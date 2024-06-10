Большая Байкальская Тропа – туры на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Большая Байкальская Тропа» на Байкале, цены от 12 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 500 за человека
По Большой Байкальской тропе за два дня
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
По Большой Байкальской тропе за два дня
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
13 июля в 09:00
12 800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Большая Байкальская Тропа»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
  2. Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
  3. По Большой Байкальской тропе за два дня
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Большая Байкальская Тропа" можно забронировать 3 тура от 12 800 до 38 500.
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