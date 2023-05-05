Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)

Треккинг по Большой Байкальской Тропе

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Ответы на вопросы
Исследуйте прекрасный мир природы и почувствуйте его близость на этой увлекательной экскурсии, где вас ждут захватывающие пейзажи и великолепные виды на Байкал.

Не упустите возможности ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с удивительной красотой нашего региона!
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
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мая
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мая
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1:

Отправляемся в незабываемое приключение по Байкалу! Сбор и выезд в Листвянку, где начинается наш треккинг по Большой Байкальской Тропе (ББТ) до Больших Котов. Нас ждут 22 километра пути вдоль берега Байкала, где каждый миг открываются захватывающие панорамы и прекрасные виды на побережье. Мы пройдём одну из самых красивых троп мира и насладимся неизведанными красотами природы.

День 2:

На этот раз мы отправимся в прогулку до горы Скрипер. На протяжении 4 километров наша тропа будет окружена живописными пейзажами, а восхитительные виды открываются на каждом шагу. После этого мы вернёмся в Большие Коты и проведём свободное время, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Вечером нас ждёт отправление в Иркутск на теплоходе.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-проводник на протяжении всей программы
  • Все трансферы и проезд на ракете/лодке
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в гостевых домах (душ, туалет общий)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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