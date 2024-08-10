Большое Голоустное — небольшое село на берегу Байкала в южной котловине озера. Место живописное, очень просторное и более дикое, чем популярный поселок Листвянка. Большое Голоустное я подаю именно как дикую
Описание экскурсии
Большое Голоустное — небольшое село на берегу Байкала в южной котловине озера. Место живописное, очень просторное и более дикое, чем популярный поселок Листвянка. Большое Голоустное я подаю именно как дикую альтернативу Листвянке. Почему альтернатива? Дело в том, что эти два направления можно посетить за 7–8 часов, но они совершенно разные по смыслу и эта разница как раз заключается в более дикой местности в направлении Большого Голоустного. В Голоустном возможны прогулки по природным объектам: тропы, тайга, сопки, смотровые, длинное побережье озера доступное к прогулкам. Развлечений и туристической инфраструктуры здесь немного и это в том числе делает это направление более привлекательным для любителей природы и спокойного отдыха.
Дорога в Большое Голоустное ст
Оит отдельного внимания, на мой взгляд это самая живописная дорога на Байкал, подъехав к месту, мы прокатимся по дельте реки Голоустной, выйдем к берегу Байкала, сделаем фотографии на память и отправимся дальше изучать окрестности. Посетим с вами смотровую площадку Кудыкину гору, пообедаем в кафе, прогуляемся по таёжной тропе до Сухого озера, подышим свежим воздухом и увидим пару любопытных объектов по пути, таких, как женский и мужской камень. Для молодых и активных есть возможность усложнить маршрут посетив смотровую на горе Майл Гар, а для любителей созерцания и медитации можно устроить пикник на берегу озера. В зимний период это место славится огромным количеством метановых пузырьков во льду, это одна из фишек зимнего Байкала, также частенько встречаются огромные торосы с прозрачнейшим льдом. Приглашаю в Большое Голоустное. Важная информация: Важно! Перед поездкой в Большое Голоустное необходиомо ознакомиться с погодой на день экскурсии, уточните пожалуйста у меня (гида) по поводу прогноза погоды в личной переписке, если погода окажется неприемлемой для данного направления, то мы можем попробовать заменить Голоустное на другое направление. Метановые пузырьки: первые метановые пузырьки по этому направлению можно посмотреть в замерзших заводях у берегов Байкала уже во второй половине ноября, полноценный же лёд Байкала по этому напрвлению получится увидеть только с января. Также, могу предложить и альтернативные варианты с пузырьками в ноябре и декабре, об этом в переписке.
Любой день, выезд до обеда.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописную дорогу через сибирскую тайгу
- Колоритные деревушки вдоль дороги
- Разнообразие завораживающих пейзажей
- Метановые пузырьки (ноябрь-март)
- Сухое озеро (июнь-август)
- Красивейшая золотая осень (сентябрь-октябрь)
- Женский камень
- Мужской камень
- Скалы, сопки, луга
- Побережье Байкала
- Обрывистые берега
- Гора Майл Гар (походик)
- Кудыкина Гора
- Свято-Никольская церковь
- Село Малое Голоустное
- Посёлок Большое Голоустное
Что включено
- Трансфер из центральной части Иркутска или аэропорта и обратно.
- Комфортный внедорожник GWM Tank 300. Чистый и исправный:
- Помощь в фотосъемке. Говорят, умею красиво снимать:
- Услуги гида. Экскурсионное сопровождение. Всё объясню и покажу на карте.
- Термос с чаем, столик и стулья. По предварительному запросу.
- Свободное времяпрепровождение по желанию гостей.
Что не входит в цену
- Съемка на квадрокоптер - по предварительной договоренности. При заказе тура от 2-х дней съемка на дрон в подарок.
- Питание в кафе - от 500 руб. /чел.
- Билет в национальный парк 400 руб/чел.
- Катание на собачьих упряжках (обсудить с гидом)
Место начала и завершения?
Любое удобное туристам место в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, выезд до обеда.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно! Перед поездкой в Большое Голоустное необходиомо ознакомиться с погодой на день экскурсии, уточните пожалуйста у меня (гида) по поводу прогноза погоды в личной переписке, если погода окажется неприемлемой для данного направления, то мы можем попробовать заменить Голоустное на другое направление
- Метановые пузырьки: первые метановые пузырьки по этому направлению можно посмотреть в замерзших заводях у берегов Байкала уже во второй половине ноября, полноценный же лёд Байкала по этому напрвлению получится увидеть только с января. Также, могу предложить и альтернативные варианты с пузырьками в ноябре и декабре, об этом в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию. Было так приятно пройтись по безлюдному берегу Байкала. Взглянуть на наше прекрасное море сверху, взобравшись на сопку. Тем, кто любит много ходить и познавать новые места-рекомендую поездку.
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Е
Экскурсия - супер! Интересный маршрут! Красота! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ивану за знакомство с Байкалом!
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