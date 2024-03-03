Новогодние дни на Хамар-Дабане
Температура днем, в начале января, в среднем 7-10 градусов мороза, в то время как в Улан-Удэ она достигает минус 35.
Там очень много чистого, сияющего снега и солнца, река не замерзает и поэтому все в кружевах, от этого все кругом становится как в сказке, и эта сказка возле Байкала.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в п. Слюдянка. Трансфер до базы Хамар-Дабан
Встречаемся в 5 часов утра на железнодорожном вокзале п. Слюдянка, во время знакомства пьем чай, получаем инструктаж и отправляемся на машине до начала маршрута.
Маршрут начнется в раннее время суток поэтому на лбу должен быть фонарик.
Идем по живописной снежной тропе, деревья в кружевах, чистый и блестящий снег.
По дороге перекус в приюте.
После обеда мы поднимаемся до туристского приюта.
Размещение и отдых.
Настольные игры, конкурсы на смекалку и т. п.
Весело проводим время!
Приют Хамар-Дабан представляет собой огороженную территорию с 6 домами. Имеется газовая плита, дрова, свет. Домики неблагоустроенные. В домиках тепло. В основном 8- ми местные со спальными местами из досок с матрасами. Спим в спальниках.
Питание: Обед перекус. Ужин.
Восхождение на Пик Черского
Спим до рассвета.
Завтрак.
Прогулка и разминка.
Можно сделать отличные фотографии, когда солнце освещает нашу поляну, заснеженные елки и дома.
Восхождение для желающих на Пик Черского (2090).
На восхождение уйдет около 5-6 часов.
С вершины открывается панорама на озеро Байкал и на весь хребет.
Особенно красиво на вершине в солнечную погоду.
Отсутствие людей, много снега и тишина делает это место поистине прекрасным.
Возможно не подниматься на саму вершину, а пройти половину, так, как и оттуда уже открывается отличный вид.
Перекус на вершине.
Спуск к приюту.
Ужин и игры, конкурсы.
Питание: Завтрак. Обед перекус. Ужин.
Переезд в Байкальск. Празднование Рождества
Завтрак с рассветом.
Спуск до поселка Слюдянка.
Перекус в пути.
Переезд с пересадкой до города Байкальск.
Размещения в коттедже или гостинице.
Благоустроенный дом, гостиница или коттедж (в зависимости от наличия мест).
Отличная Баня!
Ужин.
Размещение в тихом уютном месте, по 2-3 человека в номере.
Все номера благоустроенные.
Питание: Завтрак. Обед перекус. Ужин.
Катание на лыжах и бассейн по желанию
Завтрак.
Для желающих – катание на горных лыжах (ски-пасс, прокат лыж и трансфер до горнолыжных склонов – оплачивается самостоятельно).
Можно полдня на лыжах + бассейн.
Вечером ужин и конкурсы: на самый лучший зимний пейзаж, самый веселый портрет в горах и конечно лучшая, активная – фотография на лыжах!
Голосуем выбираем!
Победителей ждут отличные призы!
Байкальский горнолыжный комплекс сегодня – это сеть сертифицированных трасс и подъемников, квалифицированные инструкторы и лыжный патруль, прокат горнолыжного и сноубордического инвентаря и камера хранения, спортивный магазин, охраняемая автостоянка, сеть ski-баров и ресторанов.
Питание: Завтрак. Ужин.
Отъезд
Завтрак с рассветом.
Самостоятельно или все вместе – посещение бассейна.
Катание на горных лыжах.
Отъезд домой или гостиницу самостоятельно нарейсовом транспорте, электрички или поезде.
При большой группе, которые едут в одном направлении, возможен организованный отъезд.
Питание: Завтрак.
Проживание
|Размещение 1 человека
|руб.
|Хамар-Дабан приют (2 ночи)
|дом на 10 - 12 человек без удобств
|54 700
|в районе г. Байкальск (2 ночь)
|хостел, база или коттедж
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Приют «Хамар-Дабан»
Среди гор и тайги хребта Хамар-Дабан, недалеко от пика Черского, в 20 км от озера Байкала, расположилась наша уютная турбаза.
В приют входят 6 домов (8 - 12 местные). Домики неблагоустроенные, удобства на улице. В домах тепло, есть газовая плита, дрова, свет. Спальное место: доски с матрасами. Спим в спальниках. Можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Хостел/база/коттедж в Байкальске
Размещение в благоустроенном доме, хостеле или коттедже по 2 - 3 человека в номере. Все номера благоустроенные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание по программе:1 день: обед-перекус, ужин2 день: завтрак, обед-перекус, ужин3 день: завтрак, обед-перекус, ужин4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак
- 1 день: обед-перекус, ужин
- 2 день: завтрак, обед-перекус, ужин
- 3 день: завтрак, обед-перекус, ужин
- 4 день: завтрак, ужин
- 5 день: завтрак
- Работа гида
- Прокат группового снаряжения
- Переезды по программе
Что не входит в цену
- Проезд до поселка Слюдянка и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Обратный трансфер
- Посещение Байкальского горнолыжного комплекса
- Прокат лыж
- Трансфер до горнолыжных склонов
- Посещение бассейна
- Абонемент на подъемник
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт;
- полис медицинский;
- справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Снаряжение и аксессуары:
- рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
- коврик полиуретановый;
- фонарь налобный;
- очки и крем солнцезащитные;
- спальник (комфорт -5гр.);
- ложка, кружка, ножик;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку.
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- фотоаппарат;
- термос или пластиковая бутылка;
- средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде).
Одежда:
- нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
- термобелье (зимний комплект. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
- брюки спортивные, для ежедневной носки в зависимости от времени года;
- футболка 1-2 шт.
- кофта, флиска или т. п. для ежедневной носки 1-2 шт. (желательно из современных материалов ветрозащитных и непромокаемых);
- пуховка + утепленые брюки (Как правило в горах в это время и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра и влаги при взаимодействии со снегом).
- носки (или трекинговые) — 2–4 пары;
- термоноски или шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
- обувь 2 пары (теплые трекинговые ботинки и обувь для хождения в домиках. Кроссовки или тапочки с шерстяным носком.
- бахилы, фонарики – обязательно (если нет на брюках)
- шапочка теплая спортивная — 2 шт.
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- перчатки –2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара.
Правила для участников тура
- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- заготавливают дрова;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Сопровождение на маршруте
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.
Питание на маршруте
На маршруте пища готовится совместными силами.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки
- Скидки детям до 12 лет 10%.
- Скидки детям до 5 лет 20%.