Что вас ожидает:

День 1:

Первый день начнется с сбора и выезда в Листвянку, где нас ждет захватывающий треккинг по Большой Байкальской Тропе. В течение 22 километров наш путь будет проходить вдоль берега Байкала, где каждый момент превратится в незабываемое путешествие с удивительными панорамами побережья.

День 2:

На второй день продолжим наше путешествие, пройдя до мыса Большой Кадильный через гору Скрипер, мыс Соболев и Чёртов мост. На этом удивительном маршруте нас ждут восхитительные виды и живописные тропы, которые навсегда запомнятся в наших сердцах.

День 3:

В третий день нам предстоит пройти по Урочище Ушканья Падь до поселка Большое Голоустное. Это удивительное место полно живописных пейзажей и красивых видов, которые никого не оставят равнодушными. Заканчивая наше путешествие по Байкалу, мы вернемся в Иркутск, где вас ожидает незабываемый обед и возможность поделиться своими впечатлениями с новыми друзьями.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.