытым небом, наполненном целебной водой, позволят отдохнуть, расслабиться и поправить здоровье. Купание в таком бассейне обеспечивает:• общее укрепление организма;
  • улучшение обмена веществ;
  • насыщение организма полезными минералами;
  • укрепление иммунитета и повышение защитных сил;
  • эффективную профилактику простудных заболеваний и многих других недугов;
  • улучшение состояния и внешнего вида кожи.
В оздоровительном комплексе также предлагаются дополнительные услуги: фитобочка, пилинг рыбками, соляная пещера, ионная очистка организма, массажное кресло, кафе. Дополнительная информация • Режим работы бассейна: с 8:00 до 22:00
  • Стоимость с понедельника по четверг — 200 руб. с человека, с пятницы по воскресенье — 300 руб. с человека, дети до 5 лет — бесплатно.
  • Рекомендуемое время нахождения в бассейне — до 20 минут.
  • Трансфер до бассейна осуществляется на комфортабельном минивэне Toyota Ipsum и рассчитан на 2 часа пути (туда-обратно) и 1 час ожидания во время нахождения в оздоровительном комплексе.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты на посещение бассейна и других услуг оздоровительного комплекса
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С собой необходимо взять купальные принадлежности, полотенце, тапочки, шапочку.
  • Курение, приём пищи и распитие спиртных напитков в автомобиле запрещено.
  • Водитель может отказать в перевозке пассажиров в сильном алкогольном опьянении либо потребовать дополнительную плату за подобную услугу.
  • Расчет с водителем производится сразу после посадки в автомобиль.
  • Общие противопоказания к применению термальных вод горячего бассейна в Ильинке:
  • Любые заболевания в острой стадии, острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции, хронические заболевания в стадии обострения
  • Венерические болезни в острой и заразной форме
  • Психические расстройства, тяжелые неврозы, психопатия, прогрессивный паралич и наркомания
  • Болезни крови в стадии обострения и злокачественные новообразования
  • Беременность, начиная с 5 месяцев и патологическая беременность любого срока
  • Бронхиальная астма с часто повторяющими приступами
  • Гипертонические болезни большой степени осложнения, наличие инфаркта миокарда в анамнезе
  • Выраженные явления склероза сосудов головного мозга
  • Аневризмы сердца, аорты, крупных сосудов травматического происхождения
  • Облитерирующий тромбангиит (эндартериит) с явлениями гангрены и язвами
  • Все формы абтурационной желтухи, гломерулонефриты МКБ при наличии камней
  • Болезни кожи в острой стадии, грибковые заболевания, чесотка и другие паразитарные заболевания кожи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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