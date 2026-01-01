Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомство с Байкалом - осеннее путешествие к истоку Ангары
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
15 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно с 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборЛегенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
«прогулки на воде • экскурсию в солнечную обсерваторию • представление в нерпинарии • погружение на дно Байкала в костюме аквалангиста • баня на воде • зоопарк • музей истории Байкала • поездку на собачьих упряжках, снегоходе, квадроцикле»
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 10:00 до 18.00
6000 ₽ за человека
