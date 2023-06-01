Водная экскурсия по островам Малого Моря
Это знаменитая экскурсия-«треугольник»: водная траектория данного маршрута выстроена в виде треугольника.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Малому Морю на противоположный берег к целебным минеральным источникам.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Малому Морю на противоположный берег к целебным минеральным источникам.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
Что вас ожидает:
- Скала Шаманка
- Остров Замогой (лежбище нерп)
- Остров Огой
- Целебные минеральные источник (Сурхайтэ)
- Остров Ижелхей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приготовьтесь к путешествию по красивейшему маршруту мимо островов Малого Моря, в том числе острова Огой, на котором установлена каменная буддийская ступа. В 3 км. от берега в лесу расположены источники. Они почитаются местными жителями как целебные. Экскурсия длится 5-6 часов и проводится два раза в день: утром в 10:00, и после обеда в 15:00.
- Остров Огой — самый крупный из островов, находящихся в Малом море. Существует поверье, что буддийские ступы, расположенные здесь, помогают растворить весь негатив и беды, а также способствуют процветанию местности, на которой расположены. Многие верят, что ступа принесет пользу тем, кто посещает ее осознанно. Сегодня туристы со всего мира едут на Байкал только ради острова Огой, чтобы зарядиться положительной духовной энергией и очиститься от негатива.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Однодневная экскурсия по островам Малого Моря
- Услуги гида
- Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- остров Ольхон, пос. Хужир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании