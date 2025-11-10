Предлагаем совершить увлекательную прогулку на упряжке с настоящими северными оленями, которые провезут вас по берегу Байкала.
Катание пройдет в живописной местности под названием «Каменная черепаха», где вы сможете не только насладиться природными красотами озера, но и поближе познакомитесь с традициями коренных народов.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсииПредлагаем разнообразить отдых на Байкале катанием на упряжках с настоящими северными оленями. Прогулка проходит в живописной местности «Каменная черепаха», между селами Турка и Горячинск Прибайкальского района. Наше короткое, но насыщенное эмоциями путешествие позволит вам лучше понять культуру и традиции региона, а также насладиться красотой природы Байкала. Это отличный способ провести время на свежем воздухе и получить незабываемые впечатления от общения с милыми животными.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местность «Каменная Черепаха»
- Байкал
Что включено
- 20-минутная прогулка
Что не входит в цену
- Трансфер до места начала прогулки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Местность «Каменная Черепаха»
Завершение: Горячинск, местность «Каменная Черепаха»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 20 минут 2 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
