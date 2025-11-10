Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем совершить увлекательную прогулку на упряжке с настоящими северными оленями, которые провезут вас по берегу Байкала.



Катание пройдет в живописной местности под названием «Каменная черепаха», где вы сможете не только насладиться природными красотами озера, но и поближе познакомитесь с традициями коренных народов.

Описание экскурсии Предлагаем разнообразить отдых на Байкале катанием на упряжках с настоящими северными оленями. Прогулка проходит в живописной местности «Каменная черепаха», между селами Турка и Горячинск Прибайкальского района. Наше короткое, но насыщенное эмоциями путешествие позволит вам лучше понять культуру и традиции региона, а также насладиться красотой природы Байкала. Это отличный способ провести время на свежем воздухе и получить незабываемые впечатления от общения с милыми животными.

