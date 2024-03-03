1 день

Встреча в п. Слюдянка. Трансфер до базы Хамар-Дабан

Встречаемся в 5 часов утра на железнодорожном вокзале п. Слюдянка, во время знакомства пьем чай, получаем инструктаж и отправляемся на машине до начала маршрута.

Маршрут начнется в раннее время суток поэтому на лбу должен быть фонарик.

Идем по живописной снежной тропе, деревья в кружевах, чистый и блестящий снег.

По дороге перекус в приюте.

После обеда мы поднимаемся до туристского приюта.

Размещение и отдых.

Настольные игры, конкурсы на смекалку и т. п.

Весело проводим время!

Приют Хамар-Дабан представляет собой огороженную территорию с 6 домами. Имеется газовая плита, дрова, свет. Домики неблагоустроенные. В домиках тепло. В основном 8- ми местные со спальными местами из досок с матрасами. Спим в спальниках.

Питание: Обед перекус. Ужин.